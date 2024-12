Ford introduceert Puma Gen-E

Dankzij een nieuwe elektrische architectuur heeft de Puma een gemiddeld (WLTP) verbruik van 13,1 kWh per 100 km. Dat zorgt voor een actieradius tot 376 km (WLTP) waarmee ook langere ritten binnen bereik liggen. En met het stadsbereik van tot wel 523 km (WLTP) kan meerdere dagen worden gereden zonder opladen. Met een snellader kan onder ideale omstandigheden in 10 minuten tot 124 km rijbereik worden bijgeladen. De acceleratie op Puma ST-niveau, van 0-100 km/u in slechts 8,0 seconden, claimt samen met een verbeterde stuurrespons voor meer rijplezier.

De zogenaamde MegaBox in de bagageruimte van de reguliere Puma is in de Gen-E omgetoverd tot een GigaBox, die met een inhoud van 145 liter bijna twee keer zo groot is. Dit resulteert in een bagageruimte van 617 liter met de achterbank omhoog, meer dan sommige grotere SUV's kunnen bieden. Hij heeft ook een bergruimte onder de motorkap van 43 liter, bedoeld voor het veilig opbergen van accessoires die ,em minder vaak gebruikt.

Het exterieurontwerp volgt de stijl van de laatste generatie Ford Puma, met een eigentijds element. Een in het oog springend 'schild' vervangt de traditionele grille, wat zorgt voor een frisse uitstraling die is geïnspireerd op de eveneens elektrische Ford Mustang Mach-E. De achterspoiler en unieke lichtmetalen velgen complementeren de elektrische uitstraling en dragen bij aan betere aerodynamica.

Twee beeldschermen zijn naar de bestuurder gericht. Het nieuwste SYNC 4-infotainmentsysteem biedt cloudgebaseerde navigatie en ondersteunt draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Uniek voor de Puma Gen-E is de nieuwe, zwevende middenconsole. Deze biedt extra opbergruimte. De verstelbare armsteun zorgt voor extra comfort tijdens lange ritten, en de draadloze oplader zorgt ervoor dat telefoons altijd opgeladen zijn.

De Puma Gen-E maakt rijden in en buiten de stad eenvoudiger. De elektronische versnellingshendel achter het stuur maakt schakelen tussen vooruit, neutraal en achteruit net zo gemakkelijk als het bedienen van richtingaanwijzers. Met de selecteerbare one-pedal rijmodus is rijden in stadsverkeer intuïtiever, ongeacht de gekozen rijmodus.

Geavanceerde technologieën zoals de optionele Intelligent Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Lane Centring, zorgen voor soepel accelereren en remmen en kunnen de snelheid aanpassen aan bochten, rotondes en in- en uitritten. In de stad biedt een optioneel 360-graden camerasysteem een overzicht van de omgeving, wat parkeren in krappe ruimtes eenvoudiger maakt. De Dynamic Matrix LED-koplampen (standaard op de Puma Gen-E Premium) verbeteren het zicht door de lichtbundel dynamisch aan te passen aan bochten en verschillende rijomstandigheden.

In Nederland is de volledig elektrische Puma Gen-E per direct te bestellen vanaf € 35.495. Leveringen starten in het voorjaar van 2025.