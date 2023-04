Ford krijgt toestemming voor level 2 zelfrijdende auto

Op zoek naar een Ford Mustang MACH-E 98kWh Extended Range AWD?

Het ministerie van transport van het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels groen licht gegeven voor de Ford BlueCruise technologie. Dat betekent dat bestuurders met een Mustang Mach-E nu 'hands-off, eyes-on'-rijtechnologie kunnen gebruiken op de 3.700 kilometer aan snelweg in Groot-Brittannië die is aangemerkt als Blue Zone.

BlueCruise controleert wegmarkeringen en veranderende verkeerssituaties, en kan sturen, gasgeven, remmen en de rijstrookpositie bepalen. Daarnaast zorgt het systeem voor een veilige en consistente afstand tot voorliggers en wordt het voertuig zo nodig volledig tot stilstand gebracht bij verkeersopstoppingen.

Met de geavanceerde infraroodcameratechnologie wordt continu de alertheid van de bestuurder in de gaten gehouden, voor de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers.

Eigenaars van een Ford Mustang Mach-E modeljaar 2023 in Groot-Brittannië zijn de eersten die BlueCruise via een abonnement kunnen activeren. 5 De eerste negentig dagen zijn inbegrepen bij de aankoop van de auto. Daarna biedt een maandabonnement voor £17.99 de klant de mogelijkheid om lange ritten en vakanties te dekken en om het bestuurdersassistentiesysteem af te stemmen op het verwachte gebruik van de auto.

Ford verwacht dat BlueCruise, zodra de regels het toelaten, in meer Europese landen wordt geactiveerd. Ook zal het systeem de komende jaren in meer Ford-modellen worden geïmplementeerd.

Hands-off, eyes-on

BlueCruise bouwt voort op de mogelijkheden van Fords Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), die binnen de wettelijke snelheidslimieten automatisch gelijke tred kan houden met het verkeer, tot volledige stilstand. Met de handsfree-modus kunnen bestuurders op goedgekeurde Blue Zone-trajecten van snelwegen hun handen van het stuur halen als ze op de weg blijven letten, wat extra comfort biedt tijdens lange ritten.

BlueCruise handsfree rijden wordt beschikbaar wanneer de auto detecteert dat het een goedgekeurde Blue Zone snelweg is binnengegaan. Om BlueCruise in te schakelen, moeten bestuurders eerst hun handen op het stuur en hun ogen op de weg hebben. Zodra het op het instrumentendisplay wordt aangegeven, kunnen bestuurders hun handen van het stuur halen, terwijl ze hun ogen op de weg houden. Het systeem maakt gebruik van geanimeerde meldingen in het cluster met tekst en blauwe lichtsignalen om aan te geven dat de functie in handsfree modus staat, zelfs effectief voor mensen met kleurenblindheid.

BlueCruise wordt bestuurd door Fords in de auto geïntegreerde computernetwerk en werkt tot een maximumsnelheid van 130 km/u. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een combinatie van radars en camera's om de positie en snelheid van andere voertuigen op de weg te bepalen en te volgen. Een naar voren gerichte camera detecteert rijstrookmarkeringen en snelheidsborden en cruciaal: het systeem maakt ook gebruik van een op de bestuurder gerichte infraroodcamera onder het instrumentencluster om de blik van de bestuurder (zelfs als deze een zonnebril draagt) en de houding van het hoofd in de gaten te houden. Zo wordt gecontroleerd of de aandacht op de weg gericht blijft.

Als het systeem detecteert dat de bestuurder er met zijn aandacht niet bij is, worden er eerst waarschuwingsberichten weergegeven op het instrumentencluster, gevolgd door hoorbare waarschuwingssignalen, remactiveringen en ten slotte door het vertragen van de auto terwijl het stuur onder controle blijft. Vergelijkbare acties worden uitgevoerd als bestuurders hun handen niet opnieuw op het stuur plaatsen wanneer wordt aangegeven dat ze een Blue Zone verlaten.

Ford werkt samen met regelgevende instanties om BlueCruise via een toekomstige Ford Power-Up software-update te leveren op Mustang Mach-E's die zijn gebouwd vóór 2023 en die zijn uitgerust met het optionele Tech Pack of Tech Pack +.

Getest

Ford-technici hebben 160.000 kilometer lang op Europese wegen getest om de werking van de geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen van de laatste generatie (waaronder BlueCruise) te controleren. De tests in Europa volgden op bijna 1 miljoen kilometer lang testen in de VS en Canada voordat het systeem vorig jaar op die markten werd geïntroduceerd. Bestuurders van meer dan 140.000 Fords en Lincolns hebben sindsdien ruim 80 miljoen kilometer handsfree rijdend afgelegd in de Verenigde Staten en Canada. BlueCruise is onlangs in de VS ook uitgeroepen tot beste actieve bestuurdersassistentiesysteem in Consumer Reports.

Controleritten in Groot-Brittannië toonden aan dat het systeem klaar was voor omstandigheden die bestuurders elke dag tegenkomen, bijvoorbeeld afgesleten rijstrookmarkeringen, slecht weer en wegwerkzaamheden.