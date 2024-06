DS introduceert 7 Vauban

De remweg van de DS 7 VAUBAN is nauwelijks langer dan die van de DS 7 E-TENSE 4x4 300 en de acceleratie van 0 naar 100 km/u is 0,2 seconden meer, namelijk 6,1 in plaats van 5,9 seconden. De draaicirkel van 10,45 m blijft behouden. De bestuurder kan volstaan met een rijbewijs categorie B, in tegenstelling tot sommige andere gepantserde auto's waarvoor een vrachtautorijbewijs nodig is en die speciale training vereisen.

Specifieke interieurbekleding met VAUBAN-accenten en de toevoeging van enkele speciale bedieningsknoppen zijn de enige details die de DS 7 VAUBAN onderscheiden van een vergelijkbare reguliere versie. Naast de gangbare DS 7-opties zijn er ook optiepakketten op aanvraag beschikbaar, zowel voor veiligheid (automatische brandblussers, gesloten circuit ventilatie, sirene of intercom) als voor passagierscomfort (extra USB-aansluitingen, leeslampjes enz.) en voertuigpersonalisatie (carrosseriekleuren, interieurafwerking, geborduurd stiksel, vlaghouders, enz.).

De DS 7 VAUBAN is het resultaat van een nieuwe samenwerking tussen de WELP Group en DS Automobiles. De productie van deze gepantserde auto vindt volledig plaats in Frankrijk, met assemblage van de DS 7 in de fabriek in Mulhouse en ombouw door WELP France in Hérimoncourt.

Naam ontleend aan vestingen

De naam VAUBAN stamt van vestingwerken die aan het eind van de 17e eeuw zijn gebouwd. Deze vestingen van Vauban, twaalf in totaal, verspreid over tien verschillende departementen, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Markies Sébastien Le Prestre de Vauban heeft toezicht gehouden op meer dan honderd vestingwerken. Het gaat om forten in steden en op zichzelf staande vestingen of complexen in Frankrijk en Europa. Ook in Azië en Afrika zijn verschillende citadellen en forten te vinden volgens de bouwwijze van Vauban.

De eerste DS 7 VAUBAN is inmiddels gebouwd. De homologatie is gepland voor juni en de verkoop volgt daarna.