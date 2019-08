Hyundai kondigt i30 N Project C aan

20 augustus 2019 | Hyundai heeft een gelimiteerde versie van de krachtigste i30 N met 202 kW (275 pk) aangekondigd; de i30 N Project C. Door verschillende designupgrades en dynamische aanpassingen belooft de gelimiteerde i30 N Project C een nog opwindendere rijbeleving dan de standaard i30 N.

Tot de unieke specificaties van de Hyundai i30 N Project C behoren met koolstofvezel versterkte kunststoffen en op de autosport geïnspireerde 19-inch velgen. Hierdoor is de auto aanzienlijk lichter dan de reguliere i30 N en zou hij sneller op commando's van de bestuurder reageren. Ook de aerodynamische aanpassingen die Hyundai gedaan heeft, moeten ervoor zorgen dat de rijbeleving achter het stuurwiel intenser wordt.

Op de eerste foto's is een gecamoufleerde i30 N Project C te zien met een oranje stickerdesign en een gestileerde hoofdletter C, geïnspireerd op Hyundai's high-performance testcircuit 'Area C' bij het Namyang R&D-centre in Zuid-Korea. Dit is de spirituele thuishaven van de i30 N, het eerste N-model van Hyundai.

De i30 N Project C beleeft zijn werelddebuut op de Internationale Automobilausstellung (IAA), van 12 tot 22 september 2019 in Frankfurt. De productie is gelimiteerd tot 600 exemplaren die leverbaar worden op geselecteerde Europese markten.