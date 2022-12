Schokkend!

Net als bij de andere modellen is er geen twijfel mogelijk: de Abarth 500e is gebaseerd op een bestaand model van Fiat. Echter, Abarth kiest voor een extravagante aankleding met een agressief ogende onderbumper. Terwijl de Fiat 500e enkele sierlijntjes heeft die doen denken aan een grille, heeft de Abarth die niet, voor een nog bozer kijkende neus. Het "500"-logo van de Fiat is vervangen door grote letters "Abarth". Toch is het uiteraard de gele kleur die het grootste verschil maakt.

Binnenin zet stemmig zwart de toon, met een drie- in plaats van een tweespaaks stuurwiel. Op alle plaatsen waar Fiat kiest voor natuurlijk ogende en/of frisse materialen, kiest Abarth voor zwart en meer sobere patronen. Uiteraard beschikt de Abarth 500e over sportieve kuipstoelen. En voor wie niet goed in de stoelen van de Fiat 500e past (hoofdsteunen te laag) is er goed nieuws: de Abarth 500e zit een stuk beter! Echter, de kruin van een lange Hollandse bestuurder schampt nog steeds het dak.

Uitrusting

Op het gebied van uitrusting is er bijna geen verschil tussen de Fiat 500e en Abarth 500e. Beide beschikken over hetzelfde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. En beide bieden dezelfde veiligheidsvoorzieningen. Kortom: de Abarth 500e heeft een moderne en complete uitrusting.

Eén ding maakt de Abarth 500e uniek: een "Sound Generator" genereert kunstmatig motorgeluid. Wat Autozine betreft is kunstmatig motorgeluid even zinvol als opschilderde roest of een parfumeur met oliegeur. Wie een ouderwets motorgeluid wel op prijs stelt kan rekenen op een zeer diep en imposant geluid dat bovendien levensecht klinkt. Omdat een elektrische auto geen versnellingsbak heeft en dus ook geen neutraal, is het niet mogelijk om met stilstaande auto met het "gaspedaal" te spelen om de motor te laten ronken. Het kunstmatige geluid is gekoppeld aan het toerental van de elektromotor en varieert daarom alleen tijdens het rijden.

„Wat Autozine betreft is kunstmatig motorgeluid even zinvol als opschilderde roest of een parfumeur met oliegeur“

Elektrische auto

De Abarth 500e heeft dezelfde batterij en dezelfde elektromotor als de Fiat 500e. Door middel van software levert de elektromotor echter meer vermogen (155 ipv 118 pk en 235 ipv 220 Nm). Dit gaat logischerwijs ten koste van de actieradius. Laden doet de Abarth 500e wél even snel als het origineel van Fiat.

Dit verslag is gebaseerd op een presentatie van Abarth en een fotosessie met een prototype. Daarom kan nog geen uitspraak worden gedaan over de daadwerkelijke prestaties. Wel belooft Abarth dat de 500e sneller is dan de meest gespierde Abarth met benzinemotor van weleer. Bovendien zou de Abarth een veel gretiger karakter hebben dan de Fiat 500e.

Weggedrag

De Abarth 500e staat op hetzelfde onderstel als de Fiat 500e, maar heeft aangepaste veren en dempers. Bovendien zijn 18 inch velgen standaard, voor een meer directe reactie op de besturing.

Conclusie

Abarth gaat over op elektrische aandrijving. Net als voorheen is een Abarth gebaseerd op een bestaand model van Fiat. De expertise van Abarth zit in het opvoeren van motoren, uitboren van cilinderkoppen en aanpassen van uitlaatsystemen. Al die kennis kan Abarth niet toepassen op de 500e en daarom is de gelijkenis (optisch en technisch) met het origineel van Fiat zeer groot.

Middels software haalt Abarth meer vermogen uit de aandrijflijn van de Fiat 500e. Een aangepast onderstel zou voor meer levendigheid moeten zorgen. Uiteindelijk is het de presentatie die het grootste verschil maakt. Kunstmatig motorgeluid, sportstoelen en een knalgeel koetswerk zorgen ervoor dat de Abarth 500e even brutaal en schokkend is als de illustere voorgangers.

Midden 2023 gaat de Abarth 500e in productie. Rond die datum wordt ook de eerste proefrit verwacht.