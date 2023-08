Politie kiest voor Ford Kuga

Om tot de keuze van de beste basis voor een nieuwe generatie BPV's te komen is een speciale stuurgroep opgericht. Aan de uitgebreide testprocedures en uitvoerige feedbackrondes hebben in totaal drie merken met vier modellen deelgenomen. Daaruit zijn zowel de Ford Kuga Hybrid als de BMW X1 als beste naar voren gekomen. "De aanbesteding voor nieuwe basispolitievoertuigen is een intensief proces", vertelt Michel de Roos, Hoofd Operatiën Midden Nederland en voorzitter van de stuurgroep. "We moeten met veel onderdelen rekening houden, want aan een politievoertuig worden andere eisen gesteld dan aan een normale auto. Het allerbelangrijkste is dat onze collega's hun werk goed en veilig kunnen doen".

Gebruikerstesten

Om tot een eindoordeel voor de gunning te komen zijn alle voertuigen tot in detail onderzocht en getest door tientallen politiemedewerkers uit verschillende eenheden, de politieacademie en operationele begeleiding en training. Dit gebeurde zowel op het circuit in Lelystad als op de openbare weg. Daarbij werden niet alleen de technische specificaties beoordeeld, zoals het uitbreken in bochten, het remgedrag, rijden over drempels en acceleratie, maar ook het algemene rijcomfort. Belangrijke testcriteria waren daarbij het gemak voor agenten om in- en uit te stappen en de hoeveelheid interieurruimte. De Ford Kuga is ook doorgemeten door het team dat zich richt op veilig en gezond werken (VGW).

Van al deze onderdelen werd de score van de auto én de ervaringen van de testers nauwkeurig bijgehouden. Het testteam bestond dan ook vooral uit agenten die dagelijks in de auto's gaan rijden. Met een aandeel van vijftig procent in de totaalscore, zijn deze gebruikerstesten een zwaarwegende factor in de besluitvorming. Daarnaast speelden prijs (dertig procent) en kwalitatieve criteria (twintig procent) een rol. Onder aan de streep behaalde de Ford Kuga de hoogste totaalscore, gevolgd door de BMW X1.

Praktijktesten in 2024 en inzet vanaf 2025

Nu de gunning door de politie bekend is gemaakt, bouwt Ford Nederland samen met twee ombouwpartners een aantal proefmodellen die vanaf 2024 worden ingezet in verschillende basisteams. Zodra deze volgende testfase met succes is afgerond, wordt de overeenkomst definitief gemaakt voor de grootschalige levering van de basispolitievoertuigen vanaf 2025. Partners Abiom en Veth Automotive verzorgen de op- en inbouw van de communicatiemiddelen bepantsering, signalisatie en zwaailampen.