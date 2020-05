Ford Mustang Mach-E ontvangt online updates

12 mei 2020 | De Ford Mustang Mach-E zal worden voorzien van een internet-verbinding waarmee de auto online updates kan ontvangen. In tegenstelling tot sommige andere auto's waarbij eigenaren moeten wachten terwijl een software-update plaatsvindt, heeft Ford een manier ontwikkeld waarmee beveiligde updates op de achtergrond kunnen worden gedownload en veelal in minder dan twee minuten te voltooien zijn.

"Het mooie van de Mustang Mach-E is dat wat onze klanten op de eerste dag ervaren nog maar het begin is; de auto zal evolueren en in de loop van de tijd nog meer functies en mogelijkheden krijgen", zegt John Vangelov, connected services manager, Ford Motor Company. "Onze slimme over-the-air updates minimaliseren ook de downtime door ongelooflijk snelle activering en zorgen ervoor dat je Mustang Mach-E altijd beter wordt, zelfs als je slaapt."

Deze verbeteringen gaan veel verder dan alleen updates van het SYNC infotainmentsysteem. Bijna alle Mach-E-computermodules kunnen draadloos worden bijgewerkt. Dit betekent dat Ford prestatieverbeteringen en geheel nieuwe functies levert, die mogelijk niet bestaan wanneer het voertuig voor het eerst aan klanten wordt geleverd.

Veel updates worden in minder dan twee minuten voltooid. Zo zijn sommige updates vrijwel onmerkbaar voor klanten. Grotere updates, waarvoor het voertuig mogelijk langer moet worden geparkeerd, kunnen worden gepland op een tijdstip wanneer de klant dit het beste uitkomt. Meldingen in het voertuig tonen welke verbeteringen zijn aangebracht.

Ford verwacht de eerste updates te leveren binnen zes maanden nadat de eerste Mustang Mach-E-modellen aan klanten zijn uitgeleverd. Eigenaren krijgen een melding wanneer er een software-update beschikbaar is, die vervolgens kan worden toegepast via wifi of een mobiele verbindingen, afhankelijk van de update.

