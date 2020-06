Fiat 500 leverbaar als Launch Edition

8 juni 2020 | De elektrische Fiat 500 wordt leverbaar als "Launch Edition". De 500 'la Prima' hatchback, inclusief Easy Wallbox, kost 35.900 euro (exclusief geldende milieu-stimuleringsmaatregelen). Hij onderscheidt zich door zijn panoramische glazen schuifdak. De achterkant heeft een "klassieke" achterklep en een nieuwe, nu meer uitgesproken spoiler, om de efficiëntie te verbeteren. De drie op de fundamentele elementen van de natuur geïnspireerde kleuren waarin de hatchback uitgerust kan worden zijn: Ocean Green (parelmoerachtig) dat doet denken aan de zee; Mineral Grey (metallic) voor de aarde; en Celestial Blue (drielaags) voor de lucht. Verder is de auto onder meer voorzien van full LED-koplampen, 17-inch diamantgeslepen wielen, verchroomde inzetstukken op de zijpanelen en dashboard- en stoelbekleding in eco-leer.

Lithium-ion-accu's met een capaciteit van 42 kWh geven de New 500 een actieradius van maximaal 320 km in de WLTP- cyclus. Om de laadtijd te optimaliseren, is de elektrische New 500 uitgerust met een 85 kW-snellaadsysteem waarmee het accupakket snel kan worden opgeladen. Het kost bijvoorbeeld 5 minuten om een voldoende energiereserve op te bouwen om 50 kilometer te rijden. En in 35 minuten kan de snellader de accu's tot 80% opladen. De Combo 2-aansluiting op het rechterachterspatscherm van de auto verzorgt de stroomvoorziening van de snellader, waarbij zowel wissel- als gelijkstroom kan worden gebruikt. Mogelijkheden voor het thuis opladen zijn ook beschikbaar.

De introductieversie van de New 500 wordt geleverd met een Easy Wallbox, een thuisoplaadsysteem dat op een gewoon stopcontact kan worden aangesloten. ENGIE EPS heeft dit systeem exclusief voor FCA ontwikkeld. Het zal gelijktijdig met de introductie van het model in Europa op de markt worden gebracht. Het betreft een 'plug-and-charge'-oplossing die via Bluetooth kan worden bediend en de mogelijkheid biedt om de 500 thuis met maximaal 2,3 kW-laadvermogen op te laden. Bovendien is de Easy Wallboxvoorbereid voor een upgrade van het vermogen naar 7,4 kW, waardoor het accupakket thuis in iets meer dan 6 uur volledig is op te laden. Het model wordt geleverd met een Mode 3-kabel voor het opladen vanuit het openbare stroomnet.

Om de prestaties en het energieverbruik op de rijstijl van de bestuurder te kunnen afstemmen, heeft de volledig elektrische New 500 hatchback drie rijmodi: Normal, Range en Sherpa. De Sherpa-rijmodus beïnvloedt verschillende componenten teneinde het energieverbruik tot een minimum te beperken en wel zodanig dat de door de bestuurder op het navigatiesysteem ingestelde bestemming of het dichtstbijzijnde laadstation ook daadwerkelijk kan worden gehaald. Net als een Himalaya-sherpa, die de hele expeditie leidt en naar de bestemming brengt, past deze rijmodus verschillende parameters aan: maximum snelheid, die tot 80 km/h wordt beperkt, gasrespons, om het energieverbruik te beperken, en uitschakeling van de klimaatregeling en de stoelverwarming (de bestuurder kan deze functies echter op elk moment activeren).

De modus 'Normal' benadert zo dicht mogelijk het rijden met een auto die van een normale verbrandingsmotor is voorzien. De 'Range'-modus activeert de functie 'rijden met één pedaal'. Door deze rijmodus te selecteren, kan zowel de snelheid als het afremmen van de New 500 praktisch alleen met het gaspedaal worden geregeld. In feite veroorzaakt het loslaten van het "gas"-pedaal een veel grotere vertraging dan bij het op de motor afremmen van een auto met verbrandingsmotor. Het heeft bijna hetzelfde effect alsof op het rempedaal wordt gedrukt. Het rempedaal moet echter wel worden gebruikt om de auto volledig tot stilstand te brengen, maar in het dagelijks gebruik is het met een beetje ervaring mogelijk om nagenoeg alleen het acceleratiepedaal te gebruiken.

De elektromotor heeft een vermogen van 87 kW en levert een (begrensde) topsnelheid van 150 km/h, een acceleratie van 0-100 km/h in 9,0 seconden en van 0-50 km/h in 3,1 seconden.

De 500 "la Prima" hatchback heeft een naar voren gerichte camera. Deze bewaakt zowel in de lengte als in de breedte, alle zones van de auto. Het Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC)-systeem remt of versnelt de auto in reactie op het gedrag van andere weggebruikers: auto's, fietsers en voetgangers. Lane Centering houdt de auto in het midden van de rijstrook, vooropgesteld dat de markeringen duidelijk te herkennen zijn. Intelligent Speed Assist leest de langs of boven de weg vermelde snelheidslimieten en adviseert de bestuurder zich eraan te houden, terwijl Urban Blind Spot met ultrasone sensoren werkt om de dode hoeken te bewaken en met een driehoekig waarschuwingslicht in de buitenspiegel waarschuwt voor obstakels. Dan is er nog Attention Assist, een functie die waarschuwingssignalen op het display geeft en de bestuurder bij concentratieverlies adviseert te stoppen om een pauze te nemen. Tenslotte is de nieuwe Fiat uitgerust met 360°-sensoren die een drone-beeld van de auto en omgeving geven om aanraking met obstakels te vermijden bij het parkeren of het uitvoeren van moeilijke manoeuvres.

De New 500 is voorzien van het nieuwe connectiveitsplatform UConnect 5-infotainmentsysteem. Het is ontwikkeld met het idee om klanten een compleet nieuwe gebruikerservaring te bieden. FCA maakt hiertoe gebruik van het Android Auto-besturingssysteem. Zo kan gebruik worden gemaakt van widgets om de weergave van functies en apps te configureren. Apple CarPlay is al draadloos beschikbaar en het systeem is ook voorbereid om dezelfde functionaliteit voor Android Auto te bieden.

UConnect 5 in combinatie met de Telematic Box Module en de verplichte noodoproepfunctie biedt klanten een aantal connectiviteitsdiensten:

My Assistant: een systeem dat de klant verbindt met een assistent om hulp te vragen bij pech en ondersteuning te krijgen voor het oplossen van problemen. De klant ontvangt ook een controlerapport per e-mail met informatie over de huidige status van de auto.

My Remote: vanaf hun smartphone kunnen klanten het laadniveau van het accupakket controleren en het opladen tijdens de voordeligste tijdvakken plannen. Andere op afstand te regelen functies zijn: het zoeken van de exacte locatie van de auto, het vergrendelen en ontgrendelen van de portieren, het in- en uitschakelen van de verlichting en het programmeren van de airconditioning.

My Car: een functie om de conditie van de auto te controleren, met directe controle van diverse parameters, variërend van bandenspanning tot onderhoudsschema.

My Navigation: via de mobiele app kan de bestuurder de bestemming naar het navigatiesysteem van de auto zenden, de route opzoeken, de verkeerssituatie en het weer onderweg bekijken, evenals de aanwezigheid van snelheidscamera's. Ook kunnen op de kaart oplaadpunten in de buurt worden opgezocht die met het huidige laadniveau van de accu's te bereiken zijn. De kaarten worden online bijgewerkt en zijn altijd up-to-date.

My Wi-Fi: een hotspot die tot acht elektronische apparaten met het internet verbindt, net als thuis. Met My Wi-Fi kan ook met de auto worden gecommuniceerd via de spraakondersteunings-technologie van Amazon Alexa.

My eCharge: om laadsessies te beheren bij openbare laadpunten of via uw wallbox thuis.

My allert: via deze functie worden klanten onmiddellijk op de hoogte gebracht als hun auto wordt gestolen. Wanneer de diefstal door de politie wordt bevestigd, biedt de klantenservice assistentie bij het opsporen van de auto.

Zodra het portier wordt geopend, is de mobiele telefoon binnen vijf seconden verbonden. Er hoeft ook geen laadsnoer meer te worden gebruikt. De introductieversie beschikt over het 'Natural Language-interfacesysteem', met spraakherkenning, zodat de bestuurder met de auto kan praten om parameters te regelen, de klimaatregeling in te stellen en zijn favoriete muziek te kiezen.

Om zonder enige verplichtingen interesse te tonen en om op de hoogte gehouden te worden, of om als eerste de mogelijkheid te krijgen om de 'la Prima' hatchback te bestellen, gaat men naar de website Fiat.nl. De vereiste stappen zijn snel uit te voeren: gewenste kleur kiezen, registreren en dealer aanklikken. Het unieke en exclusieve systeem gebruikt de postcode om te zien of ter plekke milieu-stimuleringsmaatregelen gelden en vermeldt vervolgens de uiteindelijke prijs. De prijs van de New 500 'la Prima' Cabrio, inclusief Easy Wallbox, is € 35.900 (exclusief geldende milieu-stimuleringsmaatregelen).

