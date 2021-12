Ford geeft extra kleur aan Mustang Mach-E

2 december 2021 | Ford heeft nieuws voor liefhebbers die het leven graag een beetje kleur geven, maar niet per se in de markt zijn voor de razendsnelle Mustang Mach-E GT. De voorheen exclusief aan het topmodel van de line-up voorbehouden kleuren Cyber Orange en Grabber Blue zijn nu ook beschikbaar voor alle overige uitvoeringen van de Mustang Mach-E.

Ford heeft de nieuwe kleuren nu vrijgegeven in de configurator op de website. Nu één van de nieuwe kleuren op de reguliere uitvoeringen bestellen betekent in 2022 rijden.

Voor leaserijders die nog dit jaar in een Mustang Mach-E willen stappen vanwege de gunstige 12% bijtelling, is het goed om te weten dat Ford Nederland uit de gehele Europese voorraad kan putten. Hierdoor is er nog een ruim aantal varianten van de Mach-E voor de Nederlandse markt beschikbaardie nog dit jaar kunnen worden geleverd.

De nog in 2021 beschikbare voorraad is op Ford.nl te bekijken en te reserveren.

