Ford maakt prijs Fiesta ST bekend

18 mei 2018 | De nieuwe ST is de spannendste, uitdagendste en scherpste Fiesta. Hij wordt aangedreven door een 147 kW / 200 pk sterke turbomotor en staat bol van de innovatieve 'Sports Technologies'. Het topmodel binnen de Fiesta-reeks is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van 31.790 euro.

Onder de motorkap van de Fiesta ST ligt een primeur. De 1,5 liter EcoBoost-motor is de eerste driecilinder uit de Ford Performance-reeks. De krachtbron heeft een vermogen van 147 kW / 200 pk en een koppel van 290 Nm, waarmee de Fiesta ST in 6,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u sprint en een topsnelheid van 232 km/u klokt. Als de kracht van de 1,5 liter EcoBoost niet volledig wordt aangesproken, schakelt de motor een cilinder uit voor een gunstiger brandstofverbruik. De Fiesta ST neemt volgens de WLTP norm gemiddeld genoegen met 6,0 l/100 km en heeft theoretische een CO2-uitstoot van 136 g/km.

Nieuw is ook de mogelijkheid om verschillende rijmodi te kiezen. Door de Ford Fiesta ST in Normal, Sport of Track te zetten, zijn de instellingen van de motor, stuurinrichting en stabiliteitssystemen aan te scherpen of juist comfortabeler te maken. Zo snel mogelijk wegsprinten wordt vergemakkelijkt door het optionele Launch Control en voor het betere bochtenwerk is een mechanisch sperdifferentieel van Quaife beschikbaar. Het differentieel werkt samen met Torque Vectoring Control, dat onderstuur tegengaat door in snel genomen bochten het binnenste voorwiel af te remmen.

De door Ford gepatenteerde 'force vectoring' veren van de Fiesta ST verbeteren de stabiliteit, de wendbaarheid en het reactievermogen van de 'twist-beam' achterwielophanging. Daarbij is de stuuroverbrenging directer dan die in alle andere Ford Performance-modellen. Het remsysteem is op zijn sportieve taak berekend, met 253 mm grote remschijven achter en 278 mm geventileerde exemplaren vóór.

De Fiesta ST is in Nederland alleen te bestellen als vijfdeurs en heeft standaard 18 inch lichtmetalen velgen. Voor het exterieur zijn zeven kleuren beschikbaar: Frozen White, Magnetic, Moondust Silver, Performance Blue, Race Red, Shadow Black en Silver Fox.

Het interieur is onder meer voorzien van Recaro-sportstoelen, een ST-pookknop, een sportstuur met opvallende stiksels en het SYNC 3-infotainmentsysteem met 8 inch touchscreen en B&O Play audiosysteem. SYNC 3 laat zich ook met stemcommando's bedienen en ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Elektronische hulpsystemen zijn er in de vorm van Lane Keeping Aid, Lane Keeping Alers en cruise control met snelheidsbegrenzer.

Tegelijk met de prijs van de Fiesta ST maakt Ford ook bekend dat de avontuurlijk Fiesta Active te bestellen is vanaf € 23.075. Het stoer aangeklede model heeft een grotere bodemspeling dan andere Fiesta's en biedt een hogere zit voor meer overzicht. De Fiesta Active is leverbaar met een 1,0 liter EcoBoost-benzinemotor met 74 kW / 100 pk en een handgeschakelde zesbak of naar wens met zestraps automaat. Optioneel is de exclusieve kleur Lux Yellow, die speciaal voor de Active is samengesteld.