Ford vergroot actieradius Puma Gen-E

Met de komst van BlueCruise biedt de Ford Puma Gen-E nog meer comfort tijdens lange ritten. Deze geavanceerde technologie maakt handsfree rijden mogelijk op aangewezen snelwegen, de Blue Zones. Als het kleinste Ford-model met deze functie zorgt de Puma Gen-E voor extra gemak tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer en in druk of langzaam rijdend verkeer. De Puma Gen-E is bovendien één van vier nieuwe Ford-modellen die met BlueCruise beschikbaar komt, naast de Puma Hybrid, Kuga PHEV en Ranger PHEV, waardoor steeds meer bestuurders van de technologie kunnen profiteren.

BlueCruise werd in 2023 voor het eerst in Europa goedgekeurd en werd beschikbaar op de Mustang Mach-E. Inmiddels is het systeem toegelaten in 16 Europese landen4 en daarmee het meest breed beschikbare handsfree-rijhulpsysteem in Europa. In totaal is meer dan 135.000 kilometer aan snelwegen aangewezen, waardoor het eenvoudig is om ontspannen grensoverschrijdende roadtrips te maken.

BlueCruise is vanaf het voorjaar van 2026 beschikbaar op nieuwe Puma Gen-E-modellen met het Driver Assistance Pack. De abonnementen en prijzen worden dichter bij de marktintroductie bekendgemaakt. De Puma Gen-E is nog dit jaar uit voorraad leverbaar vanaf € 29.995,-