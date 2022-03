Zo slim als nodig, zo eenvoudig als mogelijk

Middelgrote "sports utility vehicles" (SUV's) zijn de meest gewilde auto's van dit moment en dus moet Honda flink uitpakken om op te vallen. Daarom is de HR-V niet zomaar een SUV, maar een SUV met de daklijn van een coupé. Dat concept is niet uniek, maar wel een schaars goed. Bovendien maakt Honda er geen half werk van. De achterdeuren zijn listig "verstopt" door de deurhendels onder te brengen in de raamlijst, waardoor de HR-V ook nog eens de uitstraling van een driedeurs model heeft.

De neus is bijzonder omdat de lakkleur terugkomt in de grille en daardoor lijkt de HR-V groter dan hij eigenlijk is. Wanneer wordt gekozen voor de meest luxe uitvoering worden de grille en het dak juist in contrasterende kleuren uitgevoerd, waardoor de HR-V een meer dynamische uitstraling krijgt.

Ruimte

De HR-V is gemiddeld groot voor een auto in dit segment, het verschil zit in de indeling van de binnenruimte. De brandstoftank zit namelijk niet onder de achterbank, maar onder de voorstoelen. Daarom hoeven de achterpassagiers de benen minder op te trekken en dat zorgt voor een prettige zithouding. Veel belangrijker zijn de "Magic Seats": de zitting van de achterbank is in twee delen op te klappen, waarna een ruimte ontstaat die zo hoog en breed is als de auto zelf. Hoge, brede spullen die met andere SUV's nauwelijks zijn te vervoeren, passen daarom met gemak in de HR-V. Uiteraard is het ook mogelijk om de achterbank inclusief de rugleuning op te klappen en dan ontstaat een bagageruimte die vergelijkbaar is met andere SUV's.

Omdat de brandstoftank onder de voorstoelen zit, is hier geen ruimte voor de voeten. Wie bij gebruik van bijvoorbeeld de cruise-control graag de benen optrekt, zit daarom wat onwennig in de HR-V. Bovendien zorgt deze constructie ervoor dat de bestuurdersstoel hoger staat dan gebruikelijk, ook in de laagste stand. Lange bestuurders hebben voldoende hoofdruimte, maar de marge is klein. Dankzij de hoge zit heeft de bestuurder goed zicht over de motorkap en het gevoel een grote, machtige auto te rijden.

„Mede omdat de HR-V bijna een vloeiende rijstijl afdwingt, kon tijdens de testperiode eenvoudig een gemiddeld verbruik van 1 op 20 worden gerealiseerd“

De meeste merken passen hun modellen tussentijds aan, zodat ze concurrerend blijven. Ook hier heeft Honda een andere visie: bij de introductie is een Honda zo compleet mogelijk uitgerust om te voorkomen dat de fabrikant later kosten moet maken om de auto alsnog aan te passen. Let op de woordkeuze: de HR-V is compleet, maar dat wil niet zeggen dat de auto vernieuwend is. De uitrusting voldoet ruimschoots, zowel op het gebied van luxe als veiligheid. Verwacht echter geen baanbrekende nieuwe technieken.

Bij diverse auto's gaat de coupélijn ten koste van het zicht rondom. De achterste zijruiten van de HR-V zijn echter ongebruikelijk lang en daarom is het zicht bij manoeuvreren of bij kijken over de schouder veel beter dan gebruikelijk bij dit type auto's. De zithouding ten opzichte van de hoek waaronder de voorruit is geplaatst zorgt er bovendien voor dat de A-stijl (balk tussen voorruit en voorste zijruiten) het zicht nauwelijks hindert. Kortom: de overzichtelijkheid deugt!

Uitrusting

Sterker nog: Honda's razend slimme assistent, die zijn intrede deed in de "e", is geruisloos verdwenen. Wellicht was dat project te ambitieus? Na het starten van de HR-V valt op dat het lang duurt voordat een aangesloten telefoon wordt herkend. Om te waarschuwen voor objecten in de dodehoek zijn lampjes te vinden in de buitenspiegels. Dat is inmiddels heel normaal. Echter: bij de HR-V kleuren deze lampjes ook oranje als de zon er op valt en dan is niet duidelijk of er gevaar dreigt of niet. Uiteraard is deze voorziening slechts een aanvulling op het traditionele kijken over de schouder, maar een dergelijk ongemak is nooit opgevallen bij andere auto's.

Hybride

Anno 2022 is volledig elektrische aandrijving de meest logische keuze, zowel vanwege de komende wetgeving als de stijgende brandstofprijzen. Echter, Honda heeft gekozen voor hybrideaandrijving. Dat is een vooruitgang ten opzichte van de vorige HR-V, die alleen een benzinemotor onder de kap had, maar inmiddels meer noodzaak dan revolutie. De nieuwe HR-V bedient zich van "parallel hybride"-techniek, in marketingtermen ook wel aangeduid als "full hybrid". Voor de aandrijving zorgen een 1.5 liter benzinemotor en een elektromotor. De laatste beperkt zich niet tot alleen assisteren, maar kan over korte afstanden (1 a 2 km) ook voor de volledige aandrijving zorgen. De computer bepaalt wanneer welke motor actief is, de bestuurder merkt hier niets van.

Dat wil zeggen: in de meeste gevallen. Na een koude start valt namelijk op dat de motor op een zeer hoog stationair toerental draait en dat maakt de auto zeer onrustig. Bovendien: wie uitstootvrij een parkeergarage in is gereden, produceert vanwege deze eigenschap juist extra uitlaatgassen bij het uitrijden. Ook wanneer het klimaatcontrolesysteem is uitgeschakeld blijft het toerental hoog. De motor maakt zijn toeren dus niet om snel op temperatuur te komen. Het motormanagement kiest voor het hoge toerental om de batterij zo snel mogelijk bij te laden. Echter: dit gaat tegen de principes van de hybride in! De winst zit namelijk in het terugwinnen van energie tijdens remmen en uitrollen. Door de benzinemotor harder te laten werken wordt het probleem slechts verplaatst.

Wanneer de motor eenmaal is warmgereden, is de HR-V gemiddeld stil en zijn de prestaties ruim voldoende. Echter, ook dan heeft het elektronische brein soms een eigen mening. Wanneer het gaspedaal plotseling diep wordt ingetrapt, reageert de auto met een zekere vertraging alsof het systeem de bestuurder tegen zichzelf wil beschermen. Mede omdat de HR-V bijna een vloeiende rijstijl afdwingt, kon tijdens de testperiode eenvoudig een gemiddeld verbruik van 1 op 20 worden gerealiseerd.

Weggedrag

Als het gaat om het weggedrag weet de HR-V zich nauwelijks te onderscheiden van de tegenstrevers en toont de auto het minste karakter. De besturing is niet uitgesproken licht of zwaar en het onderstel niet hard of zacht. Wel heeft Honda nadrukkelijk gekozen om deze SUV niet geschikt te maken voor gebruik in het terrein. Er is geen techniek aan boord om offroad rijden makkelijker te maken en het onderstel is hier ook niet op afgestemd. Daarom is de HR-V comfortabel in de stad en stabiel op de snelweg.

Conclusie

Is de Honda HR-V slimmer dan een doorsnee SUV? Het antwoord op die vraag is een voorzichtig "ja". Weliswaar weet Honda de HR-V op ieder punt een eigen karakter te geven, toch is duidelijk dat Honda nooit het achterste van de tong laat zien. Het merk heeft in het verleden namelijk laten zien tot veel meer in staat te zijn.

Wat Honda heeft gedaan, is bestaande techniek doorontwikkelen in een eigen richting. Zo heeft het merk al 20 jaar (!) ervaring met hybrideaandrijving. Die techniek is verder verfijnd en wordt nu bovendien standaard toegepast, terwijl het voorheen een optie was op het topmodel of helemaal niet leverbaar was. Dankzij de "Magic Seats" weet de HR-V vrachtjes te vervoeren die voor andere SUV's onmogelijk zijn, maar ook dit concept biedt Honda al jaren in ongewijzigde vorm aan. De uitrusting is modern en compleet, zodat de HR-V lange tijd mee kan zonder aanpassingen.

Kortom: de Honda HR-V is absoluut geen baanbrekende auto waarmee Honda de markt zal veroveren of de wereld kan veranderen. Honda heeft simpelweg gedaan wat nodig is om te concurreren: de HR-V is zo slim als nodig en zo eenvoudig als mogelijk.