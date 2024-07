Hyundai maakt prijzen vernieuwde i30 bekend

De Hyundai i30 is vernieuwd. De hatchback en de stationwagon ondergingen op het gebied van zowel design als connectiviteits- en veiligheidsvoorzieningen een metamorfose. Ook de sportieve N Line-uitvoering van de middenklasser werd hertekend, waardoor alle carrosserievarianten en uitvoeringen van de i30 weer bij de tijd zouden zijn.

De vernieuwde i30 is verkrijgbaar met keuze uit twee motoren: de 1.0 T-GDi (i-Motion- en Comfort-uitvoering) en de 1.5 T-GDi (Premium- en N Line-uitvoering). Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak (6MT). De 48-volt mild-hybrid-technologie draagt bij aan een reductie van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De 1.0 T-GDi-motor met 48-volt mild-hybrid-technologie levert een vermogen van 73,6 kW (100 pk) en 172 Nm aan koppel. De nieuwe 1.5 T-GDi-benzinemotor met 48-volt mild-hybrid-technologie levert een vermogen van 103 kW (140 pk) en heeft een koppel van 253 Nm. Optioneel is een 7-traps automaat met dubbele koppeling (7DCT) leverbaar.

Vier uitvoeringen

De vernieuwde i30 is leverbaar met keuze vier uitvoeringen. De i-Motion is uitgerust met onder meer LED-koplampen met statische bochtenverlichting, airconditioning, een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie en diverse rijassistentie- en veiligheidssystemen. Andere voorzieningen, infotainment- en veiligheidssystemen zijn:

15-inch stalen velgen met 195/65 R15-banden

Parkeersensoren voor en achter

Achterspoiler met geïntegreerd derde remlicht, LED

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Getinte ruiten, voor en achter

Mistlampen vóór (niet op N Line)

Sierstuk uitlaat, zwart gespoten

Achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen

Cruise control met snelheidslimiet

Dimmende binnenspiegel

Over-The-Air (OTA) updates navigatiekaarten

Bluetooth met spraakherkenning

ABS, ESC, Hellingassistent, Multi-Collision Brake System

Autonome rijbaanassistentie (LFA)

Snelheidsbordenherkenning (ISLA)

Uitvoering Comfort

De Comfort-uitvoering (34.595 euro) gaat een stap verder. Die voegt daar onder meer de volgende zalem aan toe: 16-inch lichtmetalen velgen met 205/55 R16-banden, armsteun vóór met bekerhouder, achterbank met skiluik, elektrisch inklapbare buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel, eCall (Emergency Call) en een volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch). De Comfort-uitvoering van de Hyundai i30 Wagon komt overeen met de Comfort-uitvoering van de Hyundai i30 hatchback, maar heeft als extra's: mistlampen achter volledig LED, bagageruimteafdekking, dakrails en een opbergruimte onder de laadvloer.

Uitvoering Premium

Luxer is de uitvoering Premium (37.895 euro), met onder meer: 17-inch lichtmetalen velgen met 225/45 R17-banden, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), privacy glass, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, lederen stoelbekleding, een verwarmbaar stuurwiel en trekhaakvoorbereiding. Extra op de Premium met 7DCT: schakelpaddles, cruise control met Stop & Go-functie snelheidslimiet en navigatieondersteuning (adaptief, NSCC).

N Line: de sportieve topversie

De Hyundai i30 en i30 Wagon zijn er beide ook als N Line-uitvoering (39.095 euro). Deze sportieve topversie onderscheidt zich door designelementen die zijn geïnspireerd op de autosport. De N Line staat op 18-inch 'N Line' lichtmetalen velgen met 225/40 R18-banden en is voorzien van een N Line-exterieur en -interieur met diverse rode accenten. De N Line is uitgerust met onder meer suède/lederlook stoelbekleding met rode stiksels, pedalen met aluminium design en tal van veiligheidsvoorzieningen.

Twaalf carrosseriekleuren

De vernieuwde i30 is verkrijgbaar met keuze uit twaalf carrosseriekleuren. Zeven daarvan zijn nieuw: Jupiter Orange Metallic, Ultimate Red Metallic, Abyss Black Mica, Cypress Green Mica, Ecotronic Gray Mica, Meta Blue Mica en Sailing Blue Mica. Kleuren die terugkeren zijn: Atlas White, Engine Red, Shadow Gray (alleen leverbaar op de N Line), Shimmering Silver Metallic en Serenity White Mica.

Het hoofdzakelijk in de kleur zwart uitvoerde interieur, met een middenconsole in glanzend zwart, kan worden gecombineerd met vier verschillende soorten stoelbekleding: volledig stof, volledig leder en suède en leder. Er zijn ook drie nieuwe patronen voor de stoelen. Kiest de klant voor volledig stof, dan is de rugleuning voorzien van een patroon bestaande uit horizontale lijnen.