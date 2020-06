Ford introduceert Fiesta hybrid

9 juni 2020 | Ford breidt het motoraanbod van de Fiesta uit met de 1.0 EcoBoost Hybrid. Deze 48-volt mild hybride aandrijflijn wordt aangeboden in twee vermogensvarianten en belooft een lager brandstofverbruik en meer rijplezier. Daarnaast is de Fiesta leverbaar met nieuwe technologie voor meer comfort, veiligheid en gebruiksgemak, zoals de FordPass Connect-modem en Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Speed Sign Recognition. De Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid is vanaf nu te bestellen.

De 1.0 EcoBoost Hybrid-motoren van Ford die eind 2019 voor het eerst in een personenauto (nieuwe Ford Puma) werden geïntroduceerd, is in de Fiesta in Nederland verkrijgbaar met een vermogen van 125 pk (92 kW). De motor is voorzien van een geïntegreerde starter/generator (Belt Intergrated Starter Generator, BISG) die door de multiriem wordt aangedreven. Die vervangt de standaard startmotor en dynamo. De BISG regelt de terugwinning van de energie die normaliter verloren gaat bij remmen en vertragen en slaat die energie op in een luchtgekoelde 48-volt lithium-ion batterij.

De BISG fungeert ook als elektromotor en werkt samen met de driecilindermotor om extra trekkracht te leveren. Ook levert de BISG de stroom voor de elektrische systemen in de auto. Het zelfregulerende mild hybride systeem monitort voortdurend hoe de auto gebruikt wordt. Dit om te bepalen wanneer en in welke mate de batterij moet worden opgeladen en wanneer de opgeslagen energie moet worden ingezet in een van de volgende scenario's:

Koppelvervanging: de BISG fungeert als elektromotor ter ondersteuning van de benzinemotor en levert tot 24 Nm koppel. Daardoor wordt de benzinemotor ontlast, zodat deze minder benzine verbruikt. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn vastgesteld op 5,0 l/100 km en 112 g/km voor de 125 pk-variant volgens de WTLP (NEDC: 4,0 l/100 km en 112 g/km). Dat is een besparing van vijf procent ten opzichte van de reguliere 1.0 EcoBoost benzinemotor (NEDC). Volgens data van Ford wordt in stadsverkeer zelf een reductie van tien procent gerealiseerd.

Koppelaanvulling: de BISG dient als elektrische aanvulling op de benzinemotor tijdens krachtig accelereren, wat resulteert in een maximumkoppel van 210 Nm voor de 125 pk-variant.

De Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid claimt een vlotte acceleratie dankzij het extra koppel van 50 Nm en het elektrische vermogen van 12 pk tussen 1.500 en 2.000 t/min. Daarmee accelereert de 125 pk EcoBoost Hybrid in de derde versnelling in vijf seconden van 20 naar 45 km/u, ofwel 9 km/u sneller dan bij de reguliere 125 pk EcoBoost-benzinevariant.

De BISG bood de ingenieurs van Ford ook de gelegenheid om de compressieverhouding van de 1.0 EcoBoost-motor te verlagen. Een grotere turbo zorgt voor meer power; het zogenoemde turbogat wordt opgevuld door de koppelaanvulling van de BISG.

De BISG maakt het ook mogelijk om de Auto Start-Stop-technologie van de Fiesta EcoBoost Hybrid in meerdere scenario's te laten opereren voor meer brandstofbesparing. Het systeem is vaker in werking door ook onder de 25 km/u bij het uitrollen tot stilstand de motor uit te zetten, zelfs als een versnelling is ingeschakeld met het koppelingspedaal ingedrukt.

De cilinderuitschakeling technologie optimaliseert de brandstofefficiëntie door automatisch een cilinder uit te schakelen als niet het volledige prestatiepotentieel van de motor gevraagd wordt, bijvoorbeeld tijdens het uitrollen of bij constante snelheid met een lage motorbelasting. In dat geval kan een cilinder in slechts 14 milliseconden worden in- of uitgeschakeld, zonder concessies te doen op het gebied van prestaties en verfijning.

Verder is de 125 pk sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor nu te combineren met een nieuwe zeventrapsautomaat met dubbele koppeling. Deze transmissie belooft een soepel schakelgedrag zonder onderbreking en een verbetering van de brandstofefficiency tot vijftien procent in vergelijking met de uitgaande, 100 pk (74 kW) sterke 1.0 EcoBoost benzinemotor met zestrapsautomaat. Dit ondanks het 25 procent hogere vermogen.

Behalve de aanpassingen op het gebied van aandrijving is de Ford Fiesta nu ook leverbaar met nieuwe technologie die zorgt voor gemak op de snelweg en in langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Zo is de Ford Fiesta leverbaar met Adaptive Cruise Control (ACC) met Stop & Go en Speed Sign Recognition. Dit systeem helpt stress te verminderen tijdens lange autoritten door een veilige afstand te houden tot de voorligger en automatisch de maximumsnelheid aan te houden dankzij herkenning van snelheidsborden.

Met de standaard aanwezige FordPass Connect-modem kunnen Fiesta-rijders vanaf iedere gewenste locatie op afstand diverse voertuigfuncties bedienen via de FordPass smartphone-app. Behalve het plannen van snelle routes dankzij Live Traffic-updates voor het beschikbare navigatiesysteem, kan de FordPass-app ook gebruikt worden voor de functies Door Lock Unlock, Remote Start voor de modellen met automatische transmissie, Vehicle Locator en Vehicle Status voor het controleren van het brandstofniveau, alarmstatus, bandenspanning, levensduur van de motorolie en andere zaken.

Ook het SYNC 3 multimediasysteem5 heeft een update ondergaan voor een intuïtievere bediening en meer gebruiksgemak. Het systeem biedt een nieuwe gebruikersinterface met grotere knoppen die worden weergegeven op de 8-inch touchscreen. Smartphone-connectie via Apple CarPlay of Android Auto blijft kosteloos inbegrepen. Tevens is er nu een draadloze inductielader voor smartphones beschikbaar.

Andere verbeteringen voor de Ford Fiesta zijn:

Parkeerhulpfunctie toegevoegd aan de Active Park Assist voor de Fiesta Active en ST-Line, waarmee de auto automatisch en hands-free ook in en uit een haaks op de rijrichting gesitueerd parkeervak kan worden gereden.

Cross Traffic Alert verbeterd met Active Braking die, indien de bestuurder niet reageert op waarschuwingen, een remingreep uitvoert bij een dreigende botsing met kruisend verkeer tijdens het achteruit rijden.

Nieuwe rijmodi Sport en Trail ter aanvulling op de bestaande modi Normal, Eco en Slippery voor de Fiesta Active om meer tractie te bieden op losse ondergrond en het potentieel van het avontuurlijke model volledig te benutten.

De subwoofer van het premium B&O audiosysteem is verplaatst naar de wielkast om de bagageruimte te maximaliseren en een reservewiel te kunnen aanbieden als dit audiosysteem aanwezig is.

De Fiesta is leverbaar vanaf € 16.950 (Trend uitvoering). De EcoBoost Hybrid is er vanaf € 21.865 (Titanium uitvoering). De automaat is er vanaf € 22.095 (Connected uitvoering).

