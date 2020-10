Ford Kuga geprezen om veiligheidssystemen

1 oktober 2020 | De nieuwe generatie Ford Kuga heeft de koppositie ingenomen in het eerste Assisted Driving-klassement van Euro NCAP. De Kuga wordt vooral geprezen om zijn Co-Pilot360-rijhulpsystemen, ontworpen om de bestuurder een stressverlagende rijervaring te bieden. Euro NCAP, het onafhankelijke crashtestinstituut voor auto's, beoordeelde systemen die de SUV automatisch helpen om een veilige afstand te bewaren tot voorliggers, midden in zijn rijstrook te blijven en zijn snelheid aan te passen binnen de wettelijke grenzen.

Het nieuwe Assisted Driving-programma van Euro NCAP evalueert functies die de controle over het voertuig delen met de bestuurder, die overigens de volledige verantwoordelijkheid behoudt. Het gaat om functies die helpen om objecten of gebeurtenissen te detecteren en erop te reageren voor moeiteloze, ontspannen ritten.

In de Ford Kuga gebruiken rijhulpsystemen als Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane Centring een combinatie van radar- en camera-input om de weg en het verkeer voor de auto te volgen. De systemen volgen automatisch het tempo van het overige verkeer en herkennen snelheidsbeperkingen in veel rijscenario's.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go (alleen verkrijgbaar in combinatie met de automatische achttrapstransmissie) zorgt dat de Kuga een veilige afstand tot zijn voorgangers behoudt. Met ACC houdt de auto zich automatisch aan de toegestane snelheid. Stop & Go brengt de Kuga zo nodig volledig tot stilstand tijdens fileverkeer (met gebruik van maximaal vijftig procent van het totale remvermogen) en trekt automatisch weer op als de stoptijd korter is dan drie seconden. Als het verkeer langer dan drie seconden stilstaat, kan de bestuurder op een knop op het stuurwiel drukken of het gaspedaal voorzichtig indrukken om weer weg te rijden als dat kan.

Intelligente verkeersbordherkenning (Speed Sign Recognition) kan de snelheid van de auto aanpassen aan de wettelijke limieten doordat het systeem de maximumsnelheidsborden langs en boven de weg herkent en daarbij de informatie van het geïntegreerde navigatiesysteem toepast.

Lane Centring herkent de wegmarkering en centreert de Kuga via kleine stuurbewegingen op de rijstrook zodra ACC geactiveerd is. Lane Centring werkt bij snelheden tot 200 km/u en waarschuwt de bestuurder met optische en geluidssignalen als hij of zij onvoldoende stuurinput geeft.

De Kuga is ook voorzien van technologieën die zijn ontworpen om ongevallen te helpen voorkómen en de gevolgen ervan te beperken, zoals Blind Spot Assist en Intersection Assist, beide primeurs, en Pre-Collision Assist met Active Braking. Deze technologieën hebben vorig jaar bijgedragen aan de maximale Euro NCAP-veiligheidsclassificatie van vijf sterren voor de Kuga.

Op zoek naar een Ford Kuga?

DAS import heeft er 59 vanaf € 26.202,-

Nieuwe Ford Kuga nu bij de dealer

6 april 2020

Ford prijst de nieuwe Kuga 1.5 EcoBoost

7 januari 2020

Ford maakt prijs Kuga PHEV bekend

3 oktober 2019

Ford onthult derde generatie Kuga

2 april 2019