Ford bouwt Mustang Mach-E 1400

21 juli 2020 | Ford presenteert de Mustang Mach-E 1400: een unieke en uitzonderlijk krachtige versie met 1.419pk die op eigen wijze demonstreert hoeveel prestaties mogelijk zijn zonder een druppel brandstof te verbruiken. De elektrische Mustang Mach-E 1400 volgt in de voetsporen van de onlangs gepresenteerde Mustang Cobra Jet 1400 en is uitgerust met maar liefst zeven elektromotoren en een speciale batterij. Deze 'raket op wielen' is gemaakt voor het circuit, de dragstrip of een gymkhana drift-parcours.

De 'one-off' Ford Mustang Mach-E 1400 is ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse RTR Vehicles. Als basis is een witte Mustang Mach-E GT gebruikt. Het chassis en de aandrijflijn zijn op verschillende manieren af te stellen, zodat de auto voor meerdere doeleinden geschikt is. Er zijn 10.000 arbeidsuren in het project gegaan. Het doel: laten zien dat een elektrische auto veel meer in huis heeft dan veel mensen denken.

De Mustang Mach-E 1400 is ontwikkeld zonder enkele restrictie. Alles was geoorloofd. Het designteam van Ford en RTR gebruikten dezelfde tools die ook in raceauto's en productieprogramma's worden toegepast. De aerodynamica is verder geoptimaliseerd voor verbeterde koeling en meer downforce op de frontsplitter en achterspoiler. De neerwaartse druk is meer dan 1.000 kg bij een snelheid van 257 km/u.

Het voertuig is uitgerust met zeven elektromotoren, ofwel vijf meer dan in de Ford Mustang Mach-E GT. Drie elektromotoren zijn gekoppeld aan de vooras. De achteras heeft vier 'pancake style' elektromotoren. Een enkele aandrijfas verbindt ze aan differentiëlen waarmee meerdere instellingen mogelijk zijn voor diverse doeleinden, van driften tot racen op hoge snelheid.

Het chassis en de aandrijflijn zijn modulair, zodat het team verschillende lay-outs en de bijbehorende effecten op het energieverbruik en de prestaties kan onderzoeken. Schakelen tussen achterwielaandrijving, vierwielaandrijving en voorwielaandrijving is heel eenvoudig. Het verschil tussen een drift- of circuitopstelling is groot. Voor driften worden er andere draagarmen en een gewijzigde stuurinrichting gemonteerd. Dit maakt extreme stuurhoeken tijdens het driften mogelijk. De vermogensafgifte kan gelijkmatig worden verdeeld tussen de voor- en achteras. Het is ook mogelijk om al het vermogen naar alleen de vóór- of achteras te sturen.

Het 56,8 kWh batterijpakket bestaat uit nikkel-mangaan-kobalt-buidelcellen voor ultrahoge prestaties en een zeer hoge ontladingssnelheid. Het batterijsysteem is ontworpen om tijdens het opladen te worden gekoeld met een speciale diëlektrische koelvloeistof, waardoor de oplaadtijd tussen de runs wordt verkort.

Een elektronische rembekrachtiger is geïntegreerd om diverse niveaus van regeneratief remmen mogelijk te maken. Het systeem werkt samen met ABS en stabiliteitscontrole om het remsysteem te optimaliseren. De auto is uitgerust met Brembo-remmen, bekend van de Mustang GT4-racer. Ford past ook een hydraulisch handremsysteem voor driftsessies toe dat samenwerkt met de voertuigelektronica om de aandrijving van de achterste elektromotoren tijdelijk te onderbreken.

De Ford Mustang Mach-E 1400 dient bovendien als proeftuin voor nieuwe materialen. De motorkap is gemaakt van organische composietvezels, een lichtgewicht alternatief voor de koolstofvezel dat Ford voor de rest van het voertuig heeft gebruik.

