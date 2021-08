Mustang Mach-E krijgt Frost White pakket

20 augustus 2021 | Ford kondigt een Frost White pakket aan voor de Mustang MACH-E, dat met zijn kraakheldere witte afwerkingen en details binnenin en buiten, hoofden moet doen draaien. Het is de eerste keer dat Ford een "wit-op-wit" styling aanbiedt voor een Mustang-model. Het nieuwe pakket wordt geleverd met de Star White Metallic tri-coat carrosseriekleur en bevat unieke Star White buitenspiegelkappen en wielkastlijsten.

Zelfs de iconische ponybadges zijn voor en achter in Oxford White uitgevoerd. De kenmerkende 19 inch aluminium wielen hebben een blank-metalen afwerking met in Oxford White gespoten uitsparingen.

Ook in het interieur heeft Ford een "cool" thema toegepast. De stoelen, armsteunen in de middenconsole en deurpanelen zijn afgewerkt in de kleur Light Space Grey. De badge op het stuurwiel is Oxford White en de look wordt op het instrumentenpaneel afgemaakt met een decoratief element in een Bright Silver zeshoekig patroon.

Het Mustang Mach-E Frost White pakket is exclusief verkrijgbaar op de Mustang Mach-E Extended Range met vierwielaandrijving en de Technology Pack+ optie. Het pakket zal later dit jaar te bestellen zijn.

Ford Mustang Mach-E GT nu te bestellen

9 juli 2021

Ford bouwt Mustang Mach-E 1400

21 juli 2020

Ford Mach-E ontvangt online updates

12 mei 2020

1500 Fords Mustang MACH-E verkocht in NL

10 maart 2020