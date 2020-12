DS 7 nu ook in Louvre Edition

21 december 2020 | Het Louvre paleis, ooit een koninklijke residentie, heeft acht decennia lang een betekenisvolle rol gespeeld in de Franse historie. Sinds 2015, toen DS als merk werd geïntroduceerd, is er een samenwerking met het Louvre. De DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE EDITION geeft die nu op eigen wijze gestalte. Deze modelvariant is voorzien van unieke details en maakt via het centrale display een 'bezoek' mogelijk aan het museum. 182 kunstwerken zijn namelijk te aanschouwen op het display.

In de DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE zijn verschillende verwijzingen naar het museum aangebracht met speciale 'Louvre' emblemen die op de motorkap, de voorportieren en de achterklep zijn geplaatst. De DS Wings en raamomlijsting worden, net zoals de dakrailing en de omlijsting van de achterlichten, benadrukt in Gloss Black.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE is tot in de kleinste details gepersonaliseerd en voegt met de Pyramid lasergravering een vleugje elegantie toe aan de behuizing van de buitenspiegels. Als laatste verfijning van het exterieur is de DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE voorzien van nieuwe 20-inch lichtmetalen wielen in ALEXANDIA design.

In het interieur is het patroon van de Ieoh Ming Pei piramide subtiel zichtbaar in de vorm van een 3D-weergave op de ventilatieroosters, het dashboard en in reliëf op het met Nappaleer beklede deksel van het centrale opbergcompartiment.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE prikkelt de zintuigen door deze kunstwerken te tonen op het centrale beeldscherm. Vanaf het begin transformeert ieder werk zich tot een inspiratiebron door te luisteren naar een podcast van zo'n vier minuten lang, waarin alles over de werken wordt verteld (beschikbaar in Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans).

Het team van het Louvre museum en DS Automobiles heeft 182 kunstwerken geselecteerd, die elke collectie en afdeling vertegenwoordigen. Tot de aangeboden werken horen de Nikè van Samothrace, het portret van de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, de Bruiloft te Kana van Véronèse, De Kroning van Keizer Napoleon de Eerste van Jacques-Louis David, het Vlot van de Medusa van Théodore Géricault, De Vrijheid leidt het Volk van Eugène Delacroix en het Egyptische beeld van de Zittende Schrijver.

Iedere koper van de DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE ontvangt een Ami du Louvre (vriend van het Louvre) kaart, die onbeperkt toegang geeft tot de permanente collecties en tijdelijke tentoonstellingen in het Louvre museum, maar ook tot het Musée National Eugène-Delacroix met prioriteitstoegang tot het Louvre museum via de Passage Richelieu. Verder biedt de kaart gratis entree voor een introducé, gratis toegang tot de Gallery of Time en het Louvre Abu Dhabi en een jaar lang allerlei aanbiedingen voor honderden andere musea.

De DS & CROSSBACK LOUVRE is leverbaar met twee plug-in hybride aandrijflijnen, met 300 pk (vierwielaandrijving) of 225 pk (voorwielaandrijving), met een CO2-emissie tussen 36 en 38 g/km en een brandstofverbruik van minder dan 1,7 liter/100 km gecombineerd. In de volledig elektrische modus, zonder emissie, bedraagt de theoretische actieradius tot 58 kilometer volgens de WLTP-standaard. De versie met 300 pk bereikt in 5,9 seconden de 100 km/h.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE is gebaseerd op de uitvoering Grand Chic en de DS Inspiration OPERA ART BASALT BLACK, een symbool van Franse automotive expertise. Een autonoom rijsysteem op niveau 2, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, een camera-gestuurd veersysteem, DS ACTIVE LED VISION, voor adaptieve verlichting. Ook zijn er talrijke assistentiesystemen, waaronder Extended Traffic Sign Recognition, Active Blind Spot Detection, Driver Attention Alert met camera enLane Departure Warning. Verwarm- en koelbare voorstoelen met massagefunctie en een verwarmde voorruit maken de uitrusting compleet.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE is leverbaar in twee kleuren: Blue Encre en Cristal Pearl. Van de limited edition DS 7 CROSSBACK LOUVRE E-TENSE komen er 17 beschikbaar voor de Nederlandse markt. De prijs varieert tussen € 63.890,- en € 68.890,-, afhankelijk van de motorkeuze.

DS 7 nu ook als E-Tense 225

14 juli 2020

DS 7 Crossback nu ook als Puretech 130

20 februari 2020

DS 7 Crossback nu als E-Tense 4x4

14 november 2019

Nieuwe motoren voor DS 7 Crossback

6 september 2018