DS maakt prijzen vernieuwde 7 Crossback bekend

Op zoek naar een DS 7 Crossback E-Tense So Chic?

bynco heeft er 7 vanaf € 31.320,-

De vernieuwde DS 7 E-TENSE is standaard completer uitgerust dan voorheen. De extra uitrusting omvat onder meer LED-koplampen, een grootlicht-assistent en draadloos Apple CarPlay. Andere zaken die tot de standaarduitrusting behoren, zijn parkeersensoren vууr en achter, dodehoekdetectie en Keyless Entry & Start. Daarnaast is elke DS 7 standaard uitgerust met het DS IRIS SYSTEM: een volledig vernieuwde interface die volledig configureerbaar, reactief en naadloos is en natuurlijke spraakherkenning ondersteunt. Het is een van de belangrijke verbeteringen van de DS 7. Het instrumentenpaneel, dat eveneens 12" groot is, biedt nieuwe grafische elementen voor belangrijke informatie over de aandrijving, zoals het energiemanagement bij de plug-in hybrideversies.

De DS 7 is leverbaar met keuze uit zes uitrustingsniveaus. Behalve de BASTILLE+ zijn dat de RIVOLI, OPÉRA, PERFORMANCE LINE en PERFORMANCE LINE+. De consumentenprijzen beginnen bij respectievelijk € 53.440,-, € 57.740,-, € 63.240,-, € 54.440,- en € 57.440,-.

De zesde uitvoering is de gelimiteerde LA PREMIÈRE. Deze verdient een aparte vermelding vanwege zijn onderscheidende design, met zwarte logo's, speciale badges en een Gloss Black afwerking voor de voorste spoilerlip, DS WINGS, grille, raamlijsten en dakrails. Hij is standaard voorzien van vrijwel alle optiemogelijkheden. Voor het interieur kan de klant kiezen uit het Basalt Black Opйra interieur of het Pearl Grey Opera interieur, dat is voorzien van het voor DS Automobiles kenmerkende horlogeband nappa leder.

De DS 7 E-TENSE RIVOLI is standaard uitgerust met DS PIXEL LED VISION 3.0; een nieuwe lichttechnologie die een extra dimensie toevoegt aan de DS 7. De PIXEL-modules onderscheiden zich door een optimale lichtopbrengst, met behoud van de drie kenmerkende modules in de koplampen. De PIXEL-functie biedt een krachtigere lichtbundel, terwijl het bereik van het grootlicht is toegenomen tot 380 meter. De RIVOLI is verder voorzien van extra getinte ruiten achter. Het interieur is extra weldadig door de toepassing van een leder interieur in de kleur Basalt Black.

Comfort

Alle uitrustingsspecificaties van de nieuwe DS 7 zijn standaard op de uitvoering LA PREMIERE, waaronder DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, DS DRIVE ASSIST met level 2 semi-autonoom rijden, het DS IRIS infotainmentsysteem en de nieuwe DS PIXEL LED VISION 3.0-koplampen. Het comfort komt ook van voorstoelen met verwarming, ventilatie en massagefunctie, de elektrisch verstelbare achterbank, de automatische klimaatregeling met twee zones met een bedieningspaneel voor de passagiers op de achterbank, verwarmde voorruit, elektrisch panoramisch zonnedak en gelamineerde akoestische zijruiten.

Motorisering

De DS 7 E-TENSE LA PREMIERE is gebaseerd op de topmotorisering van de Franse avant-gardistische SUV. Het betreft de E-TENSE 360 4x4 die, net als de DS 7 E-TENSE 300 4x4, is voorzien van een PureTech 200 benzinemotor en een elektromotor op de voor- en achteras (110 en 112 pk). De DS 7 E-TENSE 225 heeft een PureTech 180 benzinemotor en een 110 pk sterke elektromotor in combinatie met een 8-traps automaat en voorwielaandrijving.

De vernieuwde DS 7 E-TENSE 4x4 360 is speciaal afgesteld door DS PERFORMANCE, met name door het energiebeheer te optimaliseren. Deze uitvoering ligt dichter bij de wegoppervlakte en remt nog krachtiger dan de andere uitvoeringen, dankzij de grotere remmen met 380 millimeter schijven op de vooras. Deze topversie van de DS 7 accelereert in 5,6 seconden van 0-100 km/u.

Voor alle plug-in hybrideversies geldt dat de elektrische energie wordt geleverd door een 14,2 kWh-batterij. Daarmee is in theorie een 100% elektrische actieradius tot 65 km mogelijk volgens de gecombineerde WLTP-cyclus en tot 81 km volgens de WLTP City-cyclus. Met de 7,4 kW-lader is de batterij in ongeveer twee uur volledig op te laden.