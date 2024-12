Geweldig! In tegenstelling tot de voorgaande modellen van DS, weet de No 8 namelijk direct te overtuigen met het uiterlijk. Voorheen waren modellen van DS zo Frans en zo modieus, dat ze alleen de echte Francofiel aanspraken. Het kostte buitenstaanders enige tijd en inlevingsvermogen om de charme te zien. Bij de No 8 ligt dat heel anders: het model spreekt direct aan en overtuigt als eerste van een geheel nieuwe generatie auto's van DS. Ook bijzonder: de No 8 is extravaganter dan de vorige modellen van DS, maar spreekt tegelijkertijd toch een groter publiek aan.

De No 8 dankt de bijzondere verschijning aan de basisvorm en de aankleding. De No 8 is hoger dan een traditionele sedan, maar lager dan een SUV. Strikt genomen is het daarom een "crossover", maar dan een met de daklijn van een coupé. De grote wielen en het geringe glasoppervlak geven de No 8 een stoere en gespierde uitstraling. Wat Autozine betreft gaat de verlichte grille van de duurdere "Pallas"-uitvoering (witte auto op de foto's) een stap te ver omdat het de No 8 de ordinaire uitstraling van een Amerikaanse praalwagen geeft. De beschaafdere "Etoile" (blauwe auto op de foto's) met donkere grille verdient daarom de voorkeur.

DS heeft jaren gewerkt aan unieke kleuren die met de juiste tint en sprankeling het lijnenspel optimaal tot hun recht laten komen. Wanneer wordt gekozen voor tweekleurige lak is niet simpelweg de bovenkant zwart en de onderkant van de auto in de gekozen kleur uitgevoerd. Alleen het midden van de motorkap heeft een contrasterende tint, de buitenranden niet. Tot nu toe boden alleen merken uit het absolute topsegment zoiets aan, maar door de No 8 met een printkop (dus geen verfspuit) van kleur te voorzien kan DS dit nu ook aanbieden.

Dankzij de meer dan chique aankleding lijkt de No 8 veel groter dan hij eigenlijk is. In feite is de No 8 even groot als een Tesla Model Y of Ford Mustang MACH-E, maar afgaande op het uiterlijk lijkt dit een auto uit een veel hoger segment. En om alvast op de zaken vooruit te lopen: DS belooft dat de basisuitvoering van de No 8 dezelfde prijs krijgt als de genoemde concurrenten.

Interieur en ruimte

Zoals gebruikelijk bij DS is het interieur een waar kunststuk, maar ook hier weet de No 8 een bredere doelgroep aan te spreken dan voorheen. Er zijn namelijk vier uiteenlopende stijlen leverbaar, van modieus Frans (donkerblauw Alcantara) via klassiek Brits (bruin leder) tot modern en werelds (grijs en blauw kunstleder). Dit gaat echter veel verder dan alleen de bekleding. Zo hebben de deurpanelen verschillende met laser gesneden luidsprekerroosters die als kunststukjes in het oog springen. De middentunnel heeft twee niveaus, waarbij het bovenste wederom bijzondere patronen heeft en de No 8 echt presenteert als premium-product.

„Ten opzichte van de vorige modellen is de No 8 meer volwassen, meer verfijnd en tegelijkertijd nog stijlvoller“

Dankzij de bovengemiddeld hoge bouw is de instap ook iets hoger dan gemiddeld. De ruimte voorin is goed. Vanwege de lage daklijn heeft DS de achterbank iets meer achterover gezet dan de voorstoelen en daarom is ook de ruimte achterin voldoende. Echter, vanwege de batterijen onder vloer is de ruimte voor de voeten van de achterpassagiers matig. De bagageruimte is diep en breed, maar niet hoog. Onder de motorkap is geen extra bergruimte te vinden.

Uitrusting

DS gaat niet mee in de trend van grote beeldschermen in de auto en kiest in plaats daarvan voor een slank display midden op het dashboard. De layout van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is hierop aangepast, want er wordt zoveel mogelijk informatie naast elkaar getoond. De vormgeving van de menu's is uiteraard geheel in stijl met de rest van de auto. Een leuk detail daarbij: wanneer de kleur van de dashboardverlichting wordt aangepast, kleuren de menu's en "graphics" op het centrale beeldscherm mee. Zoals gebruikelijk bij DS wordt het audiosysteem verzorgd door de Franse specialist Focal.

Elektrische auto

De No 8 is bedoeld als luxe auto voor het afleggen van lange afstanden. Daarom heeft DS veel werk gemaakt van de stroomlijn. Dat zorgt voor meer minder rijgeluiden en een lager verbruik. Zelfs delen die decoratief lijken, zoals de bijzondere vorm van de koplampen en de strak aansluitende wielkasten, dragen in feite bij aan de gunstige stroomlijn.

DS biedt de keuze uit twee batterijen, voor een standaard (572 km) of extra groot (750 km) bereik. Deze batterijen zijn afkomstig van het Europese bedrijf ACC, want DS wil een in Europa gebouwd product kunnen aanbieden. Net zoals bij andere elektrische auto's, kan de bestuurder van de No 8 in meerdere stappen bepalen hoe sterk de auto inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal en daarmee hoeveel energie wordt teruggewonnen. DS gaat echter een stap verder. Wanneer de accu vol is, kan logischerwijs geen energie worden opgeslagen en dus remmen elektrische auto's dan tijdelijk niet op de motor. DS gebruikt nu de mechanische remmen om het effect van remmen op de motor na te bootsen met volle accu. Dit is meer dan eens door de Autozine-redactie bij de diverse fabrikanten gesuggereerd en is door DS voor het eerst gerealiseerd!

Rijeigenschappen

DS maakt deel uit van Stellantis, het moederbedrijf van onder andere Opel, Fiat, Peugeot en Citroën. DS maakt daarom ook gebruik van dezelfde technische basis als die merken. Echter, de topmodellen van de stalgenoten bieden de keuze uit benzine, hybride en elektromotoren. Met de komst van de No 8 biedt DS alleen nog elektrische auto's aan en daarom kon het platform worden geoptimaliseerd voor elektrisch rijden. Dat komt terug in de stroomlijn, de geluidsisolatie en de fijnregeling van het mechaniek. Ondanks het feit dat DS dus techniek deelt met de alledaagse merken, belooft DS toch heel andere rijeigenschappen.

Omdat deze eerste kennismaking plaatsvond in een fotostudio met handgebouwde prototypes, was een proefrit nog niet mogelijk. In de loop van december 2024 zal DS meer details over de No 8 bekend maken. In de loop van 2025 wordt de productie gestart en dan staat ook de eerste proefrit gepland.

Conclusie

De No 8 is het nieuwe topmodel van DS, gebaseerd op de Aero Sportlounge conceptcar. Omdat de conceptcar zo extravagant en innovatief was, overtuigt de No 8 als eerste van een geheel nieuwe generatie auto's (of "creaties", zoals DS het zelf noemt) van DS. Ten opzichte van de vorige modellen is de No 8 meer volwassen, meer verfijnd en tegelijkertijd nog stijlvoller. De No 8 is minder Frans dan voorheen en meer werelds, om een bredere doelgroep aan te kunnen spreken dan alleen Francofielen.

Technisch gezien is de No 8 het zoveelste model van Stellantis dat hetzelfde platform, dezelfde aandrijflijn en dezelfde uitrusting biedt. Echter, omdat DS de No 8 alleen als elektrische auto aanbiedt, was het niet nodig om compromissen te sluiten en kon meer werk worden gemaakt van fijnregeling. Dankzij de chique uitstraling oogt de No 8 veel groter dan hij eigenlijk is. Daarom is de verwachte prijs relatief scherp.