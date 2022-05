Ford verhoogt trekgewicht Mustang Mach-E

De Ford Mustang Mach-E is ook op diverse andere punten aangepast. Zo is de laadtijd tussen 80 en 90 procent teruggebracht van 52 naar 15 minuten. Verder is het rijgedrag met gebruikmaking van het One Pedal Drive-systeem soepeler bij lagere snelheden, waardoor de bestuurder van de Mustang Mach-E meer comfort zou ervaren.

De Ford Mustang Mach-E is nu ruim een jaar in Europa te koop en blijft nieuwe klanten voor zich winnen. Ongeveer 88 procent van alle kopers is van een ander merk overgestapt vanwege het rijplezier, de gedurfde styling en het rijbereik van Fords eerste volledig elektrische SUV.

Ook huidige eigenaren van een Mustang Mach-E profiteren van de recente updates via software- of homologatie-updates. Met toekomstige software over-the-air-programmering wordt de Ford Mustang Mach-E continu verbeterd.