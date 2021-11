Ford Puma

Ford introduceert Puma ST Gold Edition

10 november 2021 | De Puma ST Gold Edition komt naar Nederland. Het uiterlijk van deze unieke Puma ST is samengesteld op basis van de voorkeuren van zo'n 275.000 Ford-fans die via Twitter en Instagram zijn opgegeven. De in Agate Black gespoten Puma ST Gold Edition valt op met zijn goudkleurige details. De gouden 19-inch 5x2-spaaks velgen vormen perfecte combinatie met de rode remklauwen en de ST Gold Edition striping is een ware blikvanger. Vanbinnen vallen direct de Aurora Gold stiksels op die de deurpanelen, sportstoelen, het sportstuur en de versnellingspookhoes sieren.

