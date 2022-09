Ford Mustang Mach-E aangepast voor 2022

Voortaan is elke Mustang Mach-E voorzien van Intelligent Automated Cruise Control. Met dit systeem kiest de auto op basis van verkeersborden, informatie uit het navigatiesysteem en camera's automatisch de juiste kruissnelheid. Zo anticipeert de Mustang Mach-E beter op bochten, afslagen en rotondes.

Verder beschikt elke Mustang Mach-E voortaan over Active Park Assist 2. Dankzij 360-graden cameratechnologie kan de auto hiermee met één druk op de knop volledig automatisch inparkeren.

Wie kiest voor een Mustang Mach-E met Extended Range-batterij (netto 88 kWh) kan voortaan een zwaardere aanhanger of caravan trekken. Ford heeft het maximaal geremd trekgewicht verhoogd van 1.000 kg naar 1.500 kg3. Dit geldt zowel voor uitvoeringen met achterwielaandrijving als versies met all-wheel drive.

Met een breder aanbod aan uitrustingsniveaus en opties kan iedereen zijn of haar nieuwe Mach-E verder personaliseren. Zo is nu ook de Premium specificatie beschikbaar voor achterwielaangedreven uitvoeringen met Extended Range-batterij (88 kWh). Dat betekent 19 inch lichtmetalen velgen, Adaptive LED-koplampen met Glare-Free Auto High Beam, achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen en rode remklauwen in combinatie met zwarte stylingaccenten. Deze Premium specificatie was eerder alleen te vinden op all-wheel drive versies van de Mustang Mach-E. Het aanbod aan lichtmetalen velgen is uitgebreid met twee nieuwe designs en op alle uitvoeringen zijn de lakkleuren Vapor Blue en Carbonized Grey verkrijgbaar.