Hyundai vernieuwt i30 N

24 september 2020 | Hyundai presenteert de vernieuwde i30 N. De auto heeft een aangepast design, een nieuwe achttrapstransmissie met dubbele natte plaatkoppeling (N DCT) en vernieuwde assistentie- en veiligheidssystemen die de bestuurder een beter gevoel van de auto moeten geven. De vernieuwde Hyundai i30 N bouwt voort op het succes van zijn voorganger en biedt tal van verbeteringen op het gebied van design en rijgedrag. In het model past Hyundai veel meer lichtgewicht materialen toe, die er mede voor zorgen dat de auto lichter en wendbaarder is en een betere wegligging heeft.

De auto straalt uit dat hij voor het circuit geboren is. Het kenmerkende N-logo in de brede grille valt direct op. Met zijn specifieke, strakke gaaswerk doet de grille denken aan een vliegtuig en zorgt die voor optimale koeling van de motor. Het N-logo komt ook terug op de wielen. Andere verfraaiingen zijn onder meer de nieuwe LED-koplampen met V-vormige dagrijverlichting (DRL). De hoeken van de bumpers - die zijn voorzien van opvallende aerodynamische vinnen - bevatten de zogenoemde air curtains die de luchtstroming optimaliseren en turbulentie in de wielkasten reduceren. De grote achterspoiler op de i30 N met daarin het voor Hyundai N kenmerkende driehoekige derde remlicht, zorgt voor downforce en een gunstige balans van de auto. De achterlichten van de i30 N zijn ook vernieuwd en voorzien van opvallende LED's.

In de standaarduitvoering is de Hyundai i30 N uitgerust met lichtmetalen 18-inch velgen. Met het Performance Package is hij verder voorzien van een aantal uiterlijke wijzigingen, zoals de nieuwe gesmede lichtmetalen 19-inch velgen. De lichtgewicht velgen met vijf dubbele spaken zijn geoptimaliseerd voor een zo laag mogelijk onafgeveerd gewicht en maximale sterkte. Hun zijdeglanzend donkergrijze afwerking contrasteert sterk met de N-specifieke rode remklauwen met N-logo. Het geheel onderstreept het sportieve karakter van de i30 N. Met het Performance Package is de i30 N voorzien van high-performance Pirelli P-Zero-banden die speciaal voor deze versie zijn ontwikkeld. Standaard is de auto uitgerust met Michelin Pilot Super Sport-banden.

Het instrumentarium omvat onder meer een actief en met LED's aangegeven rood gemarkeerd toerengebied, dat varieert onder invloed van de temperatuur van de motorolie, en een schakelindicator die aangeeft wanneer de bestuurder het best kan schakelen. De i30 N is ook leverbaar met een verwarmbaar stuurwiel en verwarmbare voorstoelen. Voor het eerst zijn optionele lichtgewicht N-sportstoelen leverbaar in de i30 N. Deze speciaal ontwikkelde kuipstoelen uit één stuk zijn 2,2 kg lichter dan de standaardstoelen. De geprononceerde wangen bieden extra zijdelingse steun. Deze zogenoemde N Light Seats zijn bekleed met leder en alcantara met stiksels in Performance Blue én voorzien een verlicht N-logo op de geïntegreerde hoofdsteunen.

De i30 N wordt aangedreven door een 2.0-liter turbomotor die gekoppeld is aan ofwel een handmatig te bedienen zesversnellingsbak (6MT) of - voor het eerst - een achttraps N DCT-transmissie met dubbele natte plaatkoppeling. In de standaarduitvoering heeft de vernieuwde i30 N met 6MT een vermogen van 184 kW (250 pk) en een maximumkoppel van 353 Nm.

Klanten kunnen ook kiezen voor de optie Performance Package, waarmee de motor een vermogen heeft van 206 kW (280 pk) en een koppel van 392 Nm (resp. 5 pk en 39 Nm meer dan de vorige versie met Performance Package). Deze uitvoering is eveneens leverbaar met de 6MT en de N DCT-transmissie. De motor van het Performance Package levert zijn trekkracht vanaf lagere toerentallen en over een breed toerengebied. Dat zorgt voor snelle reacties op het gaspedaal en dus een nog snellere acceleratie. Doordat het vermogen en de trekkracht al bij lage toerentallen beschikbaar zijn, kan de bestuurder het potentieel van de motor ook veel beter benutten in het dagelijkse verkeer. Het maximumkoppel is beschikbaar van 1.950 tot 4.600 toeren per minuut en het maximumvermogen bij 5.200 toeren per minuut. Daardoor accelereert de auto sneller, niet alleen in het hogetoerengebied maar ook in het middentoerengebied, en is het hoge prestatievermogen onder allerlei omstandigheden eenvoudig toegankelijk.

Van beide uitvoeringen ligt de topsnelheid op 250 km/u. Met het Performance Package vergt de acceleratie van 0 naar 100 km/u 5,9 seconden en dat is 0,2 seconden of 3 procent sneller dan de vorige versie.

De achttraps N DCT-transmissie met dubbele natte plaatkoppeling maakt allerlei supersportieve rijsystemen mogelijk. N DCT is een zogenoemde 'natte' transmissie, wat inhoudt dat de componenten van de koppeling met olie worden gekoeld. Dat reduceert de frictie en maakt het mogelijk meer koppel over te brengen. Deze nieuwe transmissie-optie is ontworpen om het karakter van een handmatig bediende versnellingsbak te combineren met het gebruiksgemak van een automaat. De bestuurder kan kiezen voor een handmatige modus en schakelen via de versnellingshendel of de schakelpaddels achter het stuur. Met die laatste kan de bestuurder schakelen zonder zijn handen van het stuur te halen. Als hij toch met de versnellingshendel wil schakelen, kan hij die achterwaarts trekken om op te schakelen en vooruit duwen om terug te schakelen.

De N DCT-transmissie biedt drie nieuwe functies voor meer rijplezier: N Grin Shift, N Power Shift en N Track Sense Shift.

N Grin Shift (NGS): biedt gedurende 20 seconden maximaal motorvermogen en een optimale transmissierespons - voor prestaties die een grijns op het gezicht van de bestuurder toveren. Om NGS te activeren, drukt de bestuurder op een knop op het stuurwiel in de N-modus. Vervolgens telt de tijd in de display in het instrumentencluster af tot NGS in werking treedt.

N Power Shift (NPS): wordt actief als de bestuurder het gaspedaal voor meer dan 90 procent intrapt. De afname van het motorkoppel bij hoge toerentallen wordt opgevangen door op te schakelen, zodat de maximale power naar de wielen gaat. Hierdoor voelt de bestuurder tijdens het opschakelen een duw in de rug.

N Track Sense Shift (NTS): merkt automatisch op als de omstandigheden optimaal zijn voor dynamisch rijden. Als NTS bijvoorbeeld opmerkt dat op een circuit wordt gereden, komt het automatisch in actie. Door de juiste versnelling te kiezen en het schakelen optimaal te timen, zorgt het voor optimale prestaties. Net als een professionele coureur dat doet.

Net als in de vorige generatie van de i30 N geeft het N Grin Control-systeem de bestuurder de keuze uit vijf rijmodi: Eco, Normal, Sport, N en N Custom. Deze rijmodi passen de parameters van de motor, de schokdempers, de ESC (Electronic Stability Control), het N Corner Carving Differential (elektronisch sperdifferentieel), het motorgeluid, de besturing en Rev Matching aan om ze te optimaliseren voor uiteenlopende rijomstandigheden. In N Custom kan de bestuurder kiezen uit de instellingen Eco, Normal, Sport en Sport+ voor elke high-performance component om onder de actuele omstandigheden optimaal te functioneren volgens de voorkeuren van de bestuurder.

De wielophanging en stuurinrichting van de vernieuwde i30 N (beide transmissies) zijn opnieuw afgesteld voor meer comfort en een verbeterde wegligging. Een extra stabilisator is aan de achterzijde van het onderstel gemonteerd. Klanten die het Performance Package kiezen, profiteren ook van het N Corner Carving Differential, een elektronisch sperdifferentieel (eLSD). Ook hebben de remschijven voor een grotere diameter van 360 mm (voorheen: 345 mm) voor betere remprestaties.

De i30 N is nu voorzien van meer actieve Hyundai SmartSense-veiligheids- en assistentiesystemen dan voorheen. Forward Collision-Avoidance Assist is verbeterd en detecteert nu ook voetgangers (FCA-P). Lane Following Assist (LFA) houdt de auto al voordat die afwijkt van zijn lijn in het midden van de rijstrook. De i30 N met N DCT wordt geleverd met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA-R), dat de remmen kan activeren om een aanrijding te voorkomen tijdens het wisselen van rijstrook op de snelweg of tijdens uitparkeren uit een parkeerplek parallel aan de rijrichting. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) kan de remmen activeren als een obstakel of kruisend verkeer achter de auto wordt gedetecteerd tijdens het achteruitrijden.

Hyundai SmartSense-veiligheidsvoorzieningen:

NIEUW - Forward Collision-Avoidance Assist met voetgangersdetectie (FCA-P)

NIEUW - Lane Following Assist (LFA)

NIEUW - Blind-Spot Collision Warning (BCW)

NIEUW - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA-R) (uitsluitend DCT)

NIEUW - Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW)

NIEUW - Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) (uitsluitend DCT)

De veiligheidsfunctie eCall waarschuwt automatisch de hulpdiensten als de airbags worden geactiveerd of als de e-Call-knop wordt ingedrukt.

De i30 N is voorzien van een Performance Driving Data System, waarmee de bestuurder zijn prestaties op het circuit kan monitoren en verbeteren. Het systeem geeft de rijgegevens weer in verbeterde graphics en slaat ze ook op, inclusief informatie over vermogen, koppel, turbodruk, ronde- en acceleratietijden. De auto is optioneel uitgerust met een 10,25-inch touchscreen-navigatiesysteem met Apple CarPlay en Android Auto. Het is beschikbaar met de nieuwste versie van Bluelink, Hyundai's eigen connected car services. Hiermee kunnen Hyundai-rijders profiteren van tal van nieuwe voordelen en diensten, zoals Connected Routing, Last Mile Navigation en actuele parkeerinformatie.

