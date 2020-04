Nieuwe Ford Kuga nu bij de dealer

6 april 2020 | De nieuwe Kuga staat nu bij de Nederlandse Ford dealers. De SUV is te bestellen als plug-in hybride of met een driecilinder 1.5 EcoBoost motor. Tevens komt hij in een aantal verschillende uitvoeringen, van de complete Trend tot de gedistingeerde Vignale of sportieve ST-Line en meer.

De Kuga Plug-In Hybrid is voorzien van een 2.5-liter viercilinder Atkinson benzinemotor in combinatie met een elektromotor/generator en een 14.4 kWh lithium-ion-accupakket. Het systeemvermogen van deze Kuga is 165 kW (225 pk) en hij kan meer dan vijftig kilometer volledig elektrisch rijden. De Kuga PHEV is altijd gekoppeld aan een automatische transmissie.

De Kuga 1.5 EcoBoost heeft een driecilinder benzinemotor met cilinderuitschakeling. De nieuwe benzinemotor is er in twee versies: 88kW / 120pk en 110kW / 150pk. Deze laatste versie heeft een maximaal toegestaan geremd aanhangergewicht van 1.800 kg. Alle uitvoeringen met 1.5 EcoBoost motor zijn standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak en voldoen aan de Euro 6.2 emissienorm.

De nieuwe Ford Kuga is hiermee zuiniger dan de uitgaande generatie. Het brandstofverbruik van de nieuwe 1.5 EcoBoost valt tot 21 procent lager uit (NEDC). Bij de Kuga Plug-In Hybrid is het gemiddeld verbruik zelfs 31 procent lager, dankzij het elektrische bereik.

Er zijn vier verschillende uitvoeringen, waarvan twee beschikbaar met een X-pack. Elke uitvoering heeft een geheel eigen karakter waardoor elke uitvoering een eigen consument moet aanspreken. De Kuga Trend, die aan de basis van het gamma staat, biedt volledige connectiviteit. Van SYNC 3 infotainmentsysteem tot rijassistentiesystemen. De Kuga Titanium biedt boven de Trend een extra luxe afgewerkt in- en exterieur en beschikt onder meer over een automatisch dimmende binnenspiegel en Ford Keyless Entry. Hij staat op 17-inch lichtmetalen velgen en is afgewerkt met chromen accenten.

De Kuga ST-Line heeft een sportief design met zwarte accenten en heeft een aangepast onderstel met een sportievere afstemming. Hij staat op 18-inch lichtmetalen velgen en is onder andere voorzien van speciale ST-Line details in het interieur en exterieur. Ook beschikt de ST-Line over een volledig digitaal instrumentenpaneel van 12,3 inch. Voor de Titanium en ST-Line is er een X-Pack. Dit pakket bestaat onder meer uit gedeeltelijk lederen bekleding, een B&O audiosysteem en LED koplampen.

De exclusieve Kuga Vignale is alleen leverbaar als plug-in hybride. Dit is tevens het topmodel van de reeks. Hij onderscheidt zich van de overige modellen met onder meer een 10-weg elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en Active Noise Cancellation. De Vignale heeft een premium uitstraling door hoogwaardige details in het in- en exterieur, waaronder lederen bekleding en een met leder afgewerkt dashboard. De Vignale grille en 18-inch velgen zijn afgewerkt in Luster Nickel.

De nieuwe Ford Kuga is vanaf nu leverbaar. De 165 kW / 225pk sterke Kuga Plug-In Hybrid is er vanaf € 36.195 (Trend). De Titanium kost € 37.945 en de ST-Line is te bestellen voor € 39.695. De luxe Vignale is het topmodel en is te bestellen voor € 43.740. De Kuga 1.5 EcoBoost is nu te bestellen en komt in april 2020 naar Nederland. De 88 kW / 120 pk sterke Trend is er vanaf € 33.325. De versie met 110 kW / 150pk is er als extra luxe Titanium vanaf € 36.325 en de ST-Line is te bestellen vanaf € 37.825. Het X-Pack voor Titanium en ST-Line kost € 1.800.

