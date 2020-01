Ford prijst de nieuwe Kuga 1.5 EcoBoost

7 januari 2020 | Ford voegt nieuwe uitvoeringen toe aan de Nederlandse prijslijst van de derde generatie van de Kuga. De SUV is nu niet alleen te bestellen als plug-in hybride, maar ook als driecilinder 1.5 EcoBoost met cilinderuitschakeling. De nieuwe benzinemotor is er in twee versies: 88kW / 120pk en 110kW / 150pk. Afhankelijk van de uitvoering levert hij zijn prestaties tegen een gemiddeld brandstofverbruik van 5.6 of 5.9 l/100 km, bij een gemiddelde CO2-uitstoot van 126 of 129 g/km. Alle uitvoeringen met 1.5 EcoBoost motor zijn standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak en voldoen aan de Euro 6.2 emissienorm.

Ford levert naast de Kuga 1.5 EcoBoost ook de Kuga Plug-In Hybrid, die is voorzien van een 2.5-liter viercilinder Atkinson benzinemotor in combinatie met een elektromotor/generator en een 14.4 kWh lithium-ion-accupakket. Het systeemvermogen van deze Kuga is 165 kW (225 pk) en hij kan meer dan vijftig kilometer volledig elektrisch rijden. Het gecombineerde brandstofverbruik van de krachtige Kuga, die standaard is uitgerust met een automaat, is 1.2 l/100 km met een CO2-uitstoot van 26 g/km.

De Ford Kuga 1.5 EcoBoost is verkrijgbaar in drie uitvoeringen, waarvan twee beschikbaar zijn als extra luxe 'X'. De 88 kW / 120 pk sterke Kuga Trend staat aan de basis van het gamma en biedt standaard al nodige luxe en connectiviteit. Zo is deze Kuga onder meer voorzien van SYNC 3 met een 8-inch touchscreen, navigatie, DAB+ en Bluetooth/Voice Control, MyKey, Lane Departure Warning, Lane Keeping Aid en Road Edge Detection. Ook standaard: de draadloze smartphonelader, het FordPass Connect modem en parkeersensoren voor en achter.

De Kuga Titanium biedt boven de Trend een extra luxe afgewerkt in- en exterieur en beschikt onder meer over dual zone climate control, een automatisch dimmende binnenspiegel, Ford Keyless Entry en Ambient lighting, de subtiele sfeerverlichting. Hij staat op 17-inch lichtmetalen velgen en is afgewerkt met chromen accenten.

De Kuga ST-Line heeft een sportief design en is rijker uitgerust dan de Titanium. Hij staat op 18-inch lichtmetalen velgen en is voorzien van speciale ST-Line bumpers, sideskirts en een dubbele uitlaat. In het interieur zorgen een donkere hemelbekleding, de exclusieve ST-Line stoelen met contrasterende rode stiksels, de aluminium pedalen, het afgevlakte sportstuur, de ST-Line-vloermatten en -instaplijsten voor een sportieve atmosfeer. Hij is ook standaard voorzien van het volledig digitale 12.3-inch instrumentarium.

De Titanium en ST-Line zijn ook leverbaar als 'X'. Deze extra luxe uitvoeringen hebben onder meer gedeeltelijk lederen Sensico bekleding, het 575 watt sterke B&O audiosysteem, Driver Alert, LED koplampen met grootlicht assistent, LED mistlampen met bochtverlichting, Driver Alert en Privacy Glass.

De nieuwe Ford Kuga 1.5 EcoBoost is per direct te bestellen en komt in april 2020 naar Nederland. De 88 kW / 120 pk sterke Trend is er vanaf € 33.325. De versie met 110 kW / 150pk is er als extra luxe Titanium vanaf € 36.235 en de ST-Line is te bestellen vanaf € 37.825.