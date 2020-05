Fiat lanceert One-Shot docu film

27 mei 2020 | Fiat heeft een documentaire gepost op YouTube waarin wordt getoond hoe het ontwerp van de derde generatie van de Fiat 500 tot stand is gekomen. One-Shot toont een aaneenschakeling van ontmoetingen en processen. Het gaat over teamwerk, de affiniteit tussen ontwerpers uit verschillende vakgebieden en over emoties die bij dit project komen kijken.

Olivier François, de charismatische 'regisseur' en drijvende kracht achter het One-Off-project, begeleidt de kijker op deze 'reis' en vertelt over het creatieve proces waaruit de prototypes zijn voortgekomen. De reis begon in Turijn, de bakermat van het merk Fiat, en gaat via Rome -met zijn zonsondergangen, kleuren en lijnen die Bvlgari over de hele wereld symboliseren-, om in Milaan -de wereldhoofdstad van mode en design- aan te komen. De regio van Armani en Kartellen het decor van de onthulling van de New 500.

Tijdens het filmen wordt het introductieplan ernstig verstoord. De film toont deze gespannen tijd waarin de Geneva International Motor Show werd afgelast en een plan B moest worden bedacht en in gang gezet. Het onthullingspresentatieplan van de New 500 en de One-Offs werd volledig herschreven en het decor werd verplaatst naar Milaan.

'One-Shot' kan worden bekeken op de sociale mediakanalen van Fiat, op YouTube, Facebook en Instagram. De korte film van 15 minuten is gemaakt en geproduceerd door VICE Italy, met Rockets aan het roer. Aspecten die normaal verborgen zijn voor het grote publiek, worden op een directe en effectieve manier getoond.

De kijker krijgt een kijkje in de afdeling 'Kleur en materiaal' - een mix van een onderzoekscentrum en een elegant modeatelier- onder leiding van Rossella Guasco. De reis gaat verder met een interview met Klaus Busse, Head of Design. Hij legt uit wat er schuilgaat achter het creatieve proces van stijl en vormen, en de rol van de 500 in de geschiedenis van industrieel ontwerp en in het collectieve onbewuste.

Fiat introduceert nieuwe 500

4 maart 2020

Fiat 500 en Panda worden mild-hybrids

8 januari 2020

Fiat maakt prijs 500X Sport bekend

8 november 2019

Fiat Tipo tijdelijk in Street-uitvoering

11 oktober 2019