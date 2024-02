Ford vernieuwt Puma voor modeljaar 2024

Het exterieurdesign van de nieuwe Puma is voorzien van het nieuwe Ford-logo, geflankeerd door geheel nieuwe koplampen met een nieuw 'klauw'-lichtsignatuur om de opvallende aanwezigheid van de Puma op de weg te versterken. De Titanium uitvoering is geïnspireerd op het grotere broertje van de Puma, de Kuga, met een chroomvrije grille voor een jeugdige uitstraling. De Puma ST-Line heeft een sportiever ogend frontdesign. De Puma is verkrijgbaar in zes opvallende kleuren, waaronder het nieuwe Cactus Grey.

Interieur

Een frisse blik van Ford Design op het interieur van de Ford Puma heeft geresulteerd in een toepassing van een interieurthema in één kleur. Het omhullende interieurontwerp loopt van deur tot deur via een dashboard met slanke ventilatieopeningen, een sculpturale, driedimensionale soundbar, een nieuw tweespaaks 'squircle' sportstuur met afgevlakte onderkant en digitale displays.

De vernieuwde Puma beschikt over een 12,8-inch digitaal instrumentenpaneel dat de bestuurder kan personaliseren om alleen informatie in beeld te laten verschijnen die nuttig is voor de bestuurder. Een 12-inch horizontaal geplaatst middendisplay met zwevend effect is hoog op de middenconsole geplaatst en naar de bestuurder gericht om de afleesbaarheid te verbeteren en het cockpitgevoel te versterken.

Geïntegreerde sfeerverlichting zou zorgen voor een gevoel van luxe. De stoelen, het stuurwiel en de nieuwe verschuifbare armleuning zijn afgewerkt met Sensico-materiaal met subtiele Cool Grey-stiksels voor Titanium-modellen en opvallende rode stiksels voor ST-Line-varianten. Een akoestisch gelamineerde voorruit draagt bij aan de rust van het interieur. Ford levert optioneel een glazen panoramadak.

SYNC 4

De nieuwe Ford Puma beschikt over het SYNC 4-connectiviteits- en infotainmentsysteem van de nieuwste generatie. Het centrale display van het systeem omvat bedieningselementen voor de klimaatregeling en stoelverwarming, waardoor het aantal fysieke knoppen op de middenconsole is gereduceerd.

Dankzij een verdubbeling van de rekenkracht ten opzichte van het vorige SYNC 3 systeem, is SYNC 4 niet alleen sneller, maar kan het ook een complex machine learning-algoritme gebruiken om in de loop van de tijd te leren van de invoer van de bestuurder. Het systeem kan nauwkeurigere suggesties doen en snellere reacties bieden naarmate klanten toegang krijgen tot standaard Connected Navigation, entertainment en communicatievoorzieningen.

Klanten kunnen spraakopdrachten gebruiken om handsfree toegang te krijgen tot entertainment-, weer- en klimaatfuncties. Draadloze Apple CarPlay en Android Auto voorkomt snoeren in het interieur. Bovendien is er een speciale aflegruimte voor smartphones met een inductielader om onderweg smartphones draadloos op te laden. Een standaard 5G-modem biedt connectiviteit onderweg. Voor de muziek levert Ford optioneel een B&O-audiosysteem met 10 luidsprekers.

Veilighied

De nieuwe Puma profiteert van rijhulpsystemen afkomstig uit andere voertuigsegmenten, zoals Intelligent Adaptive Cruise Control met Stop & Go. De compacte crossover van Ford profiteert verder van soepeler remmen en accelereren, maar beschikt nu ook over Lane Centering en Predictive Speed Assist dat preventief de voertuigsnelheid kan aanpassen in bochten, op rotondes en bij het op- en afrijden van snelwegen.

Intersection Assist controleert de weg voor de auto op mogelijke botsingen met tegenliggers op parallelle rijstroken. Het systeem detecteert ook voetgangers en fietsers die de weg oversteken waar de bestuurder op afslaat. Bovendien kan dit systeem automatisch remmen om botsingen te helpen voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken. Het systeem functioneert ook zonder wegmarkeringen of straatmeubilair en 's nachts met geactiveerde koplampen.

Reverse Brake Assist is ook nieuw voor de Puma. Als het voertuig een stilstaand object zoals een voetganger, een fiets, een verkeerspaal of een ander voertuig detecteert, waarschuwt het de bestuurder en kan het systeem remmen om een ​​botsing te voorkomen of om te gevolgen ervan te beperken. Op dezelfde manier kan Rear Cross Traffic Braking bewegende objecten zoals voetgangers, fietsers of voertuigen detecteren en indien nodig het voertuig afremmen.

Een optioneel 360 graden surroundview-camerasysteem toont op het middenscherm een beeld van boven het voertuig in vogelperspectief, waardoor de bestuurder objecten en obstakels kan zien die anders vanuit de auto niet zichtbaar zijn.

De beschikbare Dynamic Matrix LED-koplampen bieden beter zicht en helpen ook andere weggebruikers te beschermen. Glare Free High Beam maakt gebruik van een camera aan de voorkant om tegemoetkomend verkeer te detecteren. Het systeem voorkomt verblinding van tegemoetkomend verkeer dankzij een slimme verblindingsvrije zone in de lichtstraal. Om het gezichtsveld van de bestuurder te vergroten, houdt Predictive Dynamic Bending Light de weg voor de auto in de gaten om bochten beter te verlichten.

ST Powershift

Het topmodel in het aanbod van de vernieuwde Puma is de ST Powershift, uitgerust met de krachtigste productieversie ooit van Fords 1,0-liter EcoBoost-motor. Deze mild-hybride aandrijflijn levert een piekvermogen van 125 kW (170 pk) met een maximumkoppel van 248 Nm. De bestuurder kan voor de enige betrokkenheid ook zelf schakelen met schakelpeddels achter het stuur.

De Puma ST Powershift heeft een extra sportieve uitstraling. Denk aan een frontsplitter in Ford Performance-reliëf die de neerwaartse druk aan de voorzijde met bijna 80 procent verhoogt ten opzichte van de standaard Puma. Een ander kenmerk is de ST-grille aan de boven- en onderkant om het koelvermogen en de efficiëntie van de motor te maximaliseren. Het interieur van de Puma ST heeft onder meer Ford Performance-sportstoelen en diverse ST-labels.