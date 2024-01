Ford vernieuwt Kuga voor modeljaar 2024

Het zelfverzekerdere design van de nieuwe Ford Kuga weerspiegelt de capaciteiten van het model. De nieuwe grille wordt omlijst door een LED-lichtbalk over de volledige breedte die overloopt in de nieuwe full LED-koplampen. De Ford Blue Oval prijkt nu trots in het midden van de grille, terwijl de motorkap opvallend krachtige lijnen heeft, die de Kuga een zelfverzekerde uitstraling geven.

Een nieuw omgekeerd 'hockeystick'-achterlichtontwerp vormt een aanvulling op de nieuwe koplampen. De achterkant van de Kuga oogt opgeruimd, dankzij een nieuwe diffuser en het verwijderen van de achterklephandgreep. De SUV biedt nu ook een groter onderscheid tussen de leverbare varianten, waardoor klanten zich meer kunnen onderscheiden met de uitvoering die bij hun smaak en behoeften past.

Active X

Ford breidt het aanbod uit met een nieuwe Active X-uitvoering. De meer uitgesproken grille aan de voorzijde is voorzien van brede verticale spijlen met een glanzend zwarte afwerking, aangevuld met een opvallende onderste grille, sierpaneel en beschermplaat. Deze elementen benadrukken het avontuurlijke karakter.

De nieuwe Ford Kuga Active X is ook te herkennen aan Active-logo's op de voorspatborden en de zilverkleurige onderste deurlijsten, evenals de unieke lagere bumper en beschermplaat aan de achterzijde. De Active X-uitvoering biedt ook specifieke 18- of 19-inch lichtmetalen wielen met een machinaal bewerkte en gelakte afwerking. De Ford Kuga Active X kenmerkt zich door een zwart dak, in zwart afgewerkte buitenspiegelkappen en unieke instaplijsten.

Binnenin onderscheidt de Kuga Active X zich door het Active-logo op de unieke stoelbekleding, de vloermatten en met een donkere matte houteffectafwerking op het dashboard en de deurbekleding. De Active X heeft Sensico en neo-suède bekleding op de 18-voudig elektrisch verstelbare stoelen.

Ford voert ook technische aanpassingen door aan de Kuga Active X. Zo is de wielophanging vóór met 10 mm verhoogd en achter met 5 mm, resulterend in extra bodemvrijheid om verder buiten de gebaande paden te gaan. De extra Trail Drive-modus verandert de werking van de tractiecontrole en de gasrespons om ook op zachte oppervlakken, zoals zand of modder, voldoende grip te behouden.

Titanium

De Kuga Titanium onderscheidt zich door zijn grille met verticale spijlen, horizontale spijlen over de onderste grille en slanke, verticale omlijsting van de mistlampen. Een lager geplaatste chromen sierlijst benadrukt de breedte van de Kuga en vormt een aanvulling op de verchroomde lijsten voor de zijruiten.

ST-Line

De Ford Kuga ST-Line heeft een uniek frontontwerp, met een grotere haaienneus-grille en een discrete lagere spoiler op de voorbumper, waardoor het sportievere karakter wordt benadrukt. Kuga ST-Line-modellen zijn ook voorzien van extra carrosserieelementen in kleur, waaronder de onderste bumpers voor en achter, zijskirts en het onderste diffuser-element. De Ford Kuga ST Line X biedt verchroomde bumperinzetstukken, rode remklauwen en instaplijsten met het ST-Line X-logo.

De kleuropties voor het exterieur zijn ook vernieuwd. Compleet nieuw is het levendige Desert Island Blue en het avontuurlijke Bursting Green. Andere kleuren zijn Agate Black, Solar Silver, Frozen White en Lucid Red. Ford levert ook geheel nieuwe lichtmetalen wieldesigns.

Het aantal fysieke knoppen is voor modeljaar 2024 gereduceerd. Het dashboard en de deurbekleding zijn nu voorzien van een groter decoratief element met een specifieke afwerking die uniek is voor elke uitvoering, met nieuwe bijpassende stoelbekleding en stiksels, afhankelijk van de uitvoering.

Plug-in hybrid

De vernieuwde Kuga Plug-In Hybrid profiteert van een grotere elektromotor en een verbeterde automatische transmissie met powersplit, wat aanzienlijke voordelen op zou leveren op het gebied van prestaties en trekvermogen. De Kuga Plug-In Hybrid accelereert van 0-100 km/u in 7,3 seconden, bijna twee seconden sneller dan voorheen, terwijl hij trekvermogen tot 2.100 kg biedt, een toename van meer dan 30 procent!

De 2,5-liter benzinemotor met Atkinson-cyclus, elektromotor, generator en 14,4 kWh lithium-ion batterij leveren een systeemvermogen van 178 kW (243 pk)7. Het gemiddelde brandstofverbruik (WLTP-gehomologeerd) bedraagt in theorie minimaal 0,9 l/100 km met een CO2-emissie vanaf 20 g/km en een volledig elektrisch bereik tot 69 kilometer.

Sync4

Het SYNC 4-infotainmentsysteem1 heeft twee keer zoveel rekenkracht als het SYNC 3-systeem van het uitgaande model. Het systeem beschikt verder over een machine learning-algoritme dat leert van de bestuurder. Dit levert na verloop van tijd nauwkeurigere zoekresultaten op.

De bediening van SYNC 4 verloopt via een 13,2-inch liggend touchscreen met een grafische interface voor snelle en gemakkelijke selecties en invoer via het scherm, maar ook via stembediening. Het systeem toont belangrijke bedieningselementen zoals verwarming en ventilatie altijd in het onderste gedeelte van het scherm.

De Kuga is ook standaard uitgerust met een nieuw digitaal instrumentenpaneel van 12,3-inch. Dit digitale instrumentarium heeft unieke thema's die passen bij de geselecteerde rijmodus, terwijl informatie met hoge prioriteit, zoals rijhulptechnologie, prominent getoond wordt wanneer die wordt geactiveerd. De gebruiker kan het display ook zelf personaliseren.

De Ford Kuga biedt verder extra ondersteuning aan klanten die het trekvermogen optimaal willen benutten. De Trailer Connection Checklist, beschikbaar via de SYNC 4 en Ford Pass-app, helpt bij het realiseren van een solide en veilige koppeling met een trailer. Met Trailer Tow Navigation kunnen bestuurders de afmetingen van hun auto en aanhanger invoeren, zodat SYNC 4 een route kan selecteren om krappe bochten, lage bruggen en andere obstakels te vermijden.

De Kuga Plug-In Hybrid biedt tevens geofencing-technologie om automatisch over te schakelen naar de emissievrije elektrische rijmodus bij het binnenrijden van een emissievrije zone, zonder tussenkomst van de bestuurder.

Veiligheid

Een verbeterde versie van Adaptive Cruise Control met Stop & Go omvat nu Predictive Speed ​​Assist. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de voertuigsnelheid aan te passen voor bochten in de weg, rotondes, bij het oprijden of verlaten van snelwegen en om de snelheid te matigen voor andere verkeerssituaties, voertuigen en snelheidswijzigingen. Het systeem informeert de bestuurder over de reden voor het aanpassen van de snelheid, waardoor er minder inspanning van de bestuurder nodig is.

Intersection Assist, dat de weg in de gaten houdt voor potentiële voertuigen op parallelle rijstroken, biedt nu verbeterde functionaliteit. Een nieuwe frontcamera met een breder detectieveld kan tegemoetkomende motorfietsen en fietsers detecteren als die het pad van de Kuga kruisen. Het systeem detecteert ook voetgangers en fietsers die een weg oversteken waarop de bestuurder afslaat. Intersection Assist kan automatisch remmen om dit soort ongelukken te helpen voorkomen of om de impact te verminderen. Het systeem werkt ook als wegmarkeringen of objecten afwezig zijn en ook 's nachts met geactiveerde koplampen.

Een beschikbaar 360-graden camerasysteem biedt een beeld van boven het voertuig, waardoor de bestuurder objecten kan zien die anders vanuit de auto niet zichtbaar zijn, vooral tijdens manoeuvres op lage snelheid.

Een andere nieuwe toevoeging aan de Ford Kuga is Reverse Brake Assist. Dit systeem bouwt voort op de functionaliteit van Cross Traffic Alert en biedt extra ondersteuning tijdens achteruitrijmanoeuvres. Als het voertuig een stilstaand object zoals voetgangers, dozen, fietsen of andere voertuigen detecteert, waarschuwt het systeem de bestuurder en activeert het de remmen om een ​​botsing te voorkomen of om de gevolgen daarvan te beperken. Op dezelfde manier kan Rear Cross Traffic Braking bewegende objecten zoals voetgangers, fietsers of voertuigen detecteren en indien nodig het voertuig afremmen.