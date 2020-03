Autotest | Wie op zoek is naar een compacte snelle auto staat voor een bijzondere keuze. Bij alledaagse auto's draait het om functionaliteit, kosten en andere rationele zaken. Bij een "hot hatch" draait het maar om één ding: emotie. Ford gaat daarbij zo ver dat het claimt dat de Focus ST het meeste rijplezier biedt van alle sportieve compacte auto's. Een snelle testrit moet aantonen of de ST dat kan waarmaken...

Ford kent diverse niveaus van sportiviteit. De meest extreme versie is een "RS". Een Ford RS is een uitvoering waarbij prestatiedrang op de eerste plaats staat en daarom zijn dit compromisloze modellen. Een "ST" is sportief, maar nog steeds is er een gezonde balans met dagelijkse bruikbaarheid. Een "ST-Line" ziet er alleen sportief uit, maar heeft onderhuids weinig of geen aanpassingen om de prestaties te verbeteren.

Focus ST

De hier geteste auto is de Focus ST. Die is herkenbaar aan een aangepaste grille met betere luchtgeleiding voor optimale koeling. De achterspoiler is groter om meer neerwaartse druk te bieden op hoge snelheid. De testauto is uitgevoerd in "Performance Blue", een kleur die alleen is voorbehouden aan sportieve versies. Let daarbij op de rode remklauwen die horen bij het "Performance Pack". Minder fraai: vanwege het verlaagde onderstel (-10 mm) staan de wielen niet meer perfect centraal in de wielkasten, waardoor het lijkt alsof de auto onder zijn eigen gewicht bezwijkt.

In het interieur vallen de sportstoelen op. Dankzij de vele verstelmogelijkheden zitten ze voortreffelijk en de grote "wangen" aan de zijkant zorgen voor de nodige zijdelingse steun in snelle bochten. Smaakmakers in de ST zijn het stuurwiel met afgeplatte onderkant, een aluminium pookknop en aluminium pedalen, alsmede instaplijsten met ST-logo.

In de prijslijst wordt deze auto als "ST-3" vermeld. Dat is omdat in het buitenland de uitrustingsniveaus worden aangeduid met nummers, waarbij 1 de eenvoudigste versie is en 3 het topmodel. Aangezien de prijs van een auto in Nederland sterk afhankelijk is van de CO2-uitstoot, is de Focus ST hier relatief kostbaar. Voor de prijs van een ST verwacht de liefhebber de meest uitgebreide uitrusting en dat is exact waar Ford Nederland voor kiest.

Centraal staat het "Sync 3"-infotainmentsysteem. Dat biedt alle functies die ervan mogen worden verwacht, inclusief een heel behoorlijk functionerende spraakbesturing (die vaste commando's in een vaste volgorde vereist). Bij deze top-uitvoering hoort ook een audiosysteem van B&O. Het geluid hiervan is veel minder steriel dan een huiskamer hifi-set van hetzelfde merk en zal daarom een grotere groep luisteraars aanspreken. Eén ding ontbreekt jammerlijk: dodehoekdetectie en andere bestuurders-assistenten zijn niet standaard op de ST-3.

„De ST voelt ongeacht de rijstijl steviger dan een gewone Focus, alsof de technici alle bouten net even beter hebben aangedraaid“

Wapenwedloop

Lange tijd troefden autofabrikanten elkaar af door hun sportieve modellen steeds meer vermogen te geven. Omdat snelle gezinsauto's serieuze concurrenten werden voor veel duurdere sportwagens, en omdat CO2-uitstoot steeds meer telt, is er inmiddels een einde gekomen aan deze wapenwedloop. Alle snelle hatchbacks leveren tegenwoordig tussen de 270 en 300 pk. Hoe dit vermogen wordt opgewekt en hoe het vervolgens op het asfalt wordt overgebracht verschilt wel en is de belangrijkste onderscheidende factor geworden.

Ford kiest voor een grote motor, namelijk de 2.3 liter viercilinder die ook is te vinden in de Ford Mustang. Voor de overbrenging kiest Ford niet voor technische hoogstandjes, maar voor een handgeschakelde zesbak (aanvankelijk stond een automaat op de prijslijst, maar die is vanwege de hogere CO2-uitstoot kort na de introductie komen te vervallen). Naar eigen zeggen wil Ford niet de snelste, maar vooral de meest opwindende auto in zijn soort aanbieden. Om een sterkere band tussen bestuurder en mechaniek te realiseren, kiest Ford voor een handbak. Wanneer wordt gekozen voor het "Performance pack" geeft de elektronica kortstondig tussengas ("rev match") om de motor op toeren te houden tijdens het schakelen.

Wanneer niet wordt gekozen voor de sport-stand, bouwt de motor relatief langzaam het toerental op. Dat maakt de ST een verrassend comfortabele auto op de lange afstand. Ook bij een laag toerental is altijd een stuwmeer van koppel voor handen. Dat geeft een enorm gevoel van superioriteit, zonder hard te hoeven rijden. Wanneer dat koppel wordt aangesproken, accelereert de ST moeiteloos en wordt een goed deel van het verkeer al zoekgereden zonder ook maar enige inspanning van betekenis te leveren. Omdat de krachtbron niet hard hoeft te werken om mee te komen met het dagelijks verkeer, is de ST relatief zuinig. Officieel verbruikt de ST 7.8 liter per 100 km, de testrit verliep zelfs iets zuiniger en kostte 7.3 liter per 100 km.

Door te kiezen voor de sport-stand reageert de motor gretiger op het gaspedaal. Nu maakt de krachtbron juist graag toeren. De eerst zo vriendelijke brom verandert gaandeweg in een imposante dreun, terwijl de snelheid bij 5.000 tpm explosief toeneemt. Deze brave gezinsauto barst dan uit in woeste razernij, waarbij de horizon verontrustend snel dichterbij komt! Het is niet de sprint van 0 tot 100 km/u in 5.7 seconden die indruk maakt, want bij deze snelheden is de motor nog nauwelijks op toeren. Juist daarboven komt het echte vermogen los en is de ST serieus snel. Het feit dat elektrische auto's met eenzelfde prijskaartje inmiddels nog veel sneller zijn, mag de pret niet drukken. De oerkrachten die een ouderwetse verbrandingsmotor loslaat zorgen voor een unieke sensatie.

Weggedrag

Uiteraard is het onderstel aangepast om het motorgeweld optimaal te kunnen verwerken. Zoals eerder genoemd is het onderstel verlaagd, zodat het zwaartepunt lager komt te liggen en de auto stabieler wordt. Voor meer gevoel tussen de bestuurder en het mechaniek zijn de dempers steviger geworden (20% stugger voor, 13% stugger achter). De elektrische stuurbekrachtiging reageert 15% sneller. Ook niet onbelangrijk: de Focus ST staat op brede banden (meer grip) met lage wangen (directe besturing).

Het effect van al deze aanpassingen is direct merkbaar. De ST voelt ongeacht de rijstijl steviger dan een gewone Focus, alsof de technici alle bouten net even beter hebben aangedraaid. Een standaard Focus weet zich al positief te onderscheiden van de concurrentie met het weggedrag, maar deze ST is van een heel ander kaliber. Dat gaat wel ten koste van het comfort, want het onderstel is zo stevig dat het nog net acceptabel is voor dagelijks gebruik. Wanneer wordt gekozen voor de sport-stand is het ook met het laatste beetje comfort gedaan. Dan is het onderstel zo hard, dat het hele koetswerk zucht en kraakt op oneffenheden in het wegdek. Ongeacht de gekozen stand geeft de ST heel veel vertrouwen. Vrijwel vanaf de eerste kennismaking werden bochten zonder enig probleem genomen zonder te remmen.

e-LSD

Het lekkerste is voor het laatste bewaard: "e-LSD". Dat is geen nieuwe drug om het talent van de coureur te verbeteren, maar een elektronische versie van een differentieel met beperkte slip. Alleen de Focus RS heeft vierwielaandrijving. Net als iedere andere Focus brengt de ST het motorvermogen over op de voorwielen. Die moeten echter tegelijkertijd sturen (zijwaartse kracht) en aandrijven (voorwaartse kracht). Bovendien legt het buitenste wiel in de bocht een grotere afstand af dan het binnenste, waardoor het sneller moet draaien. Al deze krachten tegelijk zorgen voor minder grip en minder gevoel in de besturing, wat zich bij veel auto's vertaalt in het "wringen" van de voorwielen in de bocht.

De traditionele manier om dit te voorkomen is een differentieel met beperkte slip. Deze mechanische oplossing is echter kostbaar en altijd een fractie te laat omdat het pas ingrijpt wanneer een wiel grip verliest. Als voordelig alternatief wordt veelal gekozen voor een elektronische oplossing die bestaat uit kortstondige remingrepen om de auto in balans te brengen. Dit zorgt echter voor overmatige slijtage en vermindert de snelheid. Het e-LSD belooft het beste van beide: dit mechanische differentieel wordt elektronisch aangestuurd zodat het sneller reageert. Het effect hiervan is in de praktijk overduidelijk. De ST laat zich straffeloos hard door een bocht jagen. Zelfs wanneer doelbewust domme dingen worden gedaan (zoals gasgeven in de bocht), vervolgt de ST zijn koers alsof op rails, terwijl de snelheid genadeloos blijft toenemen.

Conclusie

Bij de keuze van een snelle compacte auto gaat het niet om paardenkrachten, wegligging of uiterlijk. Het gaat om emotie! De emotie komt van paardenkrachten, wegligging en uiterlijk, maar het is niet andersom. Dat bewijst Ford met de Focus ST. Op papier is er namelijk weinig verschil met de concurrenten. Tijdens de proefrit wist de ST zich juist duidelijk te onderscheiden.

Sommige merken kiezen voor geavanceerde techniek om maximaal te kunnen presteren om alles en iedereen zoek te kunnen rijden. Andere merken schitteren met vormgeving en leggen de nadruk op een imposante uitstraling. Ford kiest ervoor om de Focus ST zo puur mogelijk te maken. Daarmee is dit niet noodzakelijkerwijs de snelste auto in zijn soort, maar wel de auto waarbij de bestuurder het meest betrokken is bij het rijden. Welke van deze benaderingen de beste is, is puur persoonlijk. Wel is duidelijk dat Ford zijn belofte waar maakt: de Focus ST biedt de meest intense sensatie.

plus Serieus snel

Uitstekende rijeigenschappen

Even ruim en praktisch als een gewone Focus min Dodehoekdetectie niet standaard

