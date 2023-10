DS 7 nu ook als gepantserde auto

De unieke DS 7 ÉLYSÉE die voor de Franse president is ontwikkeld, is gebaseerd op de DS 7 E-TENSE 4x4 300 en voorzien van bepantsering. Daarnaast is deze plug-in hybride SUV achter de middenstijl met ongeveer 20 cm verlengd en uitgerust met speciale apparatuur om te kunnen fungeren als praktisch werkvoertuig. Het enthousiasme rondom de DS 7 ÉLYSÉE maakte de weg vrij voor de ontwikkeling van een kleine serie gepantserde uitvoeringen.

De VAUBAN is het resultaat van een hernieuwde samenwerking tussen DS Automobiles en WELP Group. Het model wordt geassembleerd door WELP France in Hérimoncourt, waar het bedrijf een deel van een voormalig Stellantis-terrein heeft overgenomen. De naam van de DS 7 VAUBAN verwijst naar Sébastien Le Prestre de Vauban, die rond het einde van de 17e eeuw een groot aantal vestingwerken bouwde in Frankrijk, waarvan er twaalf zijn opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

De DS 7 VAUBAN is een rijdend fort dat specifiek is ontworpen als beveiligde auto op basis van de DS 7 E-TENSE 4x4 300. Het model is versterkt met lichtgewicht materialen, zoals aramide, die uitzonderlijk bestand zijn tegen een impact en hitte. Om te voldoen aan het VPAM 4-beschermingsniveau is de VAUBAN ook voorzien van veiligheidsglas.

Behalve alle extra accessoires die in de DS 7-brochure staan, zijn er op aanvraag ook specifieke opties beschikbaar op het gebied van veiligheid, bescherming, comfort en personalisatie, zoals automatische brandblussers, een gesloten ventilatiesysteem, sirene, intercom, extra USB-aansluitingen en leeslampjes en mogelijkheden voor gepersonaliseerde carrosseriekleuren, interieurbekleding, stiksels en vlaggenhouders. De eerste exemplaren van de DS 7 VAUBAN zijn beschikbaar vanaf april 2024.