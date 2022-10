Ford opent orderboeken voor Ranger 2022

De orderboeken van de Raptor-uitvoering openden al eerder. De vanafprijs van de nieuwe Ford Ranger Raptor start bij € 56.250. Voor de Nederlandse markt zal de dubbele-cabine worden omgebouwd om de Ranger Raptor op grijs kenteken aan te kunnen bieden. Ford trapt bij de Ranger Raptor-variant af met een 3.0-liter EcoBoost V6-twin-turbo benzinemotor. Een 2.0 EcoBlue dieselmotor wordt op termijn aan de prijslijst toegevoegd.

Bij de Ford Ranger Raptor ligt het accent op high-performance en op de ultieme offroad- rijervaring. Bij de Ranger Wildtrak staan veelzijdigheid, maximale trekkracht en gebruiksgemak op de eerste plaats.

Motoren

Het motoren aanbod bestaat in Nederland uit de bestaande 2,0-liter EcoBlue dieselmotor. De variant met enkele turbo levert 170 pk en is leverbaar met een handgeschakelde zesbak of zestraps automaat. Een 2,0-liter EcoBlue met dubbele turbo heeft een vermogen van 205 pk en een 10-traps automaat.

De nieuwe Ranger kan maximaal 3.500 kg trekken met uitzondering van de Raptor die maximaal 2.500 kg aan kan haken.

Rijmodi

Elke nieuwe Ranger beschikt standaard over technologieën om zowel op verharde als onverharde wegen te presteren. De Ranger Wildtrak heeft keuze uit zes rijmodi, te weten Normal, Eco, Slippery, Mud/Ruts, Sand en, voor automatische transmissies, Tow Haul. Elke rijmodus heeft invloed op diverse parameters, waaronder vermogensafgifte, tractiecontrole, elektronische stabiliteitscontrole en schakelpatronen om de prestaties voor verschillende rijscenario's te optimaliseren.

Afhankelijk van gekozen uitvoering levert Ford twee vierwielaandrijvingssystemen: een elektronisch inschakelbaar systeem of een geavanceerd nieuw permanent AWD-systeem. Dit AWD-systeem is standaard op Ranger Wildtrak.

Uitrusting

Het interieur biedt plaats aan een volledig digitaal 8-inch instrumentencluster en een centraal geplaatst 12,1-inch touchscreen voor de nieuwste generatie van Fords SYNC 4A connectiviteits- en infotainmentsysteem. Het pakket geavanceerde rijhulpsystemen bestaat onder meer uit Pre-Collision Assist, Lane-Keeping System en Reverse Brake Assist. Een ander systeem is een Blind Spot Information System met Cross-Traffic Alert en Trailer Coverage.

Met behulp van de FordPass-smartphone-app kunnen eigenaren en bestuurders op afstand de actuele voertuigstatus- en onderhoudswaarschuwingen bekijken en functies bedienen, waaronder het zogeheten Zone Lighting-systeem. Zone Lighting kan selectief het gebied rond de pick-up verlichten, bedoeld voor kamperen of bij het in- of uitladen in het donker.

Ford levert de Ranger Wildtrak in de kleuren Agate Black Metallic, Carbonised Grey, Frozen White, Lucid Red en Moondust Silver. Uniek voor de Wildtrak is de Cyber Yellow-kleurstelling.

Uitvoeringen

Het Ranger aanbod begint met de XL uitvoering. Deze beschikt onder meer over het SYNC4 connectiviteitsysteem met een 10 inch touchscreen. Daarnaast beschikt de Ranger XL over rij-assistentiesystemen waaronder Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Achteruitrijsensoren en een Achteruitrijcamera.

De Ranger XL is naar keuze leverbaar met een Single of Super Cab en beschikt altijd over 2.0-liter Ecoblue dieselmotor met 170 pk en 405 Nm aan koppel en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Ranger XL is leverbaar vanaf € 31.510 voor de uitvoering met Single Cab en maximale ruimte in de laadbak. De Super Cab is leverbaar voor een meerprijs van € 1.200.

De XLT uitvoering biedt ten opzichte van de XL meer comfort met de standaard Super Cab en 6-traps automaat. Ook staat de Ranger XLT qua uitstraling een stapje hoger op de ladder met meegespoten bumpers, deurgrepen en spiegels, 16 inch velgen en Side Steps die het instappen vergemakkelijken. Onderdelen van de extra uitrusting van de Ranger XLT zijn verder: airconditioning, centrale vergrendeling van de achterklep een regensensor en Quick Clear, de verwarmbare voorruit van Ford. De Ranger XLT is leverbaar vanaf € 35.410