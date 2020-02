Hyundai vernieuwt i30

26 februari 2020 | Hyundai maakt in de aanloop naar de introductie op de Autosalon van Genève 2020 meer details bekend van de vernieuwde i30. De i30 krijgt een nieuw design, geavanceerde connectiviteitsvoorzieningen en er komen 48-volt Mild-Hybrid-varianten voor een lager verbruik. Hyundai vernieuwt ook de N Line-uitvoering voor de i30. Voor het eerst is deze sportieve uitvoering vanaf de zomer van 2020 ook beschikbaar op de i30 Wagon. Behalve de i30 5-deurs is ook de i30 Fastback weer leverbaar in N Line-uitvoering, die is geïnspireerd op de Hyundai i30 N.

De carrosserie van de vernieuwde i30 oogt brutaal en slank. De voorzijde is voorzien van een opvallend 3D-patroon. Met de bredere grille ziet de vernieuwde i30 er modern, laag en breed uit. Nieuwe, slanke koplampen met optionele MFR LED-technologie en nieuwe V-vormige LED-dagrijverlichting (DRL) completeren het front. De achterzijde van de i30 5-deurs is voorzien van een nieuwe achterbumper met een aerodynamischer vormgeving. De LED-verlichting aan de achterzijde is eveneens V-vormig, voor symmetrie met de voorzijde. De vernieuwde i30 is leverbaar met nieuw ontworpen gepolijste 16- en 17-inch velgen die het zijaanzicht van de auto verder verfraaien.

De dynamische, op de autosport geïnspireerde uitvoering N Line is ingrijpend aangepast en nu voor het eerst behalve voor de i30 5-deurs en Fastback ook voor de vernieuwde i30 Wagon leverbaar. De vernieuwde i30 in N Line-uitvoering ziet er nu sportiever uit. Niet alleen is de centrale grille van de N Line-uitvoering verbreed, het gehele front, inclusief de nieuwe koplampen, heeft een uniek design gekregen, dat mede op de vormgeving van straaljagers is geënt. De voorbumper met de eveneens vergrote centrale ondergrille geeft de N Line-uitvoering een stoer en sportief accent. De openingen aan de zijkant zijn voorzien van lamellen die de aerodynamica optimaliseren.

De compleet nieuw vormgegeven achterbumper accentueert het dynamische karakter van de N Line-uitvoering. De brede diffuser is een sportief detail en maakt de auto optisch breder en nog indrukwekkender. De mistachterlichten hebben een andere plek gekregen en brengen het zwaartepunt optisch dichter bij de grond.

De i30 voor modeljaar 2020 in N Line is er met nieuwe 17- en 18-inch velgen van een nieuw design, die de auto een een snelle uitstraling moeten geven. De vernieuwde i30 5-deurs N Line en i30 Fastback N Line zijn voorzien van een aangepast onderstel en dito besturing in combinatie met de 1.5 T-GDi benzinemotor met 118 kW (160 pk) of de 1.6 dieselmotor met 100 kW (136 pk) voor een dynamischer karakter.

De vernieuwde i30 is leverbaar in drie nieuwe carrosseriekleuren: Dark Knight, Silky Bronze en Sunset Red. Daarnaast zijn ook de zes al bekende carrosseriekleuren leverbaar: Polar White, Phantom Black, Engine Red, Stellar Blue, Platinum Silver en Olivine Grey. Het interieurdesign van de vernieuwde i30 is geüpdatet met onder meer modern vormgegeven ventilatieopeningen. Er zijn ook drie nieuwe afwerkingskleuren toegevoegd aan de keuzeopties: Pewter Gray, Ebony Brown, Charcoal Gray en Black. De zitplaatsen zijn naar keuze bekleed met stof, leder of een combinatie van beide. Er zijn in totaal acht keuzemogelijkheden.

Een nieuw 7-inch digitaal cluster en een nieuwe 10,25-inch touchscreen voor navigatie bieden een moderne gebruikservaring. Het systeem is compatible met Android Auto en Apple CarPlay. Vanaf de zomer van 2020 is het mogelijk de smartphone draadloos te koppelen met de vernieuwde i30. Daarmee is de smartphone ook draadloos op te laden.

Voor het eerst is de i30 voorzien van Hyundai Bluelink, dat een scala aan connectiviteitsdiensten biedt, waaronder LIVE Services en op afstand bedienbare voertuigfuncties via de bijbehorende Bluelink smartphone-app. Kopers die voor navigatie kiezen, profiteren kosteloos van een vijfjarig abonnement op LIVE Services, met functies zoals:

realtime informatie over weer, verkeer, snelheidscamera's (waar dat wettelijk is toegestaan), parkeerruimte langs de openbare weg en in parkeergarages en op parkeerterreinen, Hyundai-dealervestigingen in de omgeving, beschikbare tankstations in de buurt en live POI Search

Online (cloud-based) spraakherkenning

Hyundai Bluelink App met:

eenvoudig de auto terugvinden in een onbekende omgeving met de Find my Car-functie

op afstand de portieren vergrendelen en ontgrendelen

zoekfunctie voor points of interest (POI) en mogelijkheid om resultaten naar navigatiesysteem in de auto te sturen

pushbericht van voertuigalarm

statusrapport van voertuig opvragen en rij-informatie ontvangen

De vernieuwde i30 is uitgerust met het uitgebreide veiligheidspakket Hyundai SmartSense. Lane Following Assist (LFA) past automatisch de besturing aan om de Hyundai i30 in het midden van de rijstrook te houden. Rear Collision-avoidance Assist (RCA) activeert de remmen om een aanrijding te helpen voorkomen bij achteruit rijden. Ook nieuw in de vernieuwde i30 is Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), dat waarschuwt als de voorligger wegrijdt en de i30-bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in files of wachtend voor een verkeerslicht. Blind Spot Detection (BSD) waarschuwt de bestuurder als een voertuig zich in de dodehoek bevindt en kan nu met Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) op de motor afremmen om een aanrijding te voorkomen. Verder herkent de verbeterde Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) niet alleen voertuigen, maar ook voetgangers en fietsers. Net als voorheen is de Hyundai i30 voorzien van Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) en Lane Keeping Assist (LKA). Ook eCall is nieuw voor de vernieuwde Hyundai i30: eCall legt automatisch contact met hulpdiensten zodra de airbagsensors worden geactiveerd.

Hyundai biedt voor de i30 een uitgebreid gamma aandrijflijnen aan, waarmee de klant een grote keuzevrijheid heeft. Als eerste is er de nieuwe 1.5-liter benzinemotor met Dual Port Injection van 81 kW (110 pk), gecombineerd met een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. De 1.0-liter T-GDI-benzinemotor met 88 kW (120 pk) is leverbaar met een nieuwe zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (7DCT) én de reeds bekende handgeschakelde zesversnellingsbak. Nieuw is dat de 1.0 T-GDI optioneel is te combineren met 48-volt Mild-Hybrid-technologie voor een lager brandstofverbruik. Deze aandrijflijn is voor het eerst ook leverbaar met een Intelligent Manual Transmission (iMT), een nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak die ontkoppelt als de bestuurder het gaspedaal loslaat. De transmissie gaat dan, voor extra brandstofbesparing, in de vrijloopmodus. Dat is afhankelijk van de rijomstandigheden stationair lopen of een tijdelijke uitschakeling van de motor. Voor wie een automatische transmissie prefereert, is de optie van de 48-volt Mild Hybrid er ook met de zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (7DCT).

De 1.6-liter dieselmotor met 85 kW (115 pk) is er naar keuze met handgeschakelde zesversnellingsbak en met zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT). De 1.6-liter dieselmotor met 100 kW (136 pk) is nu standaard voorzien van het 48-volt Mild-Hybrid-systeem. Deze motor is te combineren met de handgeschakelde iMT-zesversnellingsbak en de zeventrapstransmissie met dubbele koppeling.

De top van het motorengamma is de nieuwe 1,5-liter T-GDI-benzinemotor met 118 kW (160 pk), die ook standaard is voorzien van het 48-volt Mild-Hybrid-systeem. Ook deze aandrijflijn is te combineren met de handgeschakelde iMT-zesversnellingsbak en de zeventrapstransmissie met dubbele koppeling (7DCT).

