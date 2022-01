Ford verandert Mustang MACH-E in escaperoom

27 januari 2022 | Escaperooms zijn populair. In dergelijke spellen moeten teams in een race tegen de klok aanwijzingen vinden om uit een themakamer te ontsnappen. Ford heeft dat concept toegepast op de volledig elektrische Mustang Mach-E, waarbij de bedieningselementen van de auto door het spel worden gebruikt voor een interactieve spelervaring.

In het concept met spionagethema worden spelers meegenomen op een geheime missie om een pakket af te leveren. Via het luidsprekersysteem van de auto krijgen ze opdrachten te horen. De elektrisch verstelbare stoelen, de handsfree achterklep, de airconditioning en de koplampen zijn elementen die op bepaalde momenten als sensor door het spel worden geactiveerd of door de speler worden gebruikt.

Buiten de verwarming en de luidsprekers worden er geen functies bediend als de auto in beweging is. En spelers kunnen, in tegenstelling tot in escaperooms, de auto op elk gewenst moment verlaten (wanneer dat veilig is), zonder het spel te hoeven opgeven. Een bijbehorende applicatie wordt geïnstalleerd op een iOS-apparaat dat samenwerkt met de auto via Apple CarPlay en intern ontwikkelde hardware en software.

"Dit is entertainment met een serieuze kant, omdat het de mogelijkheden van de huidige technologie in auto's laat zien", vertelt Carsten Starke, technical expert interior materials & customer experience, Ford Research & Advanced Engineering, Ford Europa. "Het creëren van interactie tussen voertuig en bestuurder zou nieuwe mogelijkheden kunnen opleveren voor bijvoorbeeld een interactieve handleiding of zelfs rijcoaching."

Het spel is op dit moment een concept, ontwikkeld door Ford Europa met inbreng van het Software Enablement & Researchteam van de Emerging Technology & Innovation-groep en de IOT-groep van Ford in Palo Alto, Californië. Het spel is ontwikkeld om te laten zien hoe gamen mensen kan helpen vertrouwder te raken met de functies van hun auto. Het kan zelfs een blik in de toekomst werpen waarin toepassingen bestuurders en passagiers zouden kunnen vermaken of informeren, terwijl ze wachten bij een laadstation of misschien zelfs tijdens het rijden in toekomstige autonome voertuigen.

