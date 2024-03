Hyundai vernieuwt i30

De Hyundai i30, die in 2007 werd gelanceerd, is toe aan zijn derde generatie. Zowel vanbinnen als vanbuiten oogt de vernieuwde middenklasser nu moderner, waarbij de vernieuwde Hyundai i30 herkenbaar is aan de robuuste voorzijde en strakke achterzijde. Vooraan zijn de radiatorgrille, het bumperinzetstuk onder de kentekenplaat en de mistlampbehuizingen opnieuw ontworpen. Aan de achterkant van de hatchback en stationwagon kreeg het chromen inzetstuk van de achterbumper een hoekiger uiterlijk. LED-koplampen en -achterlichten, voorheen optioneel, zijn nu standaard. De auto kreeg ook nieuw getekende 16-inch lichtmetalen velgen.

De vernieuwde Hyundai i30 wordt verkrijgbaar met keuze uit twaalf carrosseriekleuren. Zeven daarvan zijn nieuw: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl en Sailing Blue Pearl. Kleuren die terugkeren zijn: Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey en Engine Red.

Het hoofdzakelijk in de kleur zwart uitvoerde interieur, met een middenconsole in glanzend zwart, kan worden gecombineerd met vier verschillende soorten stoelbekleding: volledig stof, volledig leder en suède en leder. Er zijn ook drie nieuwe patronen voor de stoelen. Kiest de klant voor volledig stof, dan is de rugleuning voorzien van een patroon bestaande uit horizontale lijnen.

Ook de Hyundai i30 in sportieve N Line-uitvoering onderging een flinke design-aanpassing. Zo kregen de mazen van de grille een krachtiger patroon en sieren in het interieur drie rode horizontale lijnen de lederen en suède bekleding. Aan de inzetstukken van de zijopeningen van de voorbumper van de i30 N Line is een donker metaalkleurig accent toegevoegd. Ook de nieuw ontworpen zijskirts zijn voorzien van een donker metaalkleurig inzetstuk. Daarnaast kunnen klanten kiezen voor speciale lichtmetalen N Line-velgen van 18 inch.

Nieuwe functies zijn onder meer standaard een digitaal instrumentenpaneel van 4,2 inch, drie USB-C-poorten voor- en achterin, Over-The-Air (OTA) kaartupdates en optioneel een 10,25-inch volledig digitaal instrumentenpaneel.

Hyundai Smart Sense

De vernieuwde i30 biedt de nieuwste versie van Hyundai Smart Sense dat diverse actieve veiligheids- en rijassistentiesystemen bundelt. Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) helpt een potentiële aanrijding met obstakels op de weg te detecteren en te voorkomen. Autonome rijbaanassistentie Lane Following Assist (LFA) helpt de bestuurder met subtiele stuurcorrecties om in het midden van de rijstrook te blijven. Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) past de rijsnelheid aan de geldende snelheidslimiet aan en Rear Occupant Alert (ROA) voorkomt dat personen op de achterbank worden vergeten bij het verlaten en vergrendelen van de auto.

FCA is optioneel aan te vullen met een Junction Turning-functie waardoor het systeem ook op kruispunten actief is. Deze functie detecteert tegemoetkomende auto's van de andere kant wanneer de bestuurder op een kruising linksaf slaat. Als een aanrijding aannemelijk is, activeert het systeem automatisch de remmen. Highway Driving Assist (HDA) 1.5 zorgt er bij het rijden op de snelweg voor dat de rijsnelheid en de afstand tot de voorligger constant blijft, terwijl het de Hyundai i30 midden in de rijstrook houdt; ook bij het nemen van een bocht.

De Hyundai i30 voor modeljaar 2024 telt meer comfortfuncties. Zo is LED-verlichting toegevoegd in het interieur en de bagageruimte voor een betere verlichting. Dankzij de standaard parkeersensoren voor en achter, Parking Distance Warning (PDW), wordt de bestuurder gewaarschuwd als er een obstakel wordt gedetecteerd wanneer de Hyundai i30 met lage snelheid vooruit of achteruit rijdt. Voor een lager brandstofverbruik is de aandrijflijn te combineren met 48-volt Mild-Hybrid-technologie die zorgt voor minder benzineverbruik en een lage CO2-uitstoot.