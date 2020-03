Al 1500 exemplaren Ford Mustang MACH-E verkocht

10 maart 2020 | De Mustang Mach-E boekt ruim voor zijn introductie later dit jaar al succes. Meer dan 1.500 Nederlanders hebben inmiddels een exemplaar van de volledig elektrische SUV gereserveerd.

Zo'n dertig procent van de vroegboekers heeft gekozen voor de extra luxe, vierwielaangedreven First Edition met een theoretisch bereik van 540 kilometer. Inmiddels is deze gelimiteerde uitvoering uitverkocht. Verreweg de meeste reserveringen zijn geplaatst voor de achterwiel aangedreven versies met het grootste accupakket (98,8 kWh) waarmee de Mustang Mach-E tot wel 600 kilometer (theoretisch) ver komt op één volle accu. De meest gekozen kleuren zijn Shadow Black en Carbonized Grey.

Nederland valt voor de Ford vanwege zijn unieke DNA dat het beste van de iconische Mustang combineert met de kracht van elektrificatie en de gewilde eigenschappen van een SUV. Met zijn lange en krachtig ogende motorkap is de Mach-E direct herkenbaar als Mustang. Andere typische Mustang-kenmerken zijn de geprononceerde 'heupen', de platte koplampen en de iconische 'tri-bar' achterlichtunits, hét handelsmerk van de enige echte pony car. Achter het gespierde design gaat een verrassend ruim interieur schuil dat bol staat van de hightech features. Mooie voorbeelden zijn een 15,5 inch centraal touchscreen en het SYNC communicatie- en infotainmentsysteem van de nieuwste generatie, met zelflerende software en cloud-based connectiviteit.

De Ford Mustang Mach-E is tot nader order nog te reserveren voor levering later dit jaar. Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht op de speciale webpagina op Ford.nl en in vier eenvoudige stappen, en tegen een aanbetaling van € 1.000, een exemplaar bemachtigen dat in het vierde kwartaal van dit jaar wordt geleverd. De prijzen beginnen bij € 49.925 voor de basisuitvoering tot € 70.940 voor de inmiddels uitverkochte First Edition.

