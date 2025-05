Ford Kuga nu met Black Package

De blikvangers van het Black Package zijn de 20 inch lichtmetalen velgen van Ford Performance, die de Kuga een krachtig en sportief karakter geven en contrasteren met de in rood uitgevoerde remklauwen. Andere design kenmerken van het pakket zijn de in hoogglans afgewerkte elementen van de voorbumper en de buitenspiegels. Het in zwart gespoten dak maakt het geheel compleet.

Het nieuwe designpakket is exclusief leverbaar op de Kuga ST-Line X. Het pakket is te combineren met alle zes beschikbare carrosseriekleuren: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Bursting Green, Desert Island Blue en Magnetic.

De Kuga ST-Line X met Black Package is per direct te bestellen en kost € 1.700,- extra.