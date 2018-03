Ford Fiesta Active eerst als First Edition

20 maart 2018 | Ford breidt de Fiesta line-up uit met de Fiesta Active. Dit model combineert alle sterke eigenschappen van de Fiesta met een avontuurlijke uitstraling. De Fiesta Active wordt geleverd met de 1.0 EcoBoost benzinemotor (74 kW/100 pk) en handgeschakelde zesbak. Voor de lancering van dit model introduceert Ford eerst een rijk uitgeruste First Edition-uitvoering.

De Fiesta Active is niet te missen. Met de extra bodemvrijheid (+19 mm) voor een gemakkelijkere instap en de 10 mm grotere spoorbreedte, oogt hij robuust. Daarbij heeft de Fiesta Active speciale 17 inch lichtmetalen velgen, een onderscheidende vóór- en achterbumper en grille en een stoere bodystyling kit met zwarte en aluminium accenten. De optionele kleur Lux Yellow, eveneens special voor de Active, sluit hier bij aan.

Het interieur van de Fiesta Active is, geheel in lijn met het exterieur, avontuurlijk. Ook hier komt de kleur Lux Yellow nadrukkelijk naar voren, bijvoorbeeld op de standaard sportstoelen. De bekleding is afgewerkt met accenten in Lux Yellow en ook de biezen en stiksels zijn uitgevoerd in deze kleur. Op het dashboard, de voorportieren en de vloermatten zijn eveneens details in Lux Yellow te vinden. De zwarte hemelbekleding levert evenzeer een belangrijke bijdrage aan de unieke Active-sfeer. Bij dit alles is er ook ruimte voor luxe: het stuur, de handrem en de versnellingspooknop zijn met leer bekleed.

Verder beschikt de Fiesta Active onder andere over automatische airconditioning, licht- en regensensor en het SYNC3 connectiviteitssysteem met 8 inch touchscreen en B&O Play. SYNC3 is eenvoudig te bedienen door middel van spraaksturing of het touchscreen. De smartphone kan met bluetooth of middels één van de twee USB aansluitingen worden verbonden. Als er voor die laatste optie gekozen wordt, kan er tevens gebruik gemaakt worden van Apple Car Play of Android Auto.

De Fiesta Active is de eerste Fiesta die standaard wordt geleverd met Selectable Drive Mode, een nieuwe technologie die verschillende rijinstellingen mogelijk maakt. Er is keuze uit drie modi: Normal, voor dagelijks gebruik, Eco voor de focus op efficiency bij accelereren en Slippery voor gebruik op glad wegdek. In deze modus grijpen ESC en TCS sneller in. Dit zorgt voor minder wielspin bij optrekken en in bochten en voor meer controle op onder- en overstuur. De Fiesta ST wordt binnenkort eveneens leverbaar met Selectable Drive Mode.

De Fiesta Active wordt gelanceerd als First Edition, een speciale, extra luxe uitvoering in een gelimiteerde oplage van 350 stuks. De First Editions zijn uitgevoerd in de kleur Lux Yellow en beschikken standaard over B&O Play, een hoogwaardig geluidssysteem met tien luidsprekers inclusief subwoofer. Verder beschikt deze speciale uitvoering over het Driver Assistance Pack (inklapbare buitenspiegels, parkeersensoren achter), Adaptieve Cruise Control, Keyless Entry, middenarmsteun met verlichte bekerhouder, navigatie, automatische airco en een verwarmbare voorruit. De Fiesta Active First Edition is leverbaar vanaf € 23.315. Keuze uit Panoramadak (+€ 800) of Satin Silver dakrails (+€250)

De Fiesta Active is vanaf begin april bij de Nederlandse Ford-dealers te bewonderen. De First Edition uitvoering kan nu al worden besteld.