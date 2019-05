Hyundai introduceert i30 N Line

24 mei 2019 | De Hyundai i30 en de i30 Fastback zijn er nu ook in een sportieve N Line-uitvoering. Deze speciale versies zijn geïnspireerd op de bestaande N-performance-modellen van Hyundai en worden aangedreven door een 140 pk (103 kW) sterke 1.4 T-GDI-motor. Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde onderscheidt de N Line-uitvoering van de i30 en i30 Fastback zich door een sportievere styling, zoals een dubbele uitlaat en sportstoelen. De i30 N Line en i30 Fastback N Line zijn verkrijgbaar vanaf respectievelijk 29.995 en 30.995 euro. Dat betekent een meerprijs van 1.000 euro (incl. BTW) ten opzichte van een i30 of i30 Fastback in Comfort-uitvoering.

Na de lancering van de eerste productieauto's met het high-performance-logo N (de i30 N en de i30 Fastback N) breidt Hyundai zijn modellengamma uit met de introductie van de N Line-uitvoering. De i30 en i30 Fastback zijn de eerste modellen van Hyundai in deze nieuwe sportieve uitvoering. Daarbij worden designelementen van de i30 N en i30 Fastback N, zowel vanbuiten als vanbinnen, gebruikt om de visuele aantrekkingskracht van de i30 en i30 Fastback te vergroten. Zo staan de i30 en i30 Fastback in N Line-uitvoering op stoere 18-inch lichtmetalen wielen en onderscheiden de voor- en achterbumper zich door een zilverkleurige lijn die de krachtige uitstraling van de auto's benadrukt.

Aan de voorzijde maakt een nieuw ontworpen badge duidelijk dat het hier gaat om de N Line-uitvoering. De nieuwe dubbele uitlaat onderstreept het sportieve karakter van de i30 N Line en i30 Fastback N Line en voor een sportievere ervaring werden de rijeigenschappen aangescherpt. Michelin Performance Pilot Sport 4-banden beloven meer grip. Een aangepast onderstel en nieuwe voorremmen zouden een betere rijdynamiek opleveren.

Onder de motorkap van de Hyundai i30 N Line en i30 Fastback N Line ligt een 140 pk (103 kW) sterke 1.4 T-GDI-motor. Deze kan desgewenst worden gekoppeld aan een handgeschakelde of 7DCT-versnellingsbak.

Aan de binnenzijde zorgen nieuwe stylingelementen voor een sportievere aanblik. Zo is het interieur voorzien van speciale, sportieve N-sportstoelen, met extra zijdelingse steun in scherpe bochten, en zijn een lederlook stuurwiel met N-logo, een versnellingspook met N-logo en aluminium-look pedalen standaard op de i30 N Line en i30 Fastback N Line.

De N Line-uitvoering van de Hyundai i30 en i30 Fastback is gebaseerd op de Comfort-uitvoering van beide modellen, met de volgende extra's:

18-inch lichtmetalen velgen met Michelin Performance Pilot Sport 4-banden

Sportieve N Line-voorbumper

Sportieve N Line-achterbumper

Driespaaks stuurwiel met N-logo, lederlook

Versnellingspook met N-logo, lederlook

LED-achterlichten

N-sportstoelen met stoffen bekleding

Lendensteunen, elektrisch instelbaar

Buitenspiegels in hoogglans zwart

Regensensor

Aluminium-look pedalen

Automatisch dimmende binnenspiegel

Draadloos opladen mobiele telefoon

Keyless Entry met startbutton

Paddle shifters achter stuur (alleen i.c.m. automaat)

Motorisering en prijzen

i30 Hatchback 1.4 T-GDI 140 pk Handgeschakeld € 29.995,-

i30 Hatchback 1.4 T-GDI 140 pk Automaat € 32.995,-

i30 Fastback 1.4 T-GDI 140 pk Handgeschakeld € 30.995,-

i30 Fastback 1.4 T-GDI 140 pk Automaat € 33.995,-

De i30 N Line en i30 Fastback N Line zijn geïnspireerd op de bestaande high-performance N-modellen van Hyundai, de i30 N en de i30 Fastback N. Deze sportauto's zijn gebouwd om maximaal rijplezier te bieden bij dagelijks gebruik én op het circuit. De N-modellen zijn ontwikkeld in het test- en ontwikkelingscentrum in Namyang, Zuid-Korea, en klaargestoomd op de beruchte Nürburgring waar het Europese testcentrum van Hyundai gevestigd is.

Hyundai N heeft zijn sporen inmiddels verdiend in de autosport. Sinds 2015 is Hyundai N actief op het hoogste niveau van de internationale autosport, met successen in het FIA World Rally Championship, de VLN-series op de Nürburgring, de Pirelli World Challenge, de loodzware 24-uursrace van de Nürburgring en het WTCR. In dit wereldkampioenschap voor toerwagens behoort de Hyundai i30 N TCR, een klantenauto speciaal voor particuliere teams in het WTCR, tot de top. Vorig jaar werd daarmee zowel bij de coureurs als bij de merken het eerste wereldkampioenschap behaald.