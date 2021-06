Ford onthult Puma ST Gold Edition

18 juni 2021 | De resultaten zijn binnen. Na een experiment op het gebied van social media, onthult Ford de winnende uitrusting voor de nieuwe Puma ST Gold Edition. Tien dagen lang brachten bijna 275.000 Ford-fans hun stem uit in een reeks peilingen op de Twitter- en Instagram-kanalen van het merk. De fans kozen de kleuren van diverse elementen, zoals de carrosserie en remklauwen, en de decoraties op de carrosserie. Ook kozen zij de naam van deze nieuwe uitvoering.

Het resultaat is het allereerste door het publiek samengestelde Ford Performance-model. De resultaten van elke peiling werden via social media van afzonderlijke markten in heel Europa verzameld, naast de centrale kanalen van Ford Europa. Alle stemmen zijn bij elkaar opgeteld om een algemene winnende uitkomst te verkrijgen.

"We wilden iets echt speciaals creëren voor onze trouwe performance-fans. We kozen voor een vooruitstrevende benadering en stelden met input van de fans de Puma ST Gold Edition samen. Het aantal uitgebrachte stemmen laat zien hoe enthousiast onze klanten zijn - en dat ze een uitstekende smaak hebben", zegt Nederlander Amko Leenarts, Director Design bij Ford Europa. "Het zit hem in de details. Met deze speciale editie hebben onze fans echt iets begeerlijks samengesteld."

De Puma ST Gold Edition is voorzien van een 147 kW (200 pk) sterke 1.5-liter EcoBoost-benzinemotor, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 6,7 seconden. Sports Technologies zijn onder meer Drive Modes Sport, Track en Eco en een optioneel limited-slip-differentieel, gepatenteerde force vectoring-vering en -wielophanging en een extra responsieve besturing.

Ford en het Team Fordzilla e-sportsteam creëerden vorig jaar met een vergelijkbare aanpak het Team Fordzilla P1 Concept. Het concept werd samengesteld in een samenwerking tussen de ontwerpers van Ford en de gaming community.

Ford Puma nu ook als Connected en ST

23 oktober 2020

Ford introduceert Puma ST

24 september 2020

Ford Puma nu ook als Vignale

28 mei 2020

Ford Puma nu ook met automaat

28 april 2020