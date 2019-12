Ford Mustang Mach-E kost 49.925 euro

3 december 2019 | De Mustang Mach-E is vanaf nu te reserveren.De Ford Mustang Mach-E is vanaf het najaar van 2020 leverbaar in drie uitvoeringen, waaronder een exclusieve First Edition. Hij is nu te reserveren via de website; de richtprijzen beginnen bij 49.925 euro. Met zijn lange en krachtig ogende motorkap is de Mach-E direct herkenbaar als Mustang. Andere typische Mustang-kenmerken zijn de geprononceerde 'heupen', de platte koplampen en de iconische 'tri-bar' achterlichtunits, hét handelsmerk van de enige echte pony car.

De basisuitvoering biedt onder meer adaptieve cruise control met file-assentie, een 10.2 inch digitaal instrumentarium en het 15.5 inch centrale touchscreen met SYNC 4. Ont- en vergrendelen plus het starten van de auto gaat met de nieuwe 'Phone As A Key'-technologie. De SUV staat op 18 inch lichtmetalen velgen en heeft de LED Mustang Signature achterlichten. De krachtige elektrische aandrijflijn levert 190 kW / 258 pk op de achterwielen en is leverbaar in twee varianten. De versie met 75,7 kWh sterke accu heeft een theoretisch bereikt van 450 kilometer en die met 98,8 kWh sterke accu heeft een theoretisch bereik van 600 kilometer. Beide versies acceleren in minder dan acht seconden van 0-100 km/u. Hij is nu te configureren en reserveren vanaf € 49.9255 (75,7kWh) of € 58.0755 (98,8 kWh).

De extra sportieve en maximaal 248 kW / 337 pk sterke Mustang Mach-E AWD heeft een dubbele motor, vierwielaandrijving en een "muscle car" waardig maximumkoppel van 565 Nm. Niet alleen biedt hij extra hoge prestaties (0-100 km/u in minder dan zeven seconden), maar ook een sportiever in- en exterieur. Deze uitvoering staat op 19 inch lichtmetalen velgen en heeft rode remklauwen en contrasterende zwarte buitenspiegels. In het interieur zijn onder meer donkere hemelbekleding en 8-weg elektrisch verstelbare voorstoelen met geperforeerde Sensico bekleding terug te vinden. De versie met de 75,7 kWh sterke accu heeft een theoretisch bereik van 420 kilometer, die met de 98,8 kWh sterke accu heeft een theoretisch bereik tot 540 kilometer. De Mustang Mach-E AWD is leverbaar voor richtprijzen vanaf € 57.6655 (75,7kWh) of € 67.1405 (98,8 kWh).

Speciaal ter gelegenheid van de introductie heeft Ford een exclusieve 248 kW / 337 pk sterke First Edition samengesteld. Deze komt standaard met de extended range accu (540 kilometer) en vierwielaandrijving, een panoramadak over de volle lengte, contrasterende stiksels in de bekleding en instaplijsten met het opschrift 'First Edition'. De standaarduitrusting wordt aangevuld met een B&O audiosysteem met een in het dashboard geïntegreerde Sound Bar, een handsfree bedienbare achterklep, intelligente adaptieve cruise control en het geavanceerde park assist met 360°-camera. Hij staat op exclusieve 19 inch lichtmetalen velgen en is verkrijgbaar in drie kleuren, waaronder het speciaal aan deze uitvoering voorbehouden Grabber Blue metallic. De Mustang Mach-E First Edition heeft een richtprijs vanaf € 70.9405.

Snelle beslissers kunnen alvast een Mustang Mach-E reserveren. Vroegboekers kunnen hiervoor terecht op de speciale website en in vier stappen, en tegen een aanbetaling van € 1.000, één van de exemplaren bemachtigen die als eerste in Nederland zullen worden uitgeleverd.