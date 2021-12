Fiat verdubbelt EV-subsidie

16 december 2021 | Om mensen nog meer te stimuleren over te stappen naar een volledig elektrische auto, verdubbelt Fiat deze maand de overheidssubsidie voor particuliere kopers en leaserijders van een Fiat 500E.

Vanaf 3 januari 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidie beschikbaar voor particuliere kopers en private leaserijders die een volledig elektrische auto aanschaffen. Fiat steunt dit initiatief en om mensen nog eerder over de streep te trekken om te kiezen voor een volledig elektrische Fiat 500, verdubbelt Fiat deze maand subsidie.

Dat betekent dat er een totale subsidie beschikbaar is van 6.700 euro. Daardoor kan al een volledig elektrische Fiat 500 gekocht worden voor 18.200 euro. Dan krijgt men de versie met het 24kWh accupakket. Wordt er voor het grote accupakket van 42kWh uur gekozen, waarmee zo'n 320 kilometer afgelegd kan worden, dan is er Fiat 500E Icon vanaf 24.200 euro.

Niet alleen geldt deze dubbele subsidie voor aanschaf, ook bij private lease verdubbelt Fiat de overheidssubsidie. De 500E Action 24kWh is hierdoor beschikbaar vanaf 315 euro per maand (48 maanden/ 7.500km per jaar). Rekent de berijder de overheidssubsidie van 69,79 gedurende de eerste 48 maanden mee, dan dalen de maandelijkse leasekosten voor de Action uitvoering naar 245 euro.

