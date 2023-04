Ford Kuga tijdelijk als Graphite Tech Edition

Op zoek naar een Ford Kuga 1.5 ST-Line X?

Grijs is in trek bij autokopers in Europa. 27 procent van nieuw verkochte auto's in 2022 was voorzien van deze kleur. Grey Matter is exclusief beschikbaar op de Kuga Graphite Tech Edition en vormt een contrast met de exclusieve 19-inch lichtmetalen velgen, uitgevoerd in hoogglans zwart.

Standaard bestuurdersassistentie

In 2022 werd bijna 50 procent van alle nieuwe Kuga's met het Driver Assistance Pack besteld, tegenover 40 procent in 2021. Het pakket maakt rijden minder inspannend dankzij rijhulpsystemen die ervoor zorgen dat op de snelweg automatisch afstand wordt gehouden tot een voorganger, er waarschuwingen gegeven worden voor voertuigen die zich in de dode hoek bevinden, de maximumsnelheid automatisch aangepast wordt, er automatisch en handsfree ingeparkeerd kan worden en meer.

Ook standaard is het Technology Pack dat bestuurders in het donker beter zicht op de weg geeft dankzij LED-koplampen die automatisch verblinding voor andere weggebruikers kunnen beperken, en een head-up display in de stijl van een straaljager die bestuurders helpt hun ogen op de weg te houden door informatie, zoals de snelheid van het voertuig en navigatie-instructies, in hun gezichtsveld te plaatsen.

De Kuga Graphite Tech Edition is te bestellen voor een consumentenadviesprijs vanaf € 50.895,- Voor zakelijke rijders kent deze uitvoering een fiscale waarde vanaf € 49.745,-