Ford Puma ST krijgt automaat

De 1,0-liter EcoBoost Hybrid 48-volt mild hybrid-technologie, leverbaar sinds de lancering van de Puma in 2019, is verbeterd om betere prestaties te leveren voor de Puma ST Powershift. Het mHEV-systeem zorgt voor snellere energieterugwinning, waardoor de 48-volt lithium-ionbatterij sneller kan worden opgeladen. De door een tandriem aangedreven geïntegreerde starter/generator (BISG) kan voor een langere boostperiode extra koppel leveren voor verbeterde prestaties bij een lager motortoerental. Bovendien maakt de verhoogde energierecuperatie 10 pk elektrische ondersteuning mogelijk om het piekvermogen te verhogen.

Door unieke softwaretuning voor de direct ingespoten driecilinder turbobenzinemotor realiseert Ford een bijna 10 procent hoger piekvermogen ten opzichte van de 114 kW (155 pk) sterke 1,0-liter EcoBoost Hybrid-motor. Met een vermogen tot 125 kW (170 pk) bij 5.750 toeren per minuut en een koppel van 248 Nm bij 3.000 toeren per minuut, produceert de Puma ST Powershift precies twee keer zoveel vermogen per liter als een Focus ST170 uit 2002.

Powershift voor maximale controle

In de volautomatische modus zorgt de versnellingsbak met dubbele koppeling voor rijgemak, met name stop-startverkeer. Bij vol gas kan de automaat in één keer tot drie versnellingen terugschakelen voor maximale acceleratie bij inhalen. In de rijmodus Sport houdt de zeventraps automaat lagere versnellingen langer vast voor een sportiever rijkarakter. De zeventraps automaat biedt ook de mogelijkheid om handmatig te schakelen met paddles achter het stuurwiel.

Dankzij de zeventraps Powershift-automaat kan Adaptive Cruise Control samen met 'Stop & Go' de auto volledig tot stilstand brengen en weer laten optrekken als de file binnen drie seconden weer op gang komt. Duurt het langer dan drie seconden, dan volstaat een druk op de knop of het gaspedaal om de auto weer in beweging te krijgen. Een andere nieuwe optie is Remote Start via de FordPass App.

ST chassis

De vectoring-veren van Ford bepalen de stabiliteit, wendbaarheid en respons van de Puma ST. De in een specifieke richting gewikkelde en ook wielspecifieke veren zorgen dat krachten die in bochten optreden, rechtstreeks door de veren worden verwerkt, voor een grotere laterale stijfheid van de auto.

De veertechniek werkt in combinatie met Hitachi twin-tube frequentiereactieve dempers aan de voor- en achterwielen. De dempers beloven de stijfheid die nodig is voor stabiliteit in combinatie met het vermogen om kleinere oneffenheden te absorberen voor comfort op hoge snelheden. Specifieke aanslagrubbers zijn toegepast om de controle te behouden bij hoge veerbelastingen.

De stuurinrichting van de Puma ST heeft een overbrenging van 11,4:1, bijna 25 procent directer dan die in de standaard Puma. Met aangepaste fusees, kortere stuurarmen en de directere overbrenging reageert de Puma ST directer op het insturen van een bocht. Dit wordt versterkt door Torque Vectoring Control, dat de wegligging verbetert en onderstuur beperkt door in bochten remkracht uit te oefenen op het voorwiel in de binnenbocht.

De remprestaties zijn ook geoptimaliseerd. De remschijven voor zijn met een diameter van 325 mm 17 procent groter dan die van de standaard Puma. De rembekrachtiging van de Puma ST is afgestemd op controle, pedaalgevoel en feedback die vereist zijn voor sportief rijden. Ook is het remsysteem afgestemd op energierecuperatie van de aandrijflijn waardoor het afremmen op de motor wordt versterkt.

Vormgeving

De voorbumper is voorzien van een splitter, waarop de naam Ford Performance in reliëf is aangebracht. De splitter verhoogt de downforce op de vooras tot zo'n 80 procent, wat weer zorgt voor meer tractie en stabiliteit. De grote dakspoiler helpt ook de aerodynamica te optimaliseren. In de achterbumper is een diffuser geïntegreerd. De voor ST kenmerkende boven- en ondergrilles zijn ontworpen voor meer koeling van de motor.

De nieuwe Ford Puma ST Powershift is leverbaar met een nieuwe ST-unieke carrosseriekleur genaamd Azura Blue. In totaal zijn er zes lakkleuren verkrijgbaar. Het dak is glanzend zwart. De randen van de grille, de sierlijsten aan de zijkanten, de spiegelkappen en de dakspoiler zijn eveneens in zwart afgewerkt. De B-segment SUV is standaard voorzien van lichtmetalen 19-inch velgen die zijn afgewerkt in Magnetite.

In het interieur vallen diverse zaken op, zoals de door Ford Performance ontwikkelde sportstoelen afgewerkt met Sensico-materiaal. Verder heeft de Puma ST Powershift een draadloos oplaadstation voor mobiele telefoons, Quickclear verwarmde voorruit, parkeersensoren voor en achter, ruitenwissers met regensensor, FordPass Connect-modem en Ford's SYNC 3 communicatie- en entertainmentsysteem8 compatibel met Apple CarPlay en Android Auto9. Het aanbod rijhulpsystemen bestaat onder meer uit Pre-Collision Assist met Active Braking, Active Park Assist4, Cross Traffic Alert met Active Braking en Intelligent Speed ​​Limiter.