Ford onthult derde generatie Kuga

2 april 2019 | Ford onthult de nieuwe generatie van de Kuga. De Kuga 2020 is het eerste model dat Ford aanbiedt met keuze uit drie hybride aandrijflijnen. Het gamma aandrijflijnen voor de nieuwe Kuga omvat de plug-in hybride, EcoBlue Hybrid (mild hybride) en de Hybrid (volledig hybride), 1.5-liter EcoBoost benzinemotoren en 1.5- en 2.0-liter EcoBlue dieselmotoren. Alle motoren kunnen worden gekoppeld aan de nieuwe, automatische achttrapstransmissie. De Kuga wordt leverbaar in de zakelijke Titanium-, de sportieve ST-Line- en de luxe Vignale-uitvoeringen.

De nieuwe Kuga is de eerste SUV op basis van Fords nieuwe C2-platform, dat bijdraagt aan betere aerodynamica, een tot wel 90 kg lager gewicht ten opzichte van zijn voorganger en een lager brandstofverbruik. Verder is de torsiestijfheid met 10 procent toegenomen, waardoor de veiligheid en het rijgedrag verbeterd zijn. Het interieur sluit aan bij het design van de carrosserie. De carrosserie van de Kuga heeft een moderne vormgeving, met strakke lijnen en krachtige proporties. De langere wielbasis draagt bij aan de grotere stabiliteit en de rustigere wegligging. Het gestroomlijnde silhouet, de langere motorkap, vlakkere achterruit en de lagere daklijn zorgen voor een energieke, dynamische uitstraling.

De nieuwe Kuga is 44 mm breder en 89 mm langer dan het uitgaande model en de wielbasis is met 20 mm gegroeid. Voorin resulteert dat in 43 mm extra schouderruimte en 57 mm extra ruimte op heuphoogte. De passagiers achterin profiteren van 20 mm extra schouderruimte en 36 mm extra ruimte op heuphoogte. Ondanks dat de hoogte van de Kuga met 20 mm afnam ten opzichte van het uitgaande model, heeft hij voorin 13 mm en achterin 35 mm extra hoofdruimte.

De Kuga is voor het eerst verkrijgbaar met verwarming van de buitenste zitplaatsen op de achterbank. Verder is de tweede zitrij te verschuiven om 1.035 mm extra beenruimte of 67 liter extra bagageruimte te creëren. De tweede zitrij is via een externe bediening eenvoudig volledig neer te klappen. In de bagageruimte ligt een vloermat die aan de ene kant met praktisch en eenvoudig te reinigen rubber is bekleed, en aan de andere kant met velours voor een premium uitstraling.

De uitvoeringen Vignale, ST-Line en Titanium benadrukken elk op hun eigen manier de persoonlijkheid van de bestuurder. Met zijn eigentijdse en zelfverzekerde uiterlijk straalt de Titanium zakelijke luxe en kwaliteit uit. De exclusieve Vignale onderscheidt zich door zijn luxueuze afwerking met speciale, elegant vormgegeven bumpers, verchroomde grille, dubbele uitlaat en lichtmetalen 18-inch velgen (19-inch en 20-inch optioneel). Het interieur kenmerkt zich door de Windsor-lederen bekleding van de stoelen, met exclusief Vignale hexagon-stiksel en de hoogpolige vloermatten. De carrosseriekleur Blue Panther is exclusief voorbehouden aan de Vignale-uitvoering, net als Lucid Red en de parelmoerlak Star White.

De sportieve ST-Line onderscheidt zich met de door Ford Performance geïnspireerde bumpers en sideskirts. De grille, bumperbescherming aan de voorzijde, diffuser in de achterbumper en dakrails zijn in zwart uitgevoerd. De grote achterspoiler, de lichtmetalen 18-inch velgen (19-inch optioneel) en de dubbele sportuitlaat benadrukken het sportieve karakter. In het interieur zorgen een donkere hemelbekleding, de exclusieve ST-Line stoelen met contrasterende rode stiksels, de aluminium pedalen, het aan de onderzijde afgeplatte sportstuurwiel, de ST-Line-vloermatten en -instaplijsten vóór een sportieve atmosfeer.

De Kuga Plug-In Hybrid is direct vanaf de introductie leverbaar en combineert de actieradius van een auto met traditionele verbrandingsmotor met de efficiëntie van een auto met een elektrische aandrijflijn. De plug-in hybride aandrijflijn bestaat uit een 2.5-liter viercilinder Atkinson benzinemotor, een elektromotor/generator en een 14.4 kWh lithium-ion-accupakket. Het gezamenlijke vermogen is 165 kW (225 pk). De Kuga Plug-In Hybrid kan meer dan vijftig kilometer volledig elektrisch en dus emissievrij af te leggen. Het brandstofverbruik bedraagt 1.2 l/100 km met een CO2-uitstoot van 29 g/km.

Het accupakket kan via de aansluiting in het voorscherm opgeladen worden. Onderweg wordt het accupakket automatisch opgeladen doordat het systeem de energie die normaliter tijdens het remmen verloren gaat, terugwint en als elektriciteit opslaat in de accu's. Via een laadpaal met 230 volt duurt het ongeveer vier uur om de accu volledig op te laden.

De bestuurder kan door middel van vier rijmodi - EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge de elektrische aandrijflijn van de Kuga benutten. Wanneer de laadstatus van het accupakket zijn minimum bereikt heeft, schakelt de Kuga automatisch over naar de rijmodus EV Auto. Dan ondersteunt de elektromotor de brandstofmotor met de tijdens de rit teruggewonnen energie om brandstof te besparen.

De mild hybride Kuga EcoBlue Hybrid is voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik uitgerust met de 2.0-liter EcoBlue dieselmotor met 110 kW (150 pk) vermogen. In plaats van een conventionele startmotor is een startmotor/generator (BISG) geïntegreerd in de aandrijflijn. Die slaat tijdens het afremmen van de auto remenergie op in het luchtgekoelde 48-volt lithium-ion-accupakket. De BISG dient ook als elektromotor en ondersteunt met de opgeslagen elektriciteit onder normale rijomstandigheden en tijdens accelereren de verbrandingsmotor met extra koppel. Verder voedt de BISG de elektrische componenten van de auto. Dankzij het 48-voltsysteem kan de Auto Start-Stop-technologie vaker in werking treden om meer brandstof te besparen en de CO2-uitstoot verder te verlagen. De Kuga EcoBlue Hybrid heeft een brandstofverbruik van 5.0 l/100 km en een CO2-uitstoot van 132 g/km.

De Kuga Hybrid is uitgerust met een zelfopladende hybride aandrijflijn die bestaat uit een elektromotor/generator, lithium-ion accupakket, 2.5-liter Atkinson benzinemotor en een door Ford ontwikkelde automatische achttrapstransmissie. De Kuga Hybrid is vanaf 2020 leverbaar met zowel voorwielaandrijving als Fords intelligente vierwielaandrijving. De CO2-uitstoot van de Kuga Hybrid bedraagt 130 g/km, het brandstofverbruik is 5.6 l/100 km.

Klanten kunnen ook kiezen uit een reeks Ford EcoBoost benzine- en EcoBlue dieselmotoren die volgens de WLTP-meetcyclus voldoen aan de Euro 6.2 emissienorm. De motoren zijn standaard uitgerust met de Auto Start-Stop-technologie om het verbruik zo laag mogelijk te houden. De motoren zijn te combineren met een handgeschakelde zesversnellingsbak en de nieuwe automatische achttrapstransmissie. De 2.0-liter EcoBlue dieselmotor met 132 kW (190 pk) heeft een brandstofverbruik van 5.7 l/100 km en een CO2-uitstoot van 150 g/km. De 1.5-liter EcoBlue dieselmotor heeft 88 kW (120 pk) vermogen en verbruikt 4.8 l/100 km bij een CO2-uitstoot van 127 g/km.

De 1.5-liter EcoBoost benzinemotor is er in versies met 88 en 110 kW (120 en 150 pk). De EcoBoost benzinemotor heeft een brandstofverbruik van 6.5 l/100 km en een CO2-uitstoot van 149 g/km. De innovatieve EcoBoost benzinemotor is de eerste driecilinder motor met cilinderuitschakeling. De technologie schakelt automatisch een cilinder uit wanneer de volledige kracht van de motor niet benut wordt. Binnen 14 milliseconden wordt de cilinder in- of uitgeschakeld. Dat is twintig keer sneller dan het knipperen van een menselijk oog.

De automatische achttrapstransmissie is ontwikkeld om het verbruik te verlagen en de prestaties te verbeteren. De transmissie is leverbaar in combinatie met de 1.5-liter EcoBlue dieselmotor met 88 kW (120 pk) en de 2.0-liter EcoBlue dieselmotor 132 kW (190 pk). De transmissie is voorzien van de volgende functies:

Adaptive Shift Scheduling, dat de schakelmomenten aanpast aan de rijstijl van de bestuurder. Het systeem herkent hellingen omhoog en omlaag en de bochtsnelheid, op basis waarvan het de schakelmomenten aanpast; daarmee zorgt het voor een verfijnde, stabiele rijervaring;

Adaptive Shift Quality Control, dat informatie over de auto en het wegdek analyseert om de koppelingsdruk aan te passen, zodat de bestuurder altijd soepel kan schakelen; dit systeem kan de soepelheid ook aanpassen aan de rijstijl van de bestuurder.

De nieuwe 2.0-liter EcoBlue dieselmotor met 132 kW (190 pk) is gekoppeld aan Fords intelligente vierwielaandrijving, die de vermogensafgifte bij lage toerentallen optimaliseert en geluiden en vibraties in de aandrijflijn minimaliseert.

De Kuga is ook voor het eerst leverbaar met de Drive Mode-technologie waarmee de bestuurder de gasrespons, de besturing, de tractiecontrole en de schakelmomenten (versies met automatische transmissie) kan aanpassen. Behalve de rijmodi Normal, Sport en Eco zorgt de Slippery-modus voor meer zelfvertrouwen bij rijden op een gladde ondergrond. De Deep Snow/Sand-modus behoudt de grip op zachte, ongelijke ondergronden.

De nieuwe Kuga kan, afhankelijk van de aandrijflijn, een aanhanger van maximaal 2.250 kg trekken. De elektrisch wegklapbare trekhaak kan via een bedieningselement in de kofferbak met één druk op de knop in- en uitklappen. Optioneel is een afneembare trekhaak die in de kofferbak kan worden opgeborgen.

De Kuga is voor het eerst verkrijgbaar met het FordPass Connect-modem, dat de auto in een mobiele wifi-hotspot voor tien apparaten verandert. De inzittenden kunnen niet alleen entertainment streamen en file-informatie opvragen, maar ze hebben via de FordPass mobiele applicatie ook toegang tot:

Vehicle Locator, dat de bestuurder helpt zijn auto te vinden op een drukke parkeerplaats;

Vehicle Status, dat informatie toont over brandstofniveau, alarm en onderhoudsinterval;

Door Lock Unlock, waarmee de Kuga op afstand te openen en te vergrendelen is;

Remote Start voor Kuga's met automatische transmissie;

eCall-functie, dat automatisch de hulpdiensten waarschuwt als de Kuga is betrokken bij een ongeval; inzittenden kunnen via de SOS-knop in het plafond om hulp vragen.

De inzittenden kunnen hun smartphone opladen via de nieuwe inductielader in de middenconsole. De draadloze inductielader detecteert automatisch smartphones die geschikt zijn voor inductieladen. Smartphones zijn via Bluetooth te verbinden met het SYNC 3 infotainmentsysteem. Met stemcommando's zijn de audio, navigatie en klimaatcontrole eenvoudig te bedienen. Het infotainmentsysteem is standaard uitgerust met Apple CarPlay en Android Auto.

Het nieuwe 12.3-inch LCD instrumentencluster is de eerste met een flexibele technologie. Zo maken de gebogen bovenranden het mogelijk dat hij naadloos aansluit bij het interieurontwerp. Het display bevat een ingesloten schakelsysteem, waardoor het het design verder gevormd kan worden dan het traditionele rechthoekige ontwerp. Daarbij is het digitale instrumentendisplay uitgerust met een high-definition kleurenscherm dat eenvoudig af te lezen en minder vermoeiend voor de ogen is.

Het nieuwe B&O audiosysteem heeft een vermogen van 575 watt en is voor een hoogwaardige audiobeleving uitgerust met tien speakers, een subwoofer en tweeters in het dashboard. Via de Bluetooth-functie van FordPass Connect is muziek van smartphones eenvoudig te streamen. Uitgebreide statische en dynamische geluidsinstellingen zorgen ongeacht de rijomstandigheden voor de ideale geluidsafstemming.

De handsfree elektrisch bedienbare achterklep is via een simpele voetbeweging onder de achterbumper te openen. De ingenieurs van Ford bedachten ook een slimme oplossing voor het opbergen van de oprolbare afdekhoes. Die past namelijk precies in de dubbele kofferbakbodem van de Kuga.

Active Noise Control is een systeem met onder meer drie strategisch in het interieur geplaatste microfoons waarmee onder andere het motorgeluid wordt gemonitord. De technologie stuurt dan via het audiosysteem 'tegengestelde' geluidsgolven naar het interieur om ongewilde motor- en transmissiegeluiden te neutraliseren. Active Noise Control is standaard in de Kuga Plug-In Hybrid Vignale, de Kuga EcoBlue Hybrid en de Kuga 2.0 EcoBlue.

De nieuwe Kuga is uitgerust met diverse rijassistentiesystemen. De Kuga is de eerste Ford die uitgerust wordt met het vernieuwde Lane-Keeping System. Het systeem bestaat uit Blind Spot Assist, het Blind Spot Information System (BLIS) en het Lane-Keeping System om te allen tijde op wegen met meerdere rijstroken de dode hoeken van de bestuurder te controleren. Als een voertuig zich in de dode hoek bevindt terwijl de bestuurder richting aangeeft om van rijstrook te wisselen, of als het systeem signaleert dat dat onbedoeld gebeurt, stuurt het systeem subtiel tegen om hem te waarschuwen en een aanrijding te voorkomen.

Verder zal de doorontwikkelde Pre-Collision Assist met voetgangers- en fietsersdetectie een nieuwe kruispuntfunctie krijgen. Deze functie remt de auto automatisch af wanneer de bestuurder kruisend verkeer over het hoofd ziet. Op die manier helpt het systeem een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go, Speed Sign Recognition en Lane-Centring zorgt ervoor dat de Kuga een veilige afstand tot zijn voorgangers behoudt. Het systeem werkt comfort verhogend en beperkt de vermoeidheid tijdens lange ritten doordat het de bestuurder helpt om de Kuga midden in zijn rijbaan te houden. Via de intelligente verkeersbordherkenning herkent het de snelheidslimieten die op borden langs en boven de weg zijn aangegeven. Met ACC houdt de auto zich automatisch aan de toegestane snelheid. Dit systeem is een aanvulling op de informatie van het navigatiesysteem in de Kuga.

Lane-Centring herkent de wegmarkering en centreert de Kuga via kleine stuurbewegingen op de rijstrook zodra ACC geactiveerd is. Lane-Centring werkt bij snelheden tot 200 km/uur en waarschuwt de bestuurder met optische en geluidssignalen als hij onvoldoende stuurinput geeft.

De Kuga is de eerste SUV van Ford in Europa met een head-up display (HUD). De HUD projecteert de essentiële informatie op de voorruit in het blikveld van de bestuurder, die daardoor zijn ogen niet van de weg hoeft af te wenden. Het is dankzij het brede blikveld van 6 x 2,5 graden en de helderheid van maximaal 10.000 candela per m² een van de meest geavanceerde head-updisplays op de markt.

Speciale filters op het intrekbare, polycarbonaat scherm zorgen ervoor dat ook bestuurders met gepolariseerde brillenglazen of lenzen de informatie kunnen lezen. Afhankelijk van de specificaties van de Kuga toont het head-up display de snelheid (continu), en naar keuze mededelingen van de verkeersbordherkenning, de schakelindicator en het infotainmentsysteem.

BLIS met Cross Traffic Alert waarschuwt de bestuurder tijdens het achteruit in- of uitparkeren voor voertuigen die het traject van de Kuga kruisen. De auto remt automatisch wanneer de bestuurder niet reageert op de waarschuwingen om zo een aanrijding te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Stop & Go kan de ACC onderbreken om de auto in fileverkeer zo nodig volledig tot stilstand te brengen. Stop & Go gebruikt maximaal vijftig procent van het maximale remvermogen van de Kuga en brengt de auto automatisch weer op gang als het oponthoud korter duurt dan drie seconden. Als het oponthoud langer duurt, moet de bestuurder een knop op het stuur indrukken of het gaspedaal aanraken om weer te gaan rijden.

Active Park Assist 2 maakt parkeren nog gemakkelijker. Het systeem herkent zelf geschikte parkeerplaatsen parallel aan en haaks op de rijrichting. Dankzij de shift-by-wire-technologie kan de Kuga zichzelf vervolgens in- en uitparkeren als de bestuurder de versnelling in 'Neutral' heeft gezet en een knop op de middenconsole indrukt. Het systeem regelt vervolgens zelf de automatische transmissie, de besturing en de gas- en rempedalen. Een parkeerplaats hoeft slechts 92 cm langer dan de Kuga te zijn om te kunnen inparkeren, waarbij de helling van het wegoppervlak tot 12 procent kan zijn bij een snelheid van maximaal 4 km/uur. Automatisch uitparkeren is mogelijk met Park-out Assist.

Andere technologieën die in de nieuwe Ford Kuga afleiding en ongelukken helpen voorkomen, zijn:

Evasive Steering Assist, dat ontworpen is om zowel bij lage als hoge snelheid via radar- en cameratechnologie langzaam rijdend en stilstaand verkeer vóór de Kuga te signaleren; het systeem ondersteunt vervolgens de besturing zodat de bestuurder een aanrijding kan voorkómen;

Lane-Keeping Aid, dat de bestuurder assisteert bij het terugsturen naar de juiste positie in zijn rijstrook door het stuurwiel subtiel in de juiste richting te draaien;

Camera's met groothoeklens aan voor- en achterzijde van de auto bieden een 180 graden overzicht van de situatie voor en achter de Kuga tijdens bijvoorbeeld achteruitrijden en wegrijden uit een parkeerplaats;

Wrong Way Alert maakt gebruik van een camera achter de voorruit en de informatie van het navigatiesysteem om de bestuurder te waarschuwen als hij via een afrit de snelweg dreigt op te rijden.

Het Adaptive Front Lighting System met adaptieve bochtverlichting herkent verkeersborden en stemt daar het lichtbeeld op af. Daarmee zorgt het systeem voor optimaal zicht bij het nemen van bochten, rotondes en spoorwegovergangen. Het systeem maakt gebruik van de camera aan de voorzijde van de Kuga, die tot een afstand van wel 65 meter de wegmarkering analyseert en het lichtbeeld van de koplampen aanpast op het naderen van een bocht, al voordat de bestuurder de bocht instuurt. De door Ford gepatenteerde integratie van wegmarkeringsherkenning past de lichtbundel aan aan de situatie, zodat die breder licht geeft voor kruisingen en rotondes, zodat ook eventuele obstakels en gevaren net buiten de rijrichting verlicht worden.

Niet-verblindend grootlicht maakt de weg en eventuele obstakels voor de nieuwe Ford Kuga beter zichtbaar zonder tegenliggers te verblinden. De koplampen zijn uitgerust met speciale, vernieuwende techniek waarmee gemakkelijker en geleidelijker kan worden geschakeld van dim- naar grootlicht.

Mocht er een ongeluk plaatsvinden, dan reduceert het nieuwe Post-Collision Braking een eventuele tweede impact door automatisch te remmen na de eerste impact. Het verlagen van de snelheid kan extra verwondingen en schade aan de auto voorkomen of beperken.