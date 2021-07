Ford Mustang MACH-E

Ford Mustang Mach-E GT nu te bestellen

9 juli 2021 | De Ford Mustang Mach-E GT is per direct te bestellen. De GT-versie levert het hoogste motorkoppel van alle productiemodellen van Ford in Europa en accelereert in 3,7 seconden van 0-100 km/u. Daarmee is de Mustang Mach-E GT ook de snelst accelererende vijfzitter van Ford in Europa. De GT-versie kost 75.490 euro en de eerste exemplaren arriveren in het laatstekwartaal van 2021 bij de dealers.

