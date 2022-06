DS introduceert vernieuwde 7 Crossback

Op zoek naar een DS 7 Crossback E-Tense So Chic?

bynco heeft er 9 vanaf € 31.320,-

De lichtsignatuur is expressiever dankzij de nieuwe, slankere DS PIXEL LED VISION 3.0-koplampen en DS LIGHT VEIL-dagrijverlichting. De DS WINGS en de grille zijn scherper, terwijl het onderste deel van de voor- en achterbumper opnieuw is ontworpen met een reeks nieuwe kleuren, afhankelijk van de uitvoering. Het ontwerp van de LED-achterlichten met vortex-effect is eveneens nieuw en voorzien van een donkere metallic afwerking. De achterklep en het DS-logo zijn met scherpere lijnen vormgegeven, terwijl de naam 'DS AUTOMOBILES' nu op de achterkant prijkt in plaats van 'Crossback'.

De wielen spelen een grote rol in het zijaanzicht van de DS 7. De 19-inch 'EDINBURGH' en 'SILVERSTONE' lichtmetalen wielen ogen niet alleen modern, maar verbeteren ook de aerodynamische eigenschappen van de SUV. De DS 7 E-TENSE 4x4 360 wordt geleverd met exclusieve 21-inch 'BROOKLYN' wielen. De sierlijsten om de ramen zijn, net als de dakrails, verkrijgbaar in een Gloss Black-variant om de dynamiek van het silhouet te benadrukken.

DS PIXEL LED VISION 3.0 is een nieuwe technologie die een extra dimensie toevoegt aan de DS 7. De PIXEL-modules onderscheiden zich door een optimale lichtopbrengst, met behoud van de drie kenmerkende modules in de koplampen voor alle versies. De PIXEL-functie claimt een krachtigere lichtbundel, terwijl het bereik van het grootlicht is toegenomen tot 380 meter. Bij snelheden onder de 50 km/u schijnt de lichtbundel 65 meter breed. In het binnenste deel van de PIXEL-module zijn twee dimlicht- en stadslichtmodules te vinden die samen de weg verlichten. In het buitenste deel is de grootlichtmodule voorzien van 84 LED's in drie rijen. De verlichting in bochten wordt geregeld door de buitenste LED's van de PIXEL-module, gebaseerd op de stuurhoek.

De dagrijverlichting van de nieuwe DS 7 is geïnspireerd op die van de DS X E-TENSE en DS AERO SPORT LOUNGE. DS LIGHT VEIL bestaat uit dagrijverlichting en vier verticale lichtpunten bestaande uit 33 LED's. Deze innovatie komt voort uit het fabricageproces: het met laser geëtste polycarbonaatoppervlak wordt aan de binnenkant geverfd, waardoor het afwisselend licht en carrosseriekleurig oogt. Het creëert een effect van diepte en helderheid, geïnspireerd op dat van een juweel. DS LIGHT VEIL schakelt in en uit als de DS 7 wordt vergrendeld en ontgrendeld.

De nieuwe DS 7 E-TENSE 225 heeft een PureTech 180 benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor in combinatie met een 8-traps automaat en voorwielaandrijving. De nieuwe DS 7 E-TENSE 4x4 300 en DS 7 E-TENSE 4x4 360 hebben beide een PureTech 200 benzinemotor en vierwielaandrijving dankzij de elektromotor op de voor- én achteras (110 en 112 pk).

De nieuwe DS 7 E-TENSE 4x4 360 is speciaal afgesteld door DS PERFORMANCE, met name door het energiebeheer te optimaliseren. Deze uitvoering heeft ook een verlaagd onderstel en krachtigere remmen met 380 millimeter schijven op de vooras. De nieuwe, exclusieve 21-inch BROOKLYN wielen zijn beschikbaar in Lacquered Grey met parelmoerkleurige afwerking. De topversie in de reeks van de DS 7 accelereert in 5,6 seconden van 0-100 km/u.

Voor alle plug-in hybrideversies van de DS 7 geldt dat de elektrische energie wordt geleverd door een 14,2 kWh-batterij. Daarmee is in theorie een 100% elektrische actieradius tot 65 km mogelijk volgens de gecombineerde WLTP-cyclus en tot 81 km volgens de WLTP City-cyclus. Via een 7,4 kW-lader is de batterij in circa twee uur volledig op te laden.

Het infotainmentsysteem is een van de grootste verbeteringen van de nieuwe DS 7. Dit DS IRIS SYSTEM introduceert een volledig vernieuwde interface die volledig configureerbaar, reactief en naadloos is en tevens natuurlijke spraakherkenning ondersteunt. Het vernieuwde 12 inch touchscreen is voorzien van een menu met widgets, waarmee de functies van het navigatiesysteem, de climate control, audiobronnen en reisinformatie met een vingerbeweging toegankelijk zijn. Dit scherm maakt het ook mogelijk om het beeld van voren en achter weer te geven, dat wordt geleverd door nieuwe HD-camera's. Tevens biedt het scherm toegang tot de Mirror Screen-functie via wifi. Het instrumentenpaneel, dat eveneens 12 inch groot is, biedt nieuwe grafische elementen voor belangrijke informatie over de aandrijving, zoals het energiemanagement bij de plug-in hybrideversies.

De nieuwe DS 7 introduceert ook technologie voor meer comfort en ontspanning, zoals DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Dit cameragestuurd dempingsysteem stuurt elk wiel onafhankelijk aan op basis van de oneffenheden in het wegdek. Daarnaast kan DS NIGHT VISION fietsers, voetgangers en dieren op afstanden tot 100 meter detecteren door met infraroodtechnologie de rijbaan te scannen. De bestuurder ontvangt de informatie op het nieuwe digitale instrumentenpaneel, versterkt door een speciale waarschuwing bij mogelijk gevaar.

De veiligheid wordt verbeterd dankzij DS DRIVER ATTENTION MONITORING dat de aandacht van de bestuurder in de gaten houdt met behulp van twee camera's. De eerste controleert het gedrag van de auto in zijn omgeving en de tweede, die tegenover de bestuurder is geplaatst, herkent vermoeidheid bij de bestuurder door de bewegingen van de ogen, het gezicht en ooglidbewegingen te monitoren. Ook deze technologie is ongekend in dit segment. Verder is de nieuwe DS 7 uitgerust met DS DRIVE ASSIST, een adaptieve cruise control die zelf het remmen en accelereren kan initiëren zonder tussenkomst van de bestuurder.

Ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe DS 7 is het model in gelimiteerde oplage beschikbaar als DS 7 E-TENSE 4x4 360 LA PREMIÈRE. Deze speciale uitvoering is gebaseerd op de DS 7 E-TENSE 4x4 360 OPÉRA en heeft onderscheidende kenmerken, zoals zwarte logo's, speciale badges en een Gloss Black afwerking voor de voorste spoilerlip, DS WINGS, grille, raamlijsten en dakrails. Voor het interieur is er keuze uit de kleurthema's Basalt Black en Pearl Grey. Voor het exterieur is er keuze uit zes carrosseriekleuren: Lacquered Grey, Sapphire Blue, Pearl White, Perla Nera Black, Platinum Grey en Crystal Pearl.