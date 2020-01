Ford Fiesta aangepast voor modeljaar 2020

2 januari 2020 | De Ford Fiesta gaat 2020 in met een aantal belangrijke vernieuwingen. Hij krijgt een vernieuwde motor, drie nieuwe uitvoeringen, een rijkere uitrusting over de gehele linie en is leverbaar met een aantal nieuwe voorzieningen. De vernieuwde Ford Fiesta arriveert begin 2020 bij de Nederlandse Ford-dealers en is leverbaar vanaf € 17.250.

Een van de belangrijkste noviteiten voor modeljaar 2020 is de vernieuwde 95 pk sterke 1.0-liter EcoBoost benzinemotor. De doorontwikkelde driecilinder heeft een aantal verbeteringen gekregen. Zo is de cilinderkop omgedraaid, zodat de uitlaat nu aan de achterzijde van de motor zit, waardoor onderdelen zoals het partikelfilter en de katalysator sneller opgewarmd worden. Ook nieuw zijn de hogere injectiedruk en cilinder-deactivatie bij lagere belasting. Daarnaast is er een lagere interne wrijving gerealiseerd. Dit alles resulteert in een lagere uitstoot en een lager verbruik.

De nieuwe motor vervangt de EcoBoost motor met 100 pk én de 1.1-liter benzinemotor met 7 0 /85 pk. Medio 2020 komt de nieuwe motorisering er ook met automaat. Tot die tijd blijft de huidige 1.0-liter 100 pk EcoBoost automaat leverbaar.

De Fiesta line-up is per ingang van het nieuwe modeljaar uitgebreid met een nieuwe uitvoering: de Fiesta Connected. Deze is gepositioneerd onder de Titanium en boven de Trend. Hij is onder meer voorzien van SYNC 3 met 8-inch touchscreen en Apple Carplay en Android Auto, het FordPass connect modem en DAB+ radio. Ook beschikt de Fiesta Connected over elektrisch bedienbare ramen rondom, airconditioning en cruise control en Adaptive Speed Limiting Device (ASLD). Deze Fiesta met de nieuwe 95 pk sterke 1.0-liter EcoBoost-motor is leverbaar vanaf € 18.545.

Bijna alle uitvoeringen krijgen een rijkere standaarduitrusting mee. Zo zijn de al Titanium en de sportieve ST-Line nu ook voorzien van onder meer parkeersensoren achter, elektrisch bedienbare portierramen achter, een 8-inch touchscreen, het FordPass Connect modem, DAB+ radio, 4-weg verstelbare voorstoelen en LED dimlichten. De Titanium en ST-Line zijn nu ook in X-series beschikbaar. Deze zijn voorzien van ondermeer B&O audiosysteem, Driver Alert, navigatie, verkeersbordherkenning, FordPower startbutton en grootlicht assistent. De uitrusting van de stoere Active X is vanaf heden uitgebreid met voorzieningen zoals automatische airconditioning, parkeersensoren achter, Ambient Lighting, Keyless Entry, zwarte dakrails, navigatie en het B&O audiosysteem met negen luidsprekers en een subwoofer.

Ook de Vignale biedt nog meer luxe. Deze Fiesta krijgt nu standaard onder meer volledig lederen bekleding, navigatie, DAB+ radio, Door Edge Protectors, Privacy Glass, Active Park Assist, een achteruitrijcamera en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook standaard in 2020 zijn een elektrisch verwarmbare voorruit, verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel. Het sportieve topmodel, de 200 pk sterke ST-3, verwent zijn bestuurder en inzittenden voortaan ook met DAB+ radio, parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en een elektrische verwarming van de voorruit, het stuurwiel en voorstoelen.

2020 brengt naast de nieuwe 1.0-liter EcoBoost motor en rijkere standaarduitrusting nóg meer Fiesta-nieuws. De adaptive cruise control (ACC) wordt intelligent is nu voorzien van verkeersbordherkenning die de kruissnelheid kan aanpassen aan de toegestane snelheid. De automaat-versies met ACC krijgen nu ook Stop&Go, dat het mogelijk maakt de Fiesta volledig tot stilstand te brengen en weer te laten optrekken in files. Het Adaptive Speed Limiting Device (ASLD) kan zich, net als de ACC, automatisch aanpassen aan de toegestane snelheden.

Het SYNC 3 infotainmentsysteem is opnieuw vormgegeven en er is een extra makkelijke Smart Search voor het telefoonboek en de mediabibliotheek. Het systeem maakt nu ook over-the-air kaartupdates via wifi mogelijk. De subwoofer van het B&O audiosysteem is voortaan fors kleiner, volgens Ford zonder in te leveren op de geluidskwaliteit. De nieuwe subwoofer is dermate klein dat hij niet langer meer in de reservewielruimte hoeft te worden gemonteerd, waardoor er meer bagageruimte overblijft en klanten de keuze hebben om een reservewiel te bestellen.