Ford Mustang Mach-E RWD in prijs verlaagd

De basisversie van de volledig elektrische Ford met Mustang-genen heeft nu een consumentenprijs van € 58.100 en voor de leaserijder een fiscale waarde van € 56.600. Met z'n 75kWh grote accu kan hij in theorie tot 440 kilometer rijden op een lading. De meest bereikbare Mustang Mach-E is standaard uitgerust met Adaptive Cruise Control met Lane Centring Assist en Stop&Go, een elektrisch verwarmbaar stuurwiel en SYNC4 met onder meer Apple Car Play, Android Auto en navigatie.

De Mustang Mach-E 75kWh RWD is te personaliseren met een vast panoramadak (€ 1.100) of het Technology Pack+ dat tegen de meerprijs van € 2.100 een aantal extra's biedt waaronder 8-weg elektrisch bedienbare voorstoelen, een handsfree bedienbare achterklep en een 560 Watt sterk Bang & Olufsen audiosysteem met 10 speakers inclusief soundbar in het dashboard.

Voor deze Mustang Mach-E geldt een fiscale bijtelling vanaf € 320 per maand.

Premium

De prijsverlaging geldt ook voor de achterwiel aangedreven Mustang Mach-E Premium. Deze uitvoering maakt niet alleen indruk met zijn extra grote accu (98 kWh) voor een theoretisch bereik tot 610 km, maar ook met z'n uitstraling en zijn capaciteiten als trekauto. Hij staat op 19 inch lichtmetalen wielen en heeft in hoogglans zwart gespoten carrosseriedelen. Ook standaard zijn de rode remklauwen en buitenspiegels met Mustang Pony trottoirprojectie. De standaarduitrusting van de basisversie wordt door de Premium verder aangevuld met extra's zoals 8-weg elektrisch verstelbare voorstoelen, Adaptive Front Lighting, Multi Color Ambient Lighting en het Bang & Olufsen audiosysteem.

De Mustang Mach-E Premium 98 kWh Extended Range RWD is nu leverbaar vanaf € 66.445 met een fiscale waarde van € 64.945. De Met een bijtelling vanaf € 377 per maand is ligt de bijtelling zo'n 57 euro hoger dan die voor de basisuitvoering.