De laatste Ford Capri werd in 1986 uit productie genomen en daarmee werd een tijdperk afgesloten. De Capri was geen volbloed sportwagen, maar wel een sportieve en betaalbare coupé. Het was daarom een droom die voor velen uit kon komen. Dankzij een bescheiden achterbank kon de enthousiaste bestuurder de partner ervan overtuigen dat het een gezinsauto was. De partner tolereerde het en de kinderen vouwden zich vervolgens maar wat graag op op het kleine achterbankje, want in zo'n hippe auto wilde iedereen gezien worden.

Hoe anders is dat bij de nieuwe Capri. De nieuwkomer moet het gat (zeg maar: gaatje) opvullen tussen de Explorer en de Mustang MACH-E. Alle drie de auto's zijn SUV's en dus van terreinwagens afgeleide voertuigen. De gelijkenis met de klassieke Capri moet komen van de dubbele koplampen (maar wel gevat in een enkele behuizing), de grille die iets lager ligt dan de koplampen, de zwarte rand onder de portieren, het patroon van de velgen, de vorm van de achterste zijruit en de schuin aflopende daklijn. Wij hebben de klassieke Capri en de SUV-interpretatie naast elkaar gezet zodat u zelf kan oordelen (met grote dank aan de Ford Capri club Nederland!).

Ruimte en uitrusting

Van binnen zijn de gelijkenissen geringer. De onderste spaak van het stuurwiel (en alleen de onderste!) en de streep op de stoelbekleding moeten voor een band met de klassieke Capri zorgen. De lage zitpositie van weleer is verruild voor de hoge zit van een SUV en dat zorgt voor een makkelijke instap, goed zicht op het verkeer en de mogelijkheid om de batterijen in de vloer te bouwen. Samen met de grote vraag naar SUV's is dat laatste de belangrijkste reden waarom de nieuwe Capri in de hoogte is gebouwd. De ruimte voorin is prima en met grote volwassenen voorin resteert achterin meer dan genoeg hoofd- en beenruimte voor nog eens twee grote volwassenen. Dit is dus de eerste Capri waarvan de achterbank niet alleen voor de show aanwezig is! Achter die ruime achterbank is een zeer grote (627 liter) bagageruimte te vinden.

Het dashboard is modern en minimalistisch, want het aantal knoppen op het dashboard is minimaal. Vrijwel alle functies worden bediend met toetsen op het stuurwiel en/of het centrale beeldscherm. Omdat de Capri is gebaseerd op het platform van de Volkswagen ID.4 en ID.5 oogt het infotainment-systeem weliswaar als een Ford-product, maar is het "brein" afkomstig van Volkswagen. Desondanks kan de Capri wel communiceren met Ford's eigen app om de auto te beheren via de mobiele telefoon. In plaats van een standaard audiosysteem heeft de Capri een "sound bar". Dat betekent dat de luidsprekers niet naast, maar voor de luisteraars staan en dat klinkt veel natuurlijker.

Elektrische auto

Omdat de Capri is gebaseerd op de Volkswagens ID.4 en ID.5 zijn de batterijen en aandrijflijnen ook gelijk. Daarom is de Capri leverbaar in een standaard versie met achterwielaandrijving ("standard range RWD"), met extra grote batterij en achterwielaandrijving ("extended range RDW") en met extra grote batterij en vierwielaandrijving. Het bereik varieert van 592 km tot 627 km en daarmee wil Ford kopers aanspreken die niet eerder elektrisch hebben gereden en zich zorgen maken over de actieradius. Mede daarom zijn alle functies die te maken hebben met laden of het plannen van een laadstop extra makkelijk bereikbaar in de boordcomputer. Onder ideale omstandigheden kan de Capri met 185 kW (alleen "extended range") snelladen en dat is een keurige snelheid voor een auto in deze prijsklasse en met deze accucapaciteit.

„de naam Capri roept herinneringen op aan charisma, rijplezier en het in vervulling laten gaan van een droom“

Deze eerste kennismaking is met een handgebouwd prototype, dat nog niet representatief is voor de in serie gebouwde exemplaren. Daarom kon nog niet worden gereden (anders dan manoeuvreren op een parkeerplaats). Echter, dankzij de gelijkenis met de Volkswagens ID.4 en ID.5 kan toch een globale uitspraak worden gedaan over de rijeigenschappen. Het motorvermogen is, ongeacht de gekozen uitvoering, ruimschoots voldoende. De sterkere uitvoeringen overtuigen vanaf het eerste moment met nog meer daadkracht. Ze reageren gretiger op het stroompedaal en bijten daarna ook echt door. Omdat de Capri is gericht op kopers die voor het eerst elektrisch rijden, wordt slechts beperkt energie teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Rijden met één pedaal is niet mogelijk.

Een groot verschil met de Volkswagens: Ford claimt dat de Capri een superieure stroomlijn heeft en belooft daarom het spectaculair lage verbruik van 13.3 kWh per 100 km. Als Ford dat waar kan maken, dan zou de Capri het verbruik van elektrische auto's van twee (!) segmenten lager hebben.

Weggedrag

De belangrijkste reden om voor een (moderne) Ford te kiezen is het superieure weggedrag. Alhoewel het onderstel in de basis gelijk is aan dat van de eerder genoemde Volkswagens, belooft Ford dat de fijnregeling anders is om tot een eigen karakter te komen. Bovendien kan ook met andere velgen en banden veel bereikt worden.

Conclusie

De nieuwe Ford Capri is een moeilijk geval. De markt wacht op een nieuwe Fiesta, Focus of Mondeo en in plaats daarvan introduceert Ford de zoveelste SUV. De reden: wereldwijd is er veel vraag naar SUV's en Europa, Nederland in het bijzonder, is voor Ford een te kleine markt om auto's op maat te bouwen. Echter, de naam Capri roept herinneringen op aan charisma, rijplezier en het in vervulling laten gaan van een droom. Door te kiezen voor de SUV-vorm gaat de nieuwe Capri op in de massa en is het zeker geen droomauto. Een aflopende daklijn en subtiele design-hints doen daar weinig aan. Kortom: de ziel is er uit. De naam Mondeo was veel logischer geweest. De Mondeo staat voor ruimte en functionaliteit en in een nieuwe vorm was dat concept behouden gebleven.

Naast dit "gezeur" om de naam is er meer reden tot twijfel. De Capri is gebouwd op basis van de Volkswagen ID.4 en ID.5 en daarom heeft Ford minder vrijheid om te komen tot de rijeigenschappen die zo kenmerkend zijn voor het merk. Kortom: de nieuwe Ford Capri is een moeilijk geval. Vooralsnog is de boodschap daarom: er is een nieuwe middelgrote, elektrisch aangedreven SUV bij Ford. Middelgrote, elektrisch aangedreven SUV's zijn populair, dus dit is een belangrijk nieuw model waarmee Ford een grote groep kopers kan bedienen.

Eind 2024 gaat de Capri in productie en staan de eerste proefritten gepland. Dan moet blijken of de Capri niet alleen met de functionaliteit overtuigt, maar ook met de voor Ford zo kenmerkende rijeigenschappen. En heel misschien wel met de charme van de klassieke Capri?